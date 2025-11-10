Finalmente è arrivata la data tanto attesa: il 18 novembre 2025 segna l’avvio del bonus elettrodomestici, l’incentivo che permetterà alle famiglie italiane di risparmiare fino a 200 euro sull’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Dopo mesi di rinvii e attese, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 diventa operativa, aprendo le porte a milioni di italiani desiderosi di rinnovare la propria casa in chiave sostenibile.

Con un fondo complessivo di poco più di 48 milioni di euro, il bonus rappresenta un’opportunità concreta ma limitata: le richieste saranno infatti accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere questa occasione di risparmio.

Cos’è il bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici 2025 è un contributo economico diretto che consente l’acquisto di grandi elettrodomestici con uno sconto immediato applicato in fattura. A differenza del tradizionale bonus mobili, che prevede una detrazione fiscale ripartita in dieci anni, questa nuova agevolazione funziona attraverso un sistema di voucher digitali che riducono istantaneamente il prezzo d’acquisto.

L’incentivo nasce con un duplice obiettivo: da un lato ridurre i consumi energetici domestici e promuovere la sostenibilità ambientale, dall’altro sostenere l’industria europea degli elettrodomestici, favorendo l’acquisto di prodotti realizzati nell’Unione Europea. La misura prevede inoltre l’obbligo di rottamazione del vecchio elettrodomestico, garantendo così il corretto smaltimento dei rifiuti RAEE.

A quanto ammonta il contributo

Il valore del bonus varia in base al reddito familiare e copre una percentuale significativa della spesa sostenuta. Nel dettaglio:

100 euro per tutti i richiedenti: contributo pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico

per tutti i richiedenti: contributo pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro: importo raddoppiato per sostenere i nuclei familiari con redditi medio-bassi

È importante sottolineare che ogni famiglia può richiedere un solo bonus, utilizzabile per l’acquisto di un unico elettrodomestico. Il voucher, una volta ottenuto, avrà una validità molto limitata di 15 giorni dalla data di emissione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Quali elettrodomestici sono ammessi

Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito un elenco preciso di sette categorie di grandi elettrodomestici che possono beneficiare dell’agevolazione. Ciascuna categoria deve rispettare specifici requisiti di efficienza energetica:

Requisiti di classe energetica

Lavatrici e lavasciuga : classe energetica minima A o superiore

: classe energetica minima A o superiore Forni : classe energetica minima A o superiore

: classe energetica minima A o superiore Cappe da cucina : classe energetica minima B o superiore

: classe energetica minima B o superiore Lavastoviglie : classe energetica minima C o superiore

: classe energetica minima C o superiore Asciugabiancheria : classe energetica minima C o superiore

: classe energetica minima C o superiore Frigoriferi e congelatori : classe energetica minima D o superiore

: classe energetica minima D o superiore Piani cottura: conformi ai limiti di prestazione previsti dai regolamenti europei

Tutti gli elettrodomestici devono essere prodotti nell’Unione Europea, una scelta precisa del governo italiano per sostenere il made in Europe e garantire standard qualitativi elevati. Per facilitare i consumatori, produttori e venditori hanno predisposto liste specifiche dei modelli ammessi, che saranno disponibili sulla piattaforma e presso i punti vendita aderenti con appositi contrassegni.

Chi può richiedere il bonus

Il bonus elettrodomestici è riservato alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che intendono sostituire un grande elettrodomestico obsoleto. Non ci sono restrizioni particolari: possono accedere all’incentivo tutti i cittadini che rispettano i requisiti, indipendentemente dalla situazione lavorativa o da altri fattori.

L’unico discrimine per l’importo del contributo è rappresentato dall’ISEE: chi presenta un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro avrà diritto al bonus maggiorato di 200 euro, mentre tutti gli altri potranno comunque accedere al contributo base di 100 euro.

