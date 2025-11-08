Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025: Tony Maiello trionfa il 7 novembre

La quindicesima edizione di Tale e Quale Show ha incoronato il suo vincitore: Tony Maiello ha trionfato nella finale del 7 novembre 2025, conquistando il primo posto con una straordinaria imitazione di Gigi D’Alessio. Una vittoria che ha sorpreso molti, considerando che il cantante napoletano non partiva da favorito nella classifica generale.

Il trionfo di Tony Maiello: l’imitazione che ha conquistato tutti

Tony Maiello ha letteralmente ribaltato i pronostici nella serata finale. Il suo cavallo di battaglia è stata l’interpretazione di “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio, un’esibizione che ha conquistato sia la giuria tecnica che il pubblico da casa. La performance ha dimostrato non solo le qualità vocali dell’artista, ma anche la sua capacità di calarsi completamente nel personaggio.

La trasformazione fisica è stata curata nei minimi dettagli: dal look casual-elegante tipico del cantautore napoletano, fino ai gesti e alle espressioni facciali. Ma è stata soprattutto la resa vocale a fare la differenza, con Tony che è riuscito a riprodurre perfettamente il timbro caratteristico e le inflessioni dialettali di Gigi D’Alessio.

Il messaggio di Gigi D’Alessio: l’emozione dell’originale

Un momento particolarmente toccante della serata è arrivato quando lo stesso Gigi D’Alessio ha inviato un videomessaggio di congratulazioni per Tony Maiello. “Sei stato straordinario, hai catturato non solo la mia voce ma anche l’anima delle mie canzoni”, ha dichiarato l’artista napoletano, visibilmente emozionato per l’omaggio ricevuto.

Questo riconoscimento da parte dell’artista originale ha aggiunto un valore emotivo particolare alla vittoria, confermando l’eccellenza della performance di Tony.

La classifica finale completa: tutti i risultati

La finale di Tale e Quale Show 2025 ha visto una competizione serrata fino all’ultimo. Ecco la classifica finale completa con i punteggi:

Classifica della settima puntata (finale):

Tony Maiello (Gigi D’Alessio) – 68 punti Samuele Cavallo (Ultimo) – 61 punti Pamela Petrarolo (Emma Marrone) – 58 punti Le Donatella (Gemelle Kessler) – 55 punti Feisal Bonciani (Bruno Mars) – 52 punti

Classifica generale finale:

Tony Maiello – 390 punti totali Samuele Cavallo – 385 punti totali Pamela Petrarolo – 375 punti totali Le Donatella – 365 punti totali Feisal Bonciani – 340 punti totali

La vittoria di Tony è arrivata per soli 5 punti di vantaggio su Samuele Cavallo, rendendo questa una delle finali più combattute nella storia del programma.

Il percorso vincente di Tony Maiello: dalla gavetta al trionfo

Tony Maiello non è un volto nuovo dello spettacolo italiano. Nato a Napoli nel 1992, il cantante ha alle spalle una carriera artistica iniziata molto giovane. Prima di Tale e Quale Show, aveva partecipato a diversi talent show e contest musicali, distinguendosi sempre per le sue doti interpretative e la versatilità vocale.

Durante le puntate precedenti della quindicesima edizione, Tony si era fatto notare per imitazioni memorabili di artisti come Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Luciano Ligabue. Tuttavia, è stata proprio l’interpretazione di Gigi D’Alessio a rappresentare il suo momento di gloria assoluto.

L’analisi tecnica: perché ha vinto Tony

Secondo gli esperti vocali, la vittoria di Tony Maiello è frutto di diversi fattori tecnici:

Controllo respiratorio impeccabile durante tutta l’esibizione

impeccabile durante tutta l’esibizione Gestione delle dinamiche perfetta, dal pianissimo al fortissimo

perfetta, dal pianissimo al fortissimo Interpretazione emotiva autentica e coinvolgente

autentica e coinvolgente Presenza scenica naturale e carismatica

Il vocal coach del programma ha sottolineato come Tony sia riuscito a mantenere l’identità artistica di Gigi D’Alessio senza mai risultare una mera copia, ma offrendo una reinterpretazione personale e rispettosa.

