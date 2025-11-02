Cremonese-Juventus 1-2: Spalletti vince all’esordio, Kostic e Cambiaso firmano il successo

La Juventus vince 2-1 sul campo della Cremonese nella decima giornata di Serie A disputata sabato 1 novembre 2025, regalando a Luciano Spalletti una vittoria nel suo esordio sulla panchina bianconera. Kostic al 2′ e Cambiaso al 68′ firmano il successo, mentre Vardy all’83’ prova a riaprire il match. La Vecchia Signora sale a 18 punti, agganciando Milan e Inter al terzo posto, e si porta a soli quattro punti dal Napoli capolista.

L’esordio di Spalletti: la sorpresa tattica che stupisce tutti

La prima Juventus di Luciano Spalletti ha riservato una sorpresa clamorosa già dalla formazione iniziale. Il tecnico toscano ha schierato i bianconeri con un inedito 3-5-2, ma la vera novità è stata la scelta di utilizzare Teun Koopmeiners come braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Una mossa che ha stupito tutti, ma che Spalletti aveva preannunciato in conferenza stampa: “Koopmeiners ha giocato anche da centrale di difesa in passato. Bisogna fare i complimenti a Gasperini che ha tirato fuori il meglio da lui, ma per me resta un mediano”.

L’olandese, arrivato in estate per essere il faro del centrocampo e reduce da un periodo deludente, si è ritrovato arretrato di venti metri per necessità. Con Bremer, Kelly e Cabal tutti infortunati, Spalletti aveva a disposizione solo Gatti, Rugani e Kalulu come difensori di ruolo.

Kostic apre le marcature dopo 85 secondi

La Juventus ha impiegato appena 85 secondi per segnare il primo gol dell’era Spalletti. Filip Kostic, che festeggiava il suo 33esimo compleanno nel giorno del 128esimo anniversario della Juventus, ha depositato in rete dopo un tacco di Openda e una deviazione errata di Vandeputte.

Un gol simbolico che ha dato immediatamente fiducia ai bianconeri e permesso di gestire il match con maggiore tranquillità nel primo tempo.

Il primo tempo: dominio bianconero

La Juventus ha controllato agevolmente la prima frazione di gioco. Al 45′ Locatelli ha colpito anche un palo con un tiro dalla distanza, mentre Vlahovic si è reso protagonista con un ottimo lavoro di sponda e protezione del pallone.

I punti chiave del primo tempo:

Possesso palla prolungato della Juventus

Koopmeiners pulito nel suo ruolo difensivo inedito

Openda spreca alcune occasioni con scelte sbagliate

La Cremonese fatica a creare pericoli

Spalletti ha gestito il match con intelligenza tattica, chiedendo a Kostic di essere prezioso sia in fase difensiva che offensiva.

La ripresa: Cambiaso chiude i conti, poi sofferenza

Nel secondo tempo la Cremonese è rientrata in campo con maggiore determinazione, mettendo in difficoltà i bianconeri. Al 64′ Spalletti ha inserito Conceicao al posto di Openda per dare nuova linfa all’attacco.

La mossa si è rivelata vincente: al 68′ il portoghese ha sfondato sulla destra mettendo un cross rasoterra che, dopo la respinta corta di Terracciano, è finito sui piedi di Cambiaso. L’esterno italiano ha trafitto Audero con un sinistro che ha baciato la traversa prima di entrare in rete.

Il finale thrilling: Vardy riapre la partita

All’83’ la Cremonese ha accorciato le distanze con Jamie Vardy. L’ex Leicester ha vinto un duello fisico con Gatti, è entrato in area e ha superato Di Gregorio con un diagonale preciso. Un lampo di classe vintage dell’attaccante inglese.

Spalletti ha risposto inserendo Rugani e David al posto di McKennie e Vlahovic per blindare il risultato. Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Chiffi, la Juventus ha sofferto ma ha tenuto, conquistando tre punti fondamentali.

Le prestazioni individuali: Kostic rinato, Vlahovic leader

Filip Kostic è stato uno dei migliori in campo. Il serbo ha festeggiato il compleanno con il primo gol stagionale e una prestazione completa su entrambe le fasi. Finalmente ritrovato dopo mesi difficili.