Come richiedere il voucher

La procedura per ottenere il bonus è completamente digitale e potrà essere avviata dal 18 novembre 2025 attraverso due canali principali:

Modalità di richiesta

App IO : l’applicazione dei servizi pubblici già utilizzata da milioni di italiani per accedere ai bonus statali

: l’applicazione dei servizi pubblici già utilizzata da milioni di italiani per accedere ai bonus statali Sito bonuselettrodomestici.it: piattaforma dedicata gestita da PagoPA e Invitalia

Per accedere sarà necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La procedura prevede i seguenti passaggi:

Accesso alla piattaforma con le proprie credenziali digitali Compilazione della domanda con dichiarazione di voler sostituire un elettrodomestico con uno più efficiente Indicazione dell’ISEE se si vuole accedere al bonus maggiorato di 200 euro Verifica dei requisiti da parte della piattaforma Emissione del voucher con notifica via email o nell’app IO

Una volta approvata la richiesta, il voucher digitale sarà caricato nella sezione Portafoglio dell’app IO o visualizzabile sulla piattaforma web. A questo punto il beneficiario avrà 15 giorni di tempo per utilizzarlo presso un venditore aderente.

L’obbligo di rottamazione

Un elemento fondamentale del bonus è l’obbligo di rottamazione del vecchio elettrodomestico. Non si tratta di un semplice vincolo burocratico, ma di una scelta strategica per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e promuovere l’economia circolare.

Il vecchio apparecchio deve essere:

Della stessa tipologia di quello nuovo acquistato (ad esempio, se si compra un frigorifero nuovo, si deve rottamare un frigorifero vecchio)

di quello nuovo acquistato (ad esempio, se si compra un frigorifero nuovo, si deve rottamare un frigorifero vecchio) Di classe energetica inferiore rispetto al nuovo elettrodomestico

rispetto al nuovo elettrodomestico Consegnato al venditore al momento dell’acquisto per l’avvio al corretto smaltimento

Il venditore è tenuto a conservare tutta la documentazione attestante il ritiro e l’avvio al riciclo del vecchio elettrodomestico. In caso di mancata consegna, il bonus decade e potrebbero scattare controlli da parte delle autorità competenti.

Bonus elettrodomestici anche online

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di utilizzare il bonus anche per gli acquisti online. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti chiarito che il contributo può essere applicato anche negli e-commerce, a condizione che i rivenditori abbiano completato la procedura di adesione all’iniziativa governativa.

Gli esercenti, sia con punti vendita fisici che virtuali, devono registrarsi attraverso la piattaforma informatica gestita da PagoPA. Una volta aderenti, i negozi online dovranno predisporre una sezione specifica del sito dedicata ai prodotti acquistabili con il voucher, facilitando così la navigazione e la scelta dei consumatori.

Al momento dell’acquisto online, l’utente dovrà semplicemente inserire il codice del voucher ricevuto, che verrà validato dal sistema e applicato come sconto immediato sul prezzo finale.

Quando utilizzare il voucher

Il fattore tempo è cruciale per il successo dell’operazione. Il voucher elettronico ha una validità di soli 15 giorni dalla data di emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giorno. Superato questo termine, il buono decade automaticamente e non potrà più essere utilizzato.

Marco Imparato, direttore generale di Applia Italia (l’Associazione produttori elettrodomestici di Confindustria), ha previsto che il fondo “andrà esaurito velocemente”. La creazione di grande attesa nei consumatori e il rinvio degli acquisti in vista dell’incentivo fanno presagire un vero e proprio assalto alla piattaforma nei primi giorni di operatività.

Cumulo con il Black Friday

Una delle opportunità più interessanti riguarda la possibilità di cumulare il bonus con le offerte del Black Friday, che quest’anno cade il 29 novembre. Questo significa che i consumatori potranno beneficiare sia dello sconto statale che delle promozioni commerciali dei rivenditori, moltiplicando il risparmio complessivo.

In pratica, su un elettrodomestico in offerta per il Black Friday sarà possibile applicare anche il voucher governativo, ottenendo così una riduzione del prezzo che in alcuni casi potrebbe superare i 200 euro. Un’occasione da non perdere per chi ha programmato di rinnovare gli elettrodomestici di casa.

