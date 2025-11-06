Daniele De Rossi torna in panchina e lo fa con il Genoa. L’ex capitano e allenatore della Roma ha trovato l’accordo con il club rossoblù e sarà il nuovo tecnico della squadra ligure, sostituendo il francese Patrick Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione disastroso che ha visto il Grifone sprofondare all’ultimo posto in classifica.

L’annuncio è arrivato nella giornata del 5 novembre 2025, dopo giorni di trattative serrate che hanno portato alla fumata bianca. De Rossi è atteso a Genova in serata per firmare il contratto e domani, 6 novembre, dirigerà il primo allenamento al centro sportivo Signorini di Pegli.

I dettagli del contratto: stipendio e clausola salvezza

Il contratto firmato da De Rossi con il Genoa prevede una durata di otto mesi, fino al termine della stagione in corso (giugno 2026), con un compenso di circa 800.000-1 milione di euro netti. Questo si traduce in un costo complessivo di circa 2,4 milioni di euro lordi per le casse del club.

La vera particolarità dell’accordo risiede nella clausola di rinnovo automatico: se De Rossi dovesse raggiungere l’obiettivo della salvezza, il contratto si rinnoverebbe automaticamente per altri due anni, portando la scadenza fino al 2027-2028. Una formula che testimonia la fiducia reciproca tra la società rossoblù e l’ex Capitan Futuro, convinto che la squadra disponga dei mezzi tecnici per centrare l’obiettivo.

Un risparmio per il Genoa

Dal punto di vista economico, l’ingaggio di De Rossi rappresenta anche un leggero risparmio per il Genoa rispetto al precedente allenatore. Patrick Vieira percepiva infatti 1,4 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella concordata con il nuovo tecnico romano.

Per De Rossi si tratta comunque di uno stipendio nettamente inferiore rispetto all’ultima esperienza sulla panchina della Roma, dove guadagnava 3 milioni di euro netti a stagione. La scelta dell’ex centrocampista è chiara: ripartire da un progetto solido, con garanzie di autonomia decisionale e fiducia da parte della società, elementi che secondo il suo entourage erano mancati nelle precedenti esperienze.

L’esordio rinviato: la squalifica da scontare

Nonostante l’accordo raggiunto, l’esordio ufficiale di De Rossi sulla panchina del Genoa dovrà attendere. Il tecnico romano deve infatti scontare una giornata di squalifica rimediata proprio nella sua ultima partita con la Roma, disputata al Ferraris il 20 settembre 2024 e terminata 1-1. Un’ironia del destino che lo riporta proprio a Marassi, dove era stato espulso pochi mesi fa.

Nella partita di domenica 9 novembre contro la Fiorentina alle ore 15, De Rossi dovrà quindi guardare la partita dalla tribuna, lasciando la guida tecnica in campo al suo staff. Sarà comunque lui a preparare la squadra durante la settimana e a dare le direttive tattiche.

La situazione del Genoa: ultima in classifica

De Rossi eredita una situazione molto complicata. Il Genoa si trova attualmente all’ultimo posto della classifica di Serie A con appena 6 punti conquistati in dieci giornate, frutto di una sola vittoria (quella ottenuta domenica 3 novembre a Sassuolo grazie al duo Criscito-Murgita), tre pareggi e ben sei sconfitte. Il bilancio dei gol è altrettanto preoccupante: solo 6 reti segnate a fronte di 14 subite.

L’obiettivo è chiaro: risollevare immediatamente le sorti della squadra e portarla fuori dalla zona retrocessione. Una missione difficile ma non impossibile, considerando che i punti che separano il Grifone dalla salvezza sono ancora pochi e c’è tutto il tempo per recuperare.

Il percorso che ha portato a De Rossi

Dopo l’esonero di Vieira, avvenuto ufficialmente il 1° novembre, il Genoa ha vagliato diversi profili prima di convergere sul nome dell’ex giallorosso. In lizza c’erano anche Paolo Vanoli (poi finito alla Fiorentina) e altri tecnici italiani, ma la scelta è ricaduta su un allenatore giovane, determinato e con voglia di rilanciarsi dopo l’esperienza interrotta bruscamente alla Roma.

Inizialmente, una parte della dirigenza e dello spogliatoio aveva spinto per la conferma temporanea del tandem Criscito-Murgita, che aveva guidato la squadra nella vittoria di Sassuolo. Il club era orientato ad accettare questa soluzione, ma dopo una notte di riflessione le cose sono cambiate. La società ha deciso di puntare su De Rossi per dare una svolta immediata alla stagione, senza aspettare la pausa delle Nazionali.

Il ritorno emotivo all’Olimpico

Il calendario ha riservato un intreccio emotivo fortissimo per De Rossi: lunedì 29 dicembre alle 20:45, il tecnico tornerà da avversario all’Olimpico per affrontare la Roma, la squadra che lo ha formato, lanciato e nella quale ha trascorso la maggior parte della sua carriera sia da giocatore che da allenatore.

Sarà un momento carico di emozioni e significati, considerando che il rapporto con i tifosi giallorossi è sempre rimasto fortissimo nonostante l’esonero controverso dello scorso settembre.

