Como-Cagliari: dove vederla, formazioni e precedenti

L’undicesima giornata di Serie A si apre sabato 8 novembre alle 15:00 con una sfida cruciale per gli equilibri della zona salvezza: Como-Cagliari allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I lariani di Cesc Fabregas, sorprendente settima forza del campionato con 17 punti, ospitano i rossoblù di Fabio Pisacane, fermi a quota 9 e alla ricerca disperata di una scossa dopo sei gare senza vittorie.

Il Como rappresenta una delle autentiche rivelazioni di questo campionato. La squadra di Fabregas è imbattuta da nove gare ufficiali consecutive e vanta un rendimento casalingo impressionante: cinque vittorie e due pareggi tra campionato e Coppa Italia al Sinigaglia. La solidità difensiva è un marchio di fabbrica dei lariani, con solo sei gol subiti in dieci giornate, la seconda miglior difesa del torneo dopo la Roma.

Il Cagliari arriva invece in un momento di profonda difficoltà. Due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio hanno spento l’entusiasmo dopo i primi risultati positivi della stagione. I sardi non vincono da sei partite e hanno mostrato preoccupanti lacune difensive, concedendo troppi spazi agli avversari. Le assenze di Alessio Belotti e altri elementi chiave pesano sull’economia della squadra.

Probabili formazioni: Fabregas conferma i titolari, emergenza per il Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Fabregas dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nelle ultime uscite. In porta Butez, difesa a quattro con Smolcic e Valle sulle fasce. A centrocampo il duo Perrone-Caqueret garantisce equilibrio. Il tridente offensivo alle spalle di Douvikas vede Nico Paz come elemento di maggiore qualità, supportato da Addai e Diao.

Pisacane deve fare i conti con un’infermeria affollata. In difesa ballottaggio tra Mina e Valentini, con il colombiano favorito. A centrocampo spazio al trio Adopo-Prati-Folorunsho, mentre in avanti Borrelli sarà il riferimento centrale, con Gaetano ed Esposito a supporto. Sulle fasce possibile impiego di Felici o Luvumbo.

Precedenti storici: dominio lariano negli scontri diretti recenti

I numeri sorridono nettamente al Como negli scontri diretti recenti. I lariani hanno vinto tutte e quattro le sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A, compreso il 3-1 dello scorso maggio al Sinigaglia. Nel complesso, il Como è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide totali contro i sardi nel massimo campionato, con quattro vittorie e due pareggi.

L’ultimo precedente, datato 10 maggio 2025, ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 3-1, confermando la superiorità nella stracittadina. Il Cagliari non vince al Sinigaglia dal lontano 1990, un tabù che pesa come un macigno sulla testa dei rossoblù.

Il Como può vantare anche un record impressionante: è rimasto imbattuto negli ultimi otto match di campionato, con tre vittorie e cinque pareggi. Solo tre volte nella loro storia in Serie A i lariani hanno registrato almeno nove partite consecutive senza perdere.

Dove vedere Como-Cagliari: orario e diretta TV

La partita Como-Cagliari si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 14:30. Gli abbonati potranno seguire l’incontro tramite app su smart TV, tablet, smartphone e PC.

Analisi tattica e pronostico: Como favorito per il quarto successo casalingo

Dal punto di vista tattico, il Como costruisce con pazienza attraverso le progressioni centrali di Caqueret e le giocate di qualità di Nico Paz, che nelle prime sette giornate aveva messo a segno quattro gol e quattro assist prima di attraversare un momento di flessione. I lariani cercano ampiezza sulle fasce e sono letali nelle transizioni.

Il Cagliari punta sulla velocità di Zito Luvumbo e sulla fisicità di Borrelli, ma la manovra appare prevedibile e la fase difensiva vulnerabile. I rossoblù hanno subito sette gol nelle ultime cinque gare, una media allarmante per una squadra che lotta per la salvezza.

Le assenze pesano sul Cagliari: oltre a Belotti, mancano Ciocci, Pintus e Liteta. Il Como deve rinunciare a Dossena, Sergi Roberto e Kempf, ma l’organizzazione difensiva resta comunque solida.

Il pronostico pende nettamente dalla parte del Como. I lariani hanno dimostrato di saper gestire la pressione delle partite casalinghe e possiedono maggiore equilibrio tra i reparti. Il Cagliari attraversa un momento complicato sia dal punto di vista dei risultati che della condizione psicofisica. La vittoria del Como appare l’esito più probabile, con i padroni di casa che potrebbero chiudere la pratica già nel primo tempo sfruttando l’inerzia positiva e il fattore campo.