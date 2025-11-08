Nuovo appuntamento con “Check-Up”, il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 9 novembre alle 9.15 su Rai 1, in streaming su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.

La puntata sarà interamente dedicata a un tema centrale per la salute e il benessere: l’attività fisica, analizzata nei suoi molteplici aspetti – dal ruolo dell’alimentazione alla prevenzione, fino alle patologie che possono limitarne la pratica.

Alimentazione e movimento

Aprirà la puntata la professoressa Sabrina Donati Zeppa, docente di Biochimica e Metabolismo dei nutrienti all’Università San Raffaele di Roma, che spiegherà come una corretta alimentazione sia essenziale per sostenere il movimento quotidiano e garantire equilibrio energetico e performance fisiche ottimali.

Gomito e articolazioni: quando il movimento diventa difficile

Il focus successivo sarà dedicato alle patologie del gomito, una delle articolazioni più delicate del corpo umano.

Il professor Giulio Maccauro, direttore di Ortopedia e Traumatologia, e il dottor Alessandro Cina, esperto di diagnostica ecografica ed ecodoppler della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, illustreranno le cause più comuni di dolore, rigidità e limitazione nei movimenti, offrendo consigli su diagnosi e trattamenti.

La spalla: l’articolazione più mobile del corpo

Il professor Marco Maiotti, chirurgo ortopedico e docente all’Università UniCamillus di Roma, spiegherà il funzionamento della spalla, evidenziando la sua straordinaria mobilità ma anche la sua vulnerabilità. Verranno analizzate le principali problematiche e i moderni approcci terapeutici per preservarne la funzionalità.

Vertigini e qualità della vita

Le vertigini, sintomo spesso sottovalutato ma capace di compromettere il benessere, saranno al centro dell’intervento del professor Fabio Beatrice, otorinolaringoiatra della Asl Città di Torino, che illustrerà le cause più frequenti e le strategie per affrontarle.

Le gambe senza riposo

Il professor Sandro Sorbi, docente di Neurologia all’Università di Firenze, parlerà della sindrome delle gambe senza riposo, un disturbo neurologico diffuso che incide sul sonno e sulla qualità della vita. L’esperto spiegherà come riconoscerla e quali trattamenti possono alleviarne i sintomi.

Il legame tra mente e corpo

Spazio poi alla psiche, con l’intervento del professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore dell’Area Salute Mentale del Gruppo Humanitas e delle Suore Ospedaliere, che illustrerà l’intimo legame tra mente e movimento, mostrando come l’attività fisica possa diventare anche un potente alleato della salute mentale.

Farmaci e articolazioni

In chiusura, la professoressa Annalisa Capuano, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società Italiana di Farmacologia, parlerà dei farmaci utili a ridurre dolore, gonfiore e infiammazione articolare, spiegandone modalità d’uso e benefici.

Un appuntamento per prendersi cura di sé

Con il suo linguaggio chiaro e accessibile, “Check-Up” continua a offrire un’informazione medica affidabile e utile, aiutando il pubblico a comprendere meglio il proprio corpo e a mantenersi in salute attraverso la conoscenza e la prevenzione.