La carriera da allenatore di De Rossi

Per De Rossi si tratta della terza esperienza da allenatore di una prima squadra. Dopo aver iniziato come collaboratore tecnico di Roberto Mancini nella nazionale italiana (con cui ha vinto l’Europeo nel 2021), De Rossi ha guidato:

La Spal in Serie B nel 2022, da subentrato dopo l’esonero di Pep Clotet. L’esperienza durò pochi mesi e si concluse con un altro esonero.

in Serie B nel 2022, da subentrato dopo l’esonero di Pep Clotet. L’esperienza durò pochi mesi e si concluse con un altro esonero. La Roma dal gennaio 2024 al settembre 2024, sostituendo José Mourinho. Nella stagione 2023/24 ha ottenuto un sesto posto in campionato, ma è stato esonerato dopo appena quattro giornate della stagione 2024/25, proprio dopo il pareggio contro il Genoa.

Il suo bilancio complessivo è di 47 partite da allenatore tra tutte le competizioni, con 17 vittorie, 15 pareggi e 15 sconfitte. In Serie A, ha collezionato 10 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte su 22 panchine.

L’esperienza all’Ostiamare

Nei mesi successivi all’esonero dalla Roma, De Rossi si era dedicato all’attività dirigenziale come presidente dell’Ostiamare, club di Serie D di cui è proprietario e che attualmente occupa il primo posto in classifica nel girone. Un’esperienza che gli ha permesso di rimanere nel mondo del calcio e di gestire un progetto dall’interno, preparandosi al ritorno in panchina.

Secondo alcune indiscrezioni, De Rossi aveva recentemente chiesto al suo ex compagno di squadra Leandro Paredes dei biglietti per assistere al Superclásico tra Boca Juniors e River Plate a Buenos Aires, ma ha poi cancellato il viaggio per concentrarsi sulla trattativa con il Genoa.

Il progetto tecnico: intensità e pressing

Il progetto tecnico che De Rossi ha in mente per il Genoa sarà incentrato su intensità, pressing alto e costruzione dal basso, principi che avevano già caratterizzato la sua esperienza sulla panchina della Roma.

Il modulo di riferimento dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 già utilizzato da Vieira, ma con una maggiore attenzione alla fase offensiva e un utilizzo più incisivo degli acquisti estivi, che con il tecnico francese avevano trovato poco spazio.

De Rossi ha già lavorato con il suo staff per definire metodi e priorità di intervento. L’obiettivo è riportare entusiasmo e fiducia in un ambiente scosso dai risultati negativi e riaccendere la scintilla che serve per uscire dalla zona calda della classifica.

Le garanzie richieste da De Rossi

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, nella trattativa che ha portato all’accordo hanno avuto un peso determinante le garanzie di autonomia decisionale richieste da De Rossi. L’ex capitano della Roma ha voluto assicurarsi stabilità e fiducia da parte della società, due condizioni che secondo il suo entourage erano mancate nelle precedenti esperienze, soprattutto a Roma dove l’esonero era arrivato appena tre mesi dopo il rinnovo contrattuale.

Il Genoa ha accolto queste richieste, consapevole che per rilanciare la squadra serve un progetto solido e un tecnico motivato, con la giusta autonomia per costruire un gruppo coeso e vincente.

La presentazione ufficiale

De Rossi verrà presentato ufficialmente nel fine settimana, probabilmente venerdì 8 novembre in conferenza stampa, insieme al nuovo direttore sportivo Lopez. Sarà l’occasione per illustrare i suoi obiettivi e la sua visione del calcio, oltre che per rispondere alle domande dei giornalisti su questa nuova avventura in rossoblù.

Un’operazione anche economica

Per il Genoa, l’arrivo di De Rossi rappresenta non solo un investimento tecnico ma anche un’operazione economicamente vantaggiosa. Come detto, l’ingaggio del nuovo tecnico è inferiore a quello di Vieira, e il contratto legato alla salvezza permette al club di pianificare con maggiore tranquillità il futuro.

Se De Rossi dovesse centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A, il rinnovo automatico garantirebbe al Genoa un allenatore giovane, motivato e di prospettiva per le prossime stagioni, con la possibilità di costruire un progetto di medio-lungo termine.

La sfida contro la Fiorentina

Il debutto casalingo contro la Fiorentina sarà fondamentale. Si tratta di uno scontro diretto tra due squadre deluse dall’inizio di stagione: la Viola ha infatti appena esonerato Stefano Pioli ed è anch’essa alla ricerca di un nuovo allenatore.

Sarà una partita carica di tensione e significati, un vero e proprio spareggio salvezza che potrebbe dare una svolta alle rispettive stagioni. De Rossi, pur dovendo guardare dalla tribuna, avrà la possibilità di valutare da vicino la reazione della sua squadra e capire su quali giocatori puntare per il resto del campionato.

Conclusione: una scommessa per entrambi

L’accordo tra Daniele De Rossi e il Genoa rappresenta una scommessa per entrambe le parti. Il tecnico romano ha l’opportunità di rilanciarsi dopo l’amara esperienza romana e di dimostrare il proprio valore in una situazione difficile ma non impossibile. Il Genoa, dal canto suo, punta su un allenatore giovane ma esperto, motivato e desideroso di riscatto.

La strada per la salvezza è lunga e tortuosa, ma con il giusto impegno, la fiducia reciproca e il supporto dei tifosi, il Grifone può certamente risollevarsi e tornare a navigare in acque più tranquille. L’avventura di De Rossi a Genova è appena iniziata, e tutti sperano che possa essere ricca di soddisfazioni.