Nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 8 novembre alle 10.30 su Rai 1. Come sempre, la trasmissione offrirà consigli, approfondimenti e testimonianze utili per vivere meglio, con il contributo di esperti provenienti dai più importanti centri di ricerca e università italiane.

Le infezioni stagionali spiegate da Matteo Bassetti

A inaugurare la puntata sarà Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che risponderà alle domande del pubblico su virus, batteri e patologie tipiche del periodo autunnale, spiegando come prevenirle e affrontarle in sicurezza.

Digiuno intermittente e alimentazione consapevole

Con la professoressa Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia all’Università Federico II di Napoli, si parlerà di digiuno intermittente, un tema sempre più discusso tra esperti e appassionati di benessere.

Seguirà l’intervento del professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, che aiuterà a distinguere gli alimenti freschi da quelli deteriorati, offrendo indicazioni pratiche per evitare sprechi e rischi per la salute.

Vene varicose e reflusso: come riconoscerli e curarli

Il professor Angelo Santoliquido, direttore del reparto di Angiologia del Policlinico Gemelli di Roma, approfondirà il tema delle vene varicose, spiegando cause, sintomi e trattamenti più efficaci.

Con il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università di Bari, si affronterà invece il problema del reflusso gastroesofageo, una delle patologie più diffuse legate allo stress e alle cattive abitudini alimentari.

Conservazione degli alimenti e salute delle mani

Il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini mostrerà come congelare correttamente i cibi, evitando errori che possono compromettere il valore nutrizionale degli alimenti.

A seguire, il professor Carlo Selmi, associato di Medicina interna presso Humanitas University di Milano, illustrerà le cause delle dita che si deformano, un disturbo spesso legato a problemi articolari o infiammatori.

Prevenzione a tavola e cucina salutare

Il professor Antonino De Lorenzo, ordinario di Scienze dell’Alimentazione all’Università Tor Vergata di Roma, spiegherà come la prevenzione comincia a tavola, suggerendo alimenti utili a rinforzare il sistema immunitario.

Lo chef Alessandro Circiello proporrà una ricetta gustosa e salutare, pensata proprio per sostenere le difese naturali dell’organismo.

Le mani che invecchiano e un trapianto unico al mondo

La dottoressa Fiorella Donati, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva, parlerà del tema delle mani che invecchiano, spiegando come trattare e prevenire i segni del tempo.

Infine, le dottoresse Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, del reparto di Chirurgia toracica dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, racconteranno un trapianto di arteria polmonare unico al mondo, un intervento che rappresenta un’eccellenza italiana nel campo della medicina.

Un viaggio settimanale nel benessere

Con competenza e leggerezza, Vira Carbone accompagna i telespettatori in un viaggio tra scienza, salute e prevenzione, offrendo ogni settimana strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e riscoprire l’importanza della cura di sé.