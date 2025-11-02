Che tempo che fa del 2 novembre: Fabio Fazio con Greta Thunberg e Antonella Clerici

Domenica 2 novembre 2025, a partire dalle 19:30, torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Un appuntamento ricco di ospiti italiani e internazionali, che porteranno in studio attualità, cultura, spettacolo e impegno civile, con il tono ironico e attento che da sempre contraddistingue il talk di Fazio.

Greta Thunberg, simbolo della lotta per il clima e della pace

Ospite d’eccezione della puntata sarà Greta Thunberg, simbolo mondiale dell’ambientalismo e dell’attivismo giovanile.

La giovane svedese, a meno di un mese dalla fine della sua detenzione in Israele, racconterà in esclusiva la sua recente esperienza con la Global Sumud Flotilla, la più grande missione umanitaria civile della storia.

Il 1° settembre 2025, Thunberg si era imbarcata da Barcellona verso Gaza insieme a circa 400 attivisti provenienti da tutto il mondo.

La missione, diretta a portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte del 1° ottobre dalla marina israeliana, che ha fermato le imbarcazioni e arrestato tutti i partecipanti, poi condotti nel porto di Ashdod.

L’attivista, liberata il 6 ottobre e rientrata in Europa, parlerà della sua detenzione, del ruolo della comunità internazionale e della necessità di continuare a difendere la pace e i diritti umani.

Antonella Clerici tra The Voice Senior e quarant’anni di carriera

Un’altra grande protagonista della serata sarà Antonella Clerici, pronta a tornare su Rai 1 con la sesta edizione di “The Voice Senior”.

Con quasi quarant’anni di carriera televisiva, la Clerici ripercorrerà i momenti più importanti della sua storia professionale, dai programmi di cucina ai talent musicali, fino alle esperienze che l’hanno resa una delle conduttrici più amate del pubblico italiano.

Margaret Atwood e la sua autobiografia “Le nostre vite”

Spazio alla letteratura internazionale con la presenza di Margaret Atwood, scrittrice canadese tra le più influenti del nostro tempo, autrice di romanzi come “Il racconto dell’ancella” e “I testamenti”.

In occasione dell’uscita della sua autobiografia “Le nostre vite”, Atwood parlerà di femminismo, distopie e libertà, temi centrali della sua opera, e rifletterà sul ruolo della narrativa nel comprendere le trasformazioni del mondo contemporaneo.

Cinema, musica e cultura con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Ornella Vanoni

In studio anche Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi, “Una famiglia sottosopra”, presentato all’ultima edizione di Alice nella città.

Gli attori racconteranno la genesi del progetto e le sfumature del film, che unisce ironia e sentimento in una commedia familiare dai toni moderni.

Non mancherà la grande musica con Ornella Vanoni, che porterà sul palco la sua inconfondibile voce e il carisma di un’artista che continua a rinnovarsi senza perdere autenticità.

Attualità e approfondimenti con Gad Lerner, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini

Il confronto sui temi più urgenti dell’attualità sarà affidato a un panel di giornalisti e intellettuali: Gad Lerner, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, insieme all’inviato di Avvenire Nello Scavo, analizzeranno politica internazionale, conflitti, società e media.

Tra gli ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi, che presenterà il volume “100 pensieri ribelli per cambiare il mondo”, dedicato al centenario della nascita di Umberto Veronesi, a cura di Eliana Liotta.

Completano la lista Michele Serra, voce ironica e lucida del giornalismo italiano, con la sua consueta capacità di osservare il presente con sagacia e disincanto.

Il Tavolo di Che tempo che fa: musica, comicità e leggerezza

A chiudere la puntata, l’immancabile spazio di “Che tempo che fa – Il Tavolo”, dove Fabio Fazio e Luciana Littizzetto accoglieranno nuovi e affezionati protagonisti del mondo dello spettacolo.

Al tavolo siederanno Antonella Clerici, Suor Myriam e Suor Eleonora, protagoniste del programma “La cucina delle monache” su Food Network, Carl Brave, che si esibirà live con il nuovo singolo “Occhiaie” e racconterà le tappe del suo “Notti Brave Amarcord Tour”.

E poi ancora: Nino Frassica, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, la Signora Coriandoli, Simone Di Pasquale, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella, Gigi Marzullo e molti altri ospiti, tra risate, aneddoti e sorprese.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

L’appuntamento con “Che tempo che fa” è per domenica 2 novembre 2025 dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+.

Un nuovo viaggio con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, tra attualità, impegno, cultura e ironia, con ospiti che raccontano il mondo da prospettive diverse ma complementari.