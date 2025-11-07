Ernia conquista la vetta dell’airplay radio con “Per te”: Achille Lauro scende al secondo posto

La classifica EarOne Airplay Radio della settimana 45 del 2025 (dal 31 ottobre al 6 novembre) incorona Ernia. Con “Per te”, il rapper milanese conquista per la prima volta la vetta delle radio italiane, dopo una crescita costante nelle ultime settimane. Il brano, estratto dall’album “Per soldi e per amore” pubblicato il 19 settembre 2025, ha raggiunto oltre 20 milioni di stream nella prima settimana e si è affermato come uno dei successi più rilevanti dell’autunno.

Il singolo, scritto da Matteo Professione (Ernia) con Paolo Alberto Monachetti (in arte Charlie Charles) e Alessio Buongiorno, si distingue per la sua profondità e maturità artistica, confermando l’evoluzione di uno dei protagonisti più versatili della scena pop-urban italiana. La produzione e la direzione artistica dell’intero album portano la firma di Charlie Charles, storico collaboratore di Ernia fin dagli esordi della loro carriera.

Il significato di “Per te”: un viaggio nell’introspezione

“Per te” è nato in maniera spontanea in studio, su un valzer improvvisato al piano, rappresentando un flusso emotivo istintivo scritto e completato in poche ore. Il brano affronta temi profondi come l’insoddisfazione interiore, la solitudine e quella battaglia personale che da sempre accompagna l’artista, trasformando l’inquietudine in consapevolezza e crescita emotiva.

Dal 6 novembre 2025, “Per te” è diventata anche la sigla ufficiale di Europa League e Conference League su Sky Sport, accompagnando le serate europee di calcio con il suo sound inconfondibile.

Achille Lauro resiste sul podio con “Senza una stupida storia”

Achille Lauro Sanremo 2025 – Pool Sanremo 01 / IPA

Dopo due settimane consecutive in vetta, Achille Lauro scende al secondo posto con “Senza una stupida storia”, brano firmato insieme a Federica Abbate, Daniele Nelli e Matteo Ciceroni. Il singolo, pubblicato il 12 settembre 2025 e registrato nei celebri Sound Factory Studios di Hollywood, rappresenta una tappa decisiva del progetto “Comuni Mortali” e affronta con crudo realismo le dinamiche distruttive dell’amore contemporaneo.

La canzone resta comunque tra le più amate e continua a dominare le playlist delle principali emittenti. Il brano si oppone all’idea romantica tradizionale secondo cui amare significhi annullarsi completamente per l’altro, proponendo invece una visione in cui il sentimento può convivere con l’indipendenza personale.

Sul gradino più basso del podio sale Tommaso Paradiso con “Lasciatemi un po'”, un altro successo radiofonico che conferma la sua capacità di scrivere hit senza tempo.

Taylor Swift e Olivia Dean conquistano la top 5

Continua l’ottimo momento per la musica internazionale: al quarto posto troviamo Taylor Swift con “The Fate of Ophelia”, che guadagna tre posizioni, seguita da Olivia Dean con “Man I Need”, quinta. Entrambe confermano un forte riscontro di pubblico anche in Italia, tra pop sofisticato e ballate radio-friendly.

Lady Gaga e Giorgia in calo, ma restano tra le più ascoltate

Scende di una posizione Lady Gaga con “The Dead Dance”, ora al sesto posto, mentre Giorgia occupa la settima posizione con “Golpe”, che dopo settimane di presenza in top 10 resta comunque tra le più trasmesse dell’anno.

Giorgia – Alberto Terenghi / IPA

Mengoni, Annalisa, Pinguini Tattici Nucleari e il debutto di Damiano David completano la top 10

In ottava posizione troviamo “Piazza San Marco” di Annalisa e Marco Mengoni, che resiste in classifica da diverse settimane.

Al nono posto tornano i Pinguini Tattici Nucleari con “Amaro”, mentre debutta in decima posizione “Talk To Me”, il nuovo brano di Damiano David (frontman dei Måneskin) con Tyla e Nile Rodgers: una collaborazione internazionale pubblicata l’11 settembre 2025 che mescola rock, amapiano e funk disco, con la leggendaria chitarra di Nile Rodgers che diventa “la terza voce” del brano. Il singolo sta conquistando rapidamente l’airplay grazie al suo sound seducente e alla versatilità degli artisti coinvolti.

Top 10 completa EarOne Airplay Radio (31 ottobre – 6 novembre 2025)

Per te – Ernia (Island) Senza una stupida storia – Achille Lauro (Warner) Lasciatemi un po’ – Tommaso Paradiso (Sony) The Fate of Ophelia – Taylor Swift (Island) Man I Need – Olivia Dean (EMI) The Dead Dance – Lady Gaga (EMI) Golpe – Giorgia (Sony) Piazza San Marco – Annalisa, Marco Mengoni (Warner / Sony) Amaro – Pinguini Tattici Nucleari (Sony) Talk To Me – Damiano David, Tyla & Nile Rodgers (Sony)

Il contesto: la rinascita di Ernia con “Per soldi e per amore”

L’album “Per soldi e per amore” nasce dalla fase di cambiamento dei 30 anni, in cui Ernia fa i conti con il proprio presente e si confronta con il passato. Il disco, che ha conquistato il primo posto della classifica FIMI/NIQ nella settimana di debutto, rappresenta il lavoro più intimo e introspettivo dell’artista.

Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali, 42 dischi di platino e 20 d’oro nella sua carriera, Ernia è elogiato dalla critica per la sua profondità analitica e per la penna dallo spessore letterario. Il successo di “Per te” in radio conferma ancora una volta la sua capacità di emozionare il pubblico con testi maturi e produzioni raffinate.