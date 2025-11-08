Nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, il talk del sabato pomeriggio condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 8 novembre alle 17.10 su Rai 1.

Un programma che racconta l’universo maschile tra ironia, riflessione e leggerezza, attraverso il dialogo diretto con personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Il tema della puntata: corteggiare o essere corteggiati?

La nuova puntata affronterà una domanda senza tempo:

gli uomini amano corteggiare o essere corteggiati?

Un tema che diventa occasione per esplorare le dinamiche dei sentimenti e dei rapporti tra uomini e donne, con il tono brillante e diretto che da sempre caratterizza il programma.

Gli ospiti: Predolin, Quintale e Rocca

Protagonisti del dibattito saranno Marco Predolin, volto noto della tv, e gli attori Peppe Quintale e Gilles Rocca, che condivideranno le proprie esperienze e punti di vista tra aneddoti, autoironia e confidenze.

Tre personalità diverse ma accomunate da un unico filo conduttore: l’autenticità nel raccontarsi.

L’ironia di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse

Ad accompagnare Nunzia De Girolamo nel racconto ci sarà, come sempre, l’ironia tagliente di Edoardo Tavassi, presenza fissa del programma, capace di alleggerire i momenti di confronto più intensi con la sua comicità spontanea.

Non mancherà la musica dal vivo delle Swingeresse, che aggiungerà ritmo e atmosfera a ogni passaggio della trasmissione.

Spazio ai giovani talenti: Domenico Barreca

Come di consueto, la puntata si concluderà con un momento dedicato alla scoperta di nuovi volti della musica italiana.

Ospite della settimana sarà il cantautore calabrese Domenico Barreca, che presenterà al pubblico una sua esibizione inedita.

Un talk vivace e umano

Con il suo stile empatico e curioso, Nunzia De Girolamo continua a portare in tv un racconto autentico e contemporaneo della maschilità, fatto di ironia, fragilità e introspezione, confermando “Ciao Maschio” come uno dei programmi più originali e sorprendenti del daytime di Rai 1.