Bologna-Napoli: formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo domenicale delle ore 15:00 propone uno degli incontri più interessanti dell’undicesima giornata di Serie A: Bologna-Napoli allo stadio Renato Dall’Ara. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi, ma entrambe alla ricerca di punti preziosi prima della sosta per le nazionali.

Dove vedere Bologna-Napoli: diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 9 novembre con fischio d’inizio alle 15:00. Per seguire il match è necessario accedere all’app DAZN su smart TV, oppure collegare al televisore dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, o console PlayStation e Xbox.

La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e al doppio ex Emanuele Giaccherini. L’arbitro della gara sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Il Bologna cerca continuità davanti al proprio pubblico

I rossoblù di Vincenzo Italiano arrivano alla sfida con il Napoli occupando la quinta posizione in classifica, frutto di un ottimo inizio di stagione. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e capacità di creare gioco, anche se l’assenza di Ciro Immobile e Remo Freuler pesa non poco sulle scelte del tecnico.

Freuler, centrocampista svizzero, sta recuperando da una frattura scomposta della clavicola e resterà fuori per più di un mese. Al suo posto Italiano dovrebbe puntare su Nikola Moro, chiamato a garantire equilibrio e dinamismo al centrocampo rossoblù.

In attacco nessun dubbio: Santiago Castro è il terminale offensivo della squadra. L’attaccante argentino classe 2004 ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Serie A, dopo averne realizzati solo tre nelle precedenti 22 gare. Un momento di forma straordinario per il giovane talento.

Probabili formazioni Bologna

Italiano dovrebbe schierare il classico 4-2-3-1. In porta Skorupski, protetto dalla difesa a quattro composta da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo la coppia Ferguson-Moro, mentre sulla trequarti agiranno Orsolini a destra, Odgaard al centro e Cambiaghi a sinistra. In avanti Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Il Napoli vuole restare in vetta

Gli azzurri di Antonio Conte arrivano al Dall’Ara da capolisti, ma reduci da due pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa. Lo 0-0 contro il Como nell’ultimo turno ha evidenziato alcune difficoltà offensive, con la squadra rimasta a secco per la seconda volta nelle ultime quattro giornate.

L’assenza di Romelu Lukaku, ancora non al meglio della condizione, potrebbe pesare. Il belga è in dubbio e potrebbe partire dalla panchina, con Rasmus Hojlund pronto a guidare l’attacco. Anche Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono out per infortunio.

Conte studia alcune novità per sbloccare la moria offensiva. David Neres potrebbe partire titolare al posto di Matteo Politano sulla fascia destra, mentre a sinistra c’è il ballottaggio tra Khvicha Kvaratskhelia e Elmas.

Probabili formazioni Napoli

Il tecnico salentino dovrebbe confermare il 4-3-3. Tra i pali Milinkovic-Savic, con la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez. A centrocampo il trio formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco Politano a destra, Hojlund al centro e Elmas a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

I precedenti: equilibrio negli ultimi anni

Sono 152 i precedenti nella storia tra Bologna e Napoli, con 61 vittorie napoletane e 48 successi rossoblù. Negli ultimi anni, però, lo storico si è riequilibrato: nelle ultime cinque sfide in Serie A c’è stata una sola vittoria partenopea, con tre pareggi e una vittoria del Bologna.

Particolarmente interessante il dato sulle ultime gare: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in una sola delle ultime quattro trasferte contro i rossoblù, segno che al Dall’Ara gli azzurri faticano sempre.

Le chiavi tattiche del match

Sarà una partita di grande intensità tattica. Il Bologna di Italiano ama il possesso palla e costruire dal basso, mentre il Napoli di Conte predilige un calcio più verticale, cercando di sfruttare la velocità degli esterni.

Il duello più interessante sarà quello a centrocampo, dove la fisicità di McTominay e Anguissa si scontrerà con la qualità di Ferguson e Odgaard. Fondamentale sarà anche il rendimento di Lobotka in regia.

In fase offensiva, occhi puntati su Santiago Castro per il Bologna. Il giovane argentino è in un momento di forma straordinario e rappresenta la principale minaccia per la difesa napoletana.

Curiosità e statistiche

Vincenzo Italiano ha raggiunto le 200 panchine in Serie A e dalla sua stagione d’esordio ha schierato ben 198 formazioni diverse: solo in due occasioni ha riproposto lo stesso undici titolare.

Il Napoli ha subito 4,5 gol in meno rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals (8 gol subiti, 12,5 xGA), confermandosi una delle difese più solide del campionato.

Il Bologna ha concesso solo 30 tiri nello specchio in questo campionato, alla pari della Juventus. Solo il Napoli ha fatto meglio con 25.

Appuntamento alle 15:00 al Dall’Ara per questo affascinante confronto tra due squadre ambiziose.