Andrea Cambiaso ha confermato di essere una risorsa preziosa per la Juventus. Il gol del 2-0 e una prova solida sulla fascia destra lo rendono uno dei protagonisti dell’era Spalletti.

Dusan Vlahovic ha giocato una partita di grande qualità tecnica e fisica. Anche se gli è mancato solo il gol, il serbo ha guidato l’attacco con autorevolezza vincendo i duelli con Bianchetti e Baschirotto.

Koopmeiners: la scommessa di Spalletti funziona

Teun Koopmeiners ha risposto presente nel suo nuovo ruolo. Aggressivo, determinato e con grande visione di gioco, l’olandese ha sfornato una prestazione pulita come braccetto sinistro.

Non è la prima volta che gioca in quel ruolo: tra il 2017 e il 2022, quando militava nell’AZ Alkmaar, Koopmeiners è stato schierato spesso in difesa, specialmente nel 2018/2019 quando segnò otto gol partendo da quel ruolo.

Le statistiche: seconda vittoria consecutiva per la Juve

I numeri raccontano di una Juventus finalmente vincente:

Seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 contro l’Udinese

Prima vittoria di Spalletti al suo esordio sulla panchina bianconera

Solo quattro punti di distacco dal Napoli capolista

18 punti totali, in parimerito con Milan e Inter

Per la Cremonese arriva invece la seconda sconfitta stagionale dopo nove giornate. I grigiorossi restano a 14 punti e confermano comunque un ottimo avvio di campionato per una neopromossa.

La classifica: Juve che risale, Napoli nel mirino

Con questa vittoria, la Juventus aggancia Milan e Inter a quota 18 punti al terzo posto (ma con una partita in più delle milanesi). Il Napoli capolista è a 22 punti, ma la distanza si è ridotta sensibilmente.

La Cremonese, nonostante la sconfitta, mantiene una posizione di classifica tranquilla con 14 punti, confermandosi una delle sorprese positive di questo inizio di stagione.

Le dichiarazioni: Spalletti cauto, ma soddisfatto

Nel post-partita, Luciano Spalletti ha commentato così il suo esordio: “Sono già con le spalle al muro per quello che ho detto sullo scudetto. La strada è lunghissima e bisogna migliorare, anche se abbiamo fatto una bella partita”.

Il tecnico ha poi parlato della scelta di Koopmeiners in difesa: “Dovevo trovare il modo di sostituire la qualità di Yildiz in mezzo al campo e sistemare la difesa. Questi undici penso siano i migliori. Il coraggio diventa fondamentale, si può sbagliare ma va fatto con coraggio”.

Le parole di Cambiaso

Andrea Cambiaso, autore del gol del 2-0, ha dichiarato: “Spalletti mi ha chiesto di essere più propositivo in fase offensiva. Sono contento di aver risposto presente e di aver contribuito alla vittoria”.

Il tabellino completo

CREMONESE-JUVENTUS 1-2

Marcatori: 2′ Kostic (J), 68′ Cambiaso (J), 83′ Vardy (C)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (81′ Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (62′ Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (71′ Faye); Vardy, Bonazzoli (71′ Vazquez). All. Nicola

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (85′ Rugani), Locatelli, Thuram (79′ Adzic), Kostic (79′ Joao Mario); Vlahovic (85′ David), Openda (64′ Conceicao). All. Spalletti

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Ammoniti: Barbieri (C), Spalletti (all. Juventus)

Conclusioni: l’era Spalletti inizia bene

L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non poteva andare meglio. Vittoria conquistata, gioco propositivo e una scelta tattica coraggiosa che ha funzionato. La decisione di schierare Koopmeiners in difesa ha dimostrato la capacità del tecnico di adattarsi alle emergenze con soluzioni creative.

La Juventus torna finalmente a vincere con continuità e si rilancia nella corsa alle prime posizioni. Con soli quattro punti di distacco dal Napoli, il sogno scudetto non è più un’utopia. Spalletti ha già detto di voler lottare per il titolo e questo esordio è un segnale importante.

La strada è ancora lunga e ci saranno momenti difficili, ma i segnali sono incoraggianti. Il ritorno di Kostic, la solidità di Cambiaso, la leadership di Vlahovic e la duttilità di Koopmeiners sono elementi su cui costruire il futuro. La seconda era Spalletti alla Juventus è iniziata con il piede giusto.