Debutta “Diamoci del tu”, il nuovo programma di Telenorba che mette al centro donne di carattere, protagoniste di storie vere di coraggio, determinazione e successo.

In onda dal 9 novembre, ogni domenica alle 20:15, il programma è condotto da Mary De Gennaro, giornalista e volto amatissimo del pubblico, che con la sua naturale empatia e curiosità guida un racconto fatto di emozioni, conquiste e sogni realizzati.

Donne vere, storie autentiche

“Diamoci del tu” dà spazio a donne che hanno costruito il proprio futuro con tenacia, partendo dal nulla o rilanciando imprese familiari attraverso idee nuove e tanta passione.

Le protagoniste si raccontano senza filtri a Mary De Gennaro, condividendo le tappe più importanti della loro vita: dagli inizi difficili ai successi personali e professionali, fino alla riscoperta del valore del coraggio e della fiducia in sé stesse.

Mary De Gennaro, cuore e voce del racconto

Con il suo stile diretto e autentico, Mary De Gennaro riesce a creare un dialogo vero e profondo, mettendo a proprio agio le sue ospiti e trasformando ogni intervista in un incontro umano e sincero.

La conduttrice, da sempre attenta ai temi sociali e al racconto del territorio, guida lo spettatore in un viaggio emozionante tra storie di rinascita, impresa e determinazione, restituendo al pubblico la forza di un’Italia che non si arrende.

Un ritratto dell’Italia al femminile

Ogni puntata di “Diamoci del tu” è un ritratto autentico dell’Italia che cambia, dove l’impegno, la solidarietà e la passione diventano strumenti di crescita personale e collettiva.

È un programma che celebra il valore delle donne e la loro capacità di reinventarsi, portando in televisione storie vere e vicine al pubblico.

Dove e quando vederlo

“Diamoci del tu” andrà in onda dal 9 novembre ogni domenica alle 20:15 su Telenorba.Un nuovo appuntamento che unisce emozione, ispirazione e realtà, con la sensibilità e la professionalità di Mary De Gennaro, capace di raccontare come poche altre la forza e la bellezza dell’animo femminile.