Differenze con il bonus mobili

È importante non confondere il nuovo bonus elettrodomestici con il tradizionale bonus mobili ed elettrodomestici, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025. Le due agevolazioni hanno caratteristiche molto diverse:

Bonus elettrodomestici 2025 (voucher)

Sconto immediato in fattura tramite voucher

Non richiede lavori di ristrutturazione

Importo fino a 200 euro

Un solo elettrodomestico per nucleo familiare

Obbligo di rottamazione

Prodotti made in UE

Bonus mobili tradizionale

Detrazione fiscale del 50% in dieci anni

Richiede lavori di ristrutturazione edilizia

Tetto di spesa 5.000 euro

Include anche mobili e altri elettrodomestici

No obbligo di rottamazione

Le due agevolazioni non sono cumulabili sullo stesso acquisto. Chi utilizza il bonus elettrodomestici con voucher non può richiedere la detrazione fiscale per lo stesso prodotto.

I vantaggi per l’ambiente

Oltre al risparmio economico immediato per le famiglie, il bonus elettrodomestici genera benefici significativi dal punto di vista ambientale. La sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica comporta:

Riduzione dei consumi elettrici : gli elettrodomestici di nuova generazione consumano fino al 50% in meno rispetto ai modelli più datati

: gli elettrodomestici di nuova generazione consumano fino al 50% in meno rispetto ai modelli più datati Bollette più leggere : il risparmio energetico si traduce in una diminuzione concreta delle spese domestiche

: il risparmio energetico si traduce in una diminuzione concreta delle spese domestiche Minore impatto ambientale : riduzione delle emissioni di CO2 legate alla produzione di energia elettrica

: riduzione delle emissioni di CO2 legate alla produzione di energia elettrica Economia circolare: il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi permette il recupero di materiali preziosi

Il frigorifero, ad esempio, per il suo utilizzo continuo può incidere fino al 25% sulla bolletta elettrica. Sostituirlo con un modello di classe D o superiore significa un risparmio annuo che può raggiungere diverse centinaia di euro, ripagando l’investimento nel giro di pochi anni.

Consigli per non perdere il bonus

Data la limitatezza delle risorse e la prevedibile corsa al click day del 18 novembre, è fondamentale prepararsi per tempo. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

Verificate l’ISEE : assicuratevi di avere un indicatore aggiornato per il 2025 se volete accedere al bonus da 200 euro

: assicuratevi di avere un indicatore aggiornato per il 2025 se volete accedere al bonus da 200 euro Scegliete il prodotto in anticipo : individuate il modello di elettrodomestico che volete acquistare consultando le liste dei prodotti ammessi

: individuate il modello di elettrodomestico che volete acquistare consultando le liste dei prodotti ammessi Preparate SPID o CIE : controllate che le credenziali digitali siano attive e funzionanti

: controllate che le credenziali digitali siano attive e funzionanti Scaricate l’app IO : se preferite usare lo smartphone, installate l’applicazione e prendete confidenza con l’interfaccia

: se preferite usare lo smartphone, installate l’applicazione e prendete confidenza con l’interfaccia Siate rapidi : il 18 novembre collegatevi presto alla piattaforma per evitare rallentamenti dovuti al traffico

: il 18 novembre collegatevi presto alla piattaforma per evitare rallentamenti dovuti al traffico Programmate l’acquisto: una volta ottenuto il voucher, avrete solo 15 giorni per spenderlo

Il futuro del bonus

L’incentivo è attualmente finanziato solo per il 2025, con risorse pari a 48,1 milioni di euro. Tuttavia, vista la mole di investimenti sulla piattaforma informatica (circa 2 milioni di euro), c’è già chi auspica un rifinanziamento della misura nella prossima Legge di Bilancio.

Come ha sottolineato Marco Imparato di Applia Italia: “Ci piacerebbe che la misura venisse rifinanziata già in questa Finanziaria, come il ministro aveva annunciato più volte. Sarebbe un vero spreco che servisse una volta sola”.

L’iniziativa rappresenta infatti un modello virtuoso che coniuga sostegno alle famiglie, promozione dell’industria europea e tutela ambientale. Il successo di questa prima edizione potrebbe aprire la strada a future riproposte dell’incentivo, trasformandolo in uno strumento strutturale per la transizione energetica del Paese.

Il 18 novembre segna quindi una data importante per milioni di famiglie italiane: l’opportunità di modernizzare la propria casa risparmiando denaro e contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale. Chi sarà più veloce potrà aggiudicarsi un voucher prezioso, da spendere entro 15 giorni per portare a casa elettrodomestici di ultima generazione a prezzi vantaggiosi.