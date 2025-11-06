Champions League 4-5 novembre 2025: sorprese europee

La quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/2026 ha regalato spettacolo ed emozioni nelle serate del 4 e 5 novembre. Tra performance straordinarie e risultati inattesi, le squadre europee hanno dato vita a match indimenticabili che hanno rivoluzionato la classifica della competizione. Scopriamo insieme i risultati più significativi, escludendo le partite delle italiane di cui abbiamo ampiamente parlato.

Manchester City show: poker al Borussia Dortmund

All’Etihad Stadium di Manchester è andata in scena una delle partite più spettacolari della serata. Il Manchester City ha travolto il Borussia Dortmund con un netto 4-1, confermando la propria solidità in Champions League e proseguendo l’imbattibilità casalinga nella competizione.

La squadra di Pep Guardiola ha dominato il match grazie a una prestazione maiuscola di Phil Foden, autore di una splendida doppietta. L’inglese ha aperto le marcature al 22° minuto con un preciso tiro dal limite dell’area, per poi replicare al 57° con una splendida girata da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Haaland da record e il poker di Cherki

Nel mezzo, al 29° minuto, Erling Haaland ha messo a segno il gol del 2-0 con un potente sinistro su assist di Jeremy Doku. Per il norvegese si tratta di un’altra rete che lo fa entrare nella storia: Haaland è diventato il primo giocatore a segnare in cinque presenze consecutive in Champions League con tre squadre diverse (RB Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City).

Il Borussia Dortmund ha provato a riaprire la partita nel finale con il gol di Waldemar Anton al 72°, ma la reazione è durata poco. Nei minuti di recupero, il subentrato Rayan Cherki ha chiuso definitivamente i conti segnando il 4-1 che ha certificato il dominio dei Citizens.

Con questa vittoria, il Manchester City sale al quarto posto della classifica con 10 punti, mentre il Borussia Dortmund resta fermo a 7 punti in dodicesima posizione.

Osimhen protagonista assoluto: Galatasaray stende l’Ajax

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, il Galatasaray ha conquistato una vittoria straordinaria per 3-0 contro l’Ajax grazie a una prestazione monumentale di Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli ha firmato una tripletta storica che porta i turchi a nove punti in classifica.

La serata da sogno del nigeriano

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate nonostante diverse occasioni, Victor Osimhen ha sbloccato il risultato al 59° minuto con un imperioso colpo di testa su perfetto cross di Leroy Sané. Il nigeriano ha poi bissato al 66° trasformando un calcio di rigore concesso dopo revisione VAR per fallo di mano di Youri Baas.

La tripletta è stata completata al 78° minuto con un altro penalty, questa volta causato da un altro fallo di mano in area, stavolta di Alders. Osimhen si è presentato sul dischetto con freddezza olimpica, siglando il definitivo 3-0 e firmando una delle prestazioni individuali più convincenti di questa Champions League.

Con questa tripletta, il bomber nigeriano è diventato il primo giocatore del Galatasaray a segnare sia una doppietta che una tripletta nella storia della Champions League del club turco. Inoltre, con 25 gol totali nelle competizioni europee, Osimhen ha superato Obafemi Martins diventando il miglior marcatore nigeriano di sempre in Europa.

Per l’Ajax, invece, continua un momento difficilissimo: la sconfitta rappresenta la settima consecutiva nelle competizioni europee, eguagliando il peggior record nella storia del club.

Le altre partite del martedì 4 novembre

Liverpool batte il Real Madrid 1-0

Ad Anfield, il Liverpool ha conquistato una vittoria preziosa contro il Real Madrid con un gol che tiene i Reds in corsa per le prime posizioni. Una vittoria che conferma l’ottimo momento della squadra inglese nella competizione.

Bayern Monaco supera il Tottenham 2-1

Il Bayern Monaco ha battuto 2-1 il Tottenham al Parc des Princes nel match valido per la quarta giornata. Una vittoria importante per i bavaresi che continuano la loro corsa verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Arsenal e Monaco vincenti

L’Arsenal ha conquistato tre punti importanti battendo lo Slavia Praga 3-0 in trasferta, mentre il Monaco ha vinto 1-0 contro il Bodø/Glimt, consolidando la propria posizione in classifica.

Le altre partite del mercoledì 5 novembre

Pafos storico, Chelsea delude

Nei due anticipi delle 18:45, il Pafos ha scritto la storia del calcio cipriota conquistando la prima vittoria nella massima competizione europea. La rete di Luckassen ha regalato il successo per 1-0 contro il Villarreal.

Deludente invece la prestazione del Chelsea di Enzo Maresca, che non è andato oltre il pareggio per 2-2 sul campo del Qarabag in Azerbaigian, mostrando difficoltà nella gestione del vantaggio.

Benfica e Bayer Leverkusen di misura

A Lisbona, il Bayer Leverkusen ha conquistato una vittoria preziosa per 1-0 contro il Benfica grazie al gol decisivo di Patrick Schick. I tedeschi hanno mostrato grande cinismo, vincendo con appena due tiri in porta durante l’intero match.

La classifica aggiornata

Dopo questa quarta giornata ricca di emozioni, la classifica della fase campionato vede diverse squadre in lotta per le posizioni che garantiscono la qualificazione diretta agli ottavi di finale (le prime otto) e per i playoff (dal nono al ventiquattresimo posto).

Il Manchester City si posiziona al quarto posto con 10 punti, mentre il Galatasaray sale al nono posto con 9 punti grazie alla vittoria ad Amsterdam. Il Borussia Dortmund resta a 7 punti, mentre l’Ajax rimane tristemente fermo a zero punti insieme al Benfica, occupando le ultime posizioni della classifica.

Considerazioni finali

La quarta giornata di Champions League 2025/2026 ha confermato che il nuovo formato della competizione sta regalando partite spettacolari e risultati sorprendenti. Le prestazioni di campioni come Osimhen, Foden e Haaland dimostrano che il livello tecnico della competizione resta altissimo.

Con ancora diverse giornate da disputare nella fase campionato, la corsa per la qualificazione resta apertissima. Le squadre dovranno mantenere alta la concentrazione e continuare a lottare per ogni punto, consapevoli che ogni match può essere decisivo per il prosieguo del cammino europeo.

I prossimi appuntamenti con la Champions League promettono ulteriori emozioni, con tutte le squadre chiamate a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi nella competizione più prestigiosa del calcio per club.