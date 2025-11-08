Como-Cagliari 0-0: Caprile strega i lariani al Sinigaglia

L’undicesima giornata di Serie A regala un altro pareggio al Como di Cesc Fabregas, che al Giuseppe Sinigaglia non riesce a superare la resistenza di un combattivo Cagliari. La sfida termina 0-0, con i lariani che mancano l’appuntamento con il gol nonostante una prestazione convincente e una marea di occasioni create.

Un Como dominante ma poco concreto

I padroni di casa partono subito con le marce alte, animati dalla voglia di continuare la striscia positiva che dura da otto partite consecutive senza sconfitte. La prima vera occasione arriva al 10′ minuto, quando Nico Paz confeziona un assist delizioso per Alvaro Morata, ma lo spagnolo si fa ipnotizzare da Elia Caprile in uscita.

Il portiere ospite, convocato per la prima volta in Nazionale proprio in questi giorni, sarà il grande protagonista dell’incontro con una serie di interventi decisivi che salvano i rossoblù dalla capitolazione.

Il gol annullato che cambia la partita

Al 19′ il Cagliari sembra sbloccare il match: sul cross di Palestra, la sfera termina in rete dopo una deviazione di Valle che vale l’autogol. L’esultanza dei sardi dura però pochissimi istanti, perché il VAR annulla tutto per un fallo in avviamento dell’azione commesso proprio dall’ex atalantino sul terzino del Como.

Il Como reagisce e inizia a costruire trame offensive interessanti. Al 33′ Addai prova il destro dalla distanza, ma Caprile risponde presente. Ancora più clamoroso l’intervento del numero uno rossoblù al 37′, quando si supera su un tiro insidioso di Nico Paz che sembrava destinato all’incrocio dei pali.

La ripresa: assedio Como e miracoli di Caprile

La seconda frazione di gioco riprende con lo stesso copione del primo tempo. Il Como spinge, il Cagliari si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Al 54′ arriva l’occasione più ghiotta per i lariani: Morata si presenta solo davanti a Caprile, ma l’estremo difensore compie un altro salvataggio prodigioso da distanza ravvicinata.

Quattro minuti dopo è ancora Nico Paz a provarci dalla distanza, ma il portiere del Cagliari si allunga e devia in angolo. Il talento argentino conferma un momento di flessione: dopo aver collezionato otto partecipazioni a gol nelle prime sette giornate, è ora a secco da quattro partite consecutive.

I cambi e il nervosismo finale

Entrambi gli allenatori cercano di cambiare l’inerzia della gara con una serie di sostituzioni. Tra i giocatori richiamati in panchina spicca anche Alvaro Morata, che dopo aver ricevuto un cartellino giallo per un contrasto nervoso con Mina, chiede lui stesso di essere sostituito.

Nel finale il Como si riversa in avanti alla disperata ricerca del gol vittoria. Al 87′ il Cagliari rischia grosso quando Luvumbo, appena entrato, si presenta davanti a Butez in contropiede, ma il portiere del Como salva il risultato con una parata decisiva. Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro Pezzuto decreta la fine delle ostilità.

Le conseguenze in classifica

Con questo pareggio, il Como sale momentaneamente a 18 punti, agganciando Bologna e Juventus al quinto posto e confermandosi come la sorpresa di questa Serie A. Per i lariani è il terzo 0-0 nelle ultime quattro partite, un segnale che evidenzia la solidità difensiva ma anche qualche difficoltà nel trovare la via del gol.

Il Cagliari invece conquista un punto preziosissimo che vale oro per il morale: i rossoblù interrompono la striscia di due sconfitte consecutive e salgono a quota 10 punti, abbandonando momentaneamente la zona rossa. La prestazione degli uomini di Fabio Pisacane dimostra carattere e compattezza, qualità fondamentali per risalire la classifica.

I protagonisti del match

Elia Caprile è senza dubbio l’uomo della partita: il giovane portiere ha letteralmente stregato l’attacco del Como con almeno quattro interventi determinanti. Le parate su Morata e Paz resteranno negli highlights di questa giornata.

Sul fronte opposto, Nico Paz ha confermato un momento di appannamento dopo un avvio di stagione scoppiettante. Il talento del Como dovrà ritrovare la verve delle prime giornate per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo Europa.

Alvaro Morata ha vissuto una giornata complicata, soffrendo particolarmente la marcatura asfissiante di Yerry Mina, tanto da chiedere la sostituzione dopo aver ricevuto l’ammonizione.

Statistiche e curiosità

Il Como ha confermato la propria solidità difensiva con il quarto clean sheet in undici partite. Solo la Roma ha subito meno gol (cinque) dei lariani (sei) in questo campionato. I numeri dimostrano come la squadra di Fabregas abbia fatto un salto di qualità enorme rispetto alla scorsa stagione: +8 punti rispetto alle prime dieci giornate 2024/25.

Per quanto riguarda il Cagliari, viaggia con lo stesso identico ruolino di marcia della passata stagione (nove punti), ma la prestazione del Sinigaglia fa ben sperare per il prosieguo del campionato.