Tutte le esibizioni della finale: i momenti più emozionanti

La finale del 7 novembre 2025 ha regalato al pubblico dieci esibizioni di altissimo livello. Oltre alla vittoriosa performance di Tony Maiello, ecco i momenti più significativi della serata:

Samuele Cavallo nei panni di Ultimo

Il secondo classificato ha proposto “22 settembre” di Ultimo, dimostrando ancora una volta le sue qualità interpretative. La sua esibizione ha conquistato standing ovation dal pubblico in studio, ma non è bastata per superare Tony nella classifica finale.

Pamela Petrarolo trasformata in Emma Marrone

L’ex ragazza di Non è la Rai ha sorpreso tutti con una convincente interpretazione di “Stupida allegria” di Emma. La trasformazione fisica è stata curata nei minimi dettagli, e la resa vocale ha convinto anche i giudici più severi.

Le Donatella e l’omaggio alle Gemelle Kessler

Silvia e Giulia Provvedi hanno reso omaggio alle storiche Gemelle Kessler con una performance nostalgica che ha conquistato il pubblico più maturo. L’esibizione ha rappresentato un tuffo nella storia della televisione italiana.

I momenti flop della serata

Non sono mancati i momenti di ilarità, come sempre accade a Tale e Quale Show. Carmen Di Pietro, nei panni di Orietta Berti, ha regalato una performance che più che convincere ha divertito il pubblico. Il momento più esilarante è arrivato quando la showgirl ha tentato di cantare in playback, creando un effetto comico involontario che ha scatenato le risate in studio.

I giudici e il loro verdetto: le pagelle della finale

La giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi si è trovata d’accordo nel premiare Tony Maiello. Particolarmente entusiasta si è mostrato Malgioglio: “Tony, stasera hai fatto qualcosa di magico. Hai trasformato l’imitazione in arte pura.”

Anche Loretta Goggi, giudice speciale della finale, ha espresso il suo apprezzamento: “Raramente ho visto un’interpretazione così completa. Tony ha dimostrato di essere un vero artista.”

Il gesto benefico: 20.000 euro per la ricerca

Come da tradizione, il vincitore di Tale e Quale Show ha devoluto il premio di 20.000 euro all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Tony Maiello ha dichiarato: “Questo premio va alla ricerca, perché la musica può guarire l’anima, ma la scienza può salvare le vite.”

Un gesto che ha reso ancora più significativa la vittoria, dimostrando come Tale e Quale Show sia non solo intrattenimento, ma anche impegno sociale.

Gli ascolti della finale: successo confermato

La finale di Tale e Quale Show 2025 ha registrato 4,2 milioni di telespettatori con uno share del 24,8%, confermandosi uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva. Un risultato che premia la formula vincente del programma condotto da Carlo Conti.

Dove rivedere la puntata e le performance

Per chi volesse rivedere la finale o le singole esibizioni, è possibile utilizzare:

RaiPlay : disponibile l’intera puntata on demand

: disponibile l’intera puntata on demand YouTube Rai : clip delle performance più belle

: clip delle performance più belle Sito ufficiale Rai: contenuti extra e interviste

Verso la prossima edizione: cosa aspettarsi

Con la conclusione della quindicesima edizione, i fan del programma si chiedono già cosa riserverà il futuro. Carlo Conti ha anticipato possibili novità per la prossima stagione, mantenendo però il riserbo sui dettagli.

La vittoria di Tony Maiello ha dimostrato ancora una volta che Tale e Quale Show sa valorizzare il talento autentico, regalando al pubblico emozioni genuine e spettacolo di qualità. Un traguardo che segna non solo il successo personale dell’artista napoletano, ma anche il consolidamento di un format televisivo che continua a appassionare milioni di italiani.