Il Bologna mette i bastoni tra le ruote al Napoli capolista e conquista una vittoria preziosa che riapre il campionato. Al Dall’Ara finisce 2-0 per i rossoblù, che con i gol nella ripresa di Dallinga e Lucumí fermano la corsa degli azzurri di Antonio Conte. Una prestazione dominante quella della squadra di Vincenzo Italiano, che controlla il match dall’inizio alla fine e merita pienamente i tre punti. Per il Napoli è una battuta d’arresto che complica i piani di fuga in vetta alla classifica.

Il primo tempo: Bologna che comanda, Napoli che non punge

La partita si sviluppa su binari chiari fin dai primi minuti: il Bologna fa la partita, il Napoli fatica a creare occasioni pericolose. L’avvio shock arriva dopo appena 8 minuti quando Łukasz Skorupski si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra il giovanissimo Massimo Pessina, classe 2007, che per tutta la partita rimane sostanzialmente inoperoso contro un attacco napoletano sterile e confuso.

I padroni di casa si rendono pericolosi in un paio di occasioni: Lucumí prova di testa ma non trova la porta, mentre Rowe impegna Milinkovic-Savic con un bel destro da fuori area al 32′. Il portiere serbo si allunga e devia in corner, mostrando riflessi pronti.

Napoli irriconoscibile nella fase offensiva

Gli azzurri non riescono mai a rendersi davvero pericolosi. La squadra di Conte appare spenta, senza idee e con un gioco troppo lento per impensierire la difesa organizzata del Bologna. Le assenze pesano: Meret fermato da un attacco influenzale e soprattutto Buongiorno out per un problema muscolare. In porta tocca a Scuffet, mentre Juan Jesus affianca Rrahmani al centro della difesa.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma con i felsinei che possono recriminare per non aver sfruttato meglio la loro superiorità territoriale.

Ripresa: il Bologna colpisce con un micidiale uno-due

La seconda frazione inizia con lo stesso spartito del primo tempo, ma al 50′ arriva il vantaggio meritato del Bologna. Thijs Dallinga si fa trovare pronto al momento giusto: sfrutta il suggerimento perfetto di Cambiaghi, controlla e con una girata vincente batte Milinkovic-Savic. Il portiere serbo non è esente da colpe sulla marcatura. È l’1-0 che cambia il volto della partita.

Lucumí chiude i conti al 66′

Il Napoli prova a reagire ma senza convinzione. E al 66′ arriva il colpo del KO: su cross di Holm, il difensore colombiano Jhon Lucumí stacca più in alto di tutti e di testa firma il 2-0 che mette la parola fine alla partita. Un gol che premia l’ottima prova difensiva del centrale rossoblù, sempre attento e preciso nelle chiusure.

Conte prova a cambiare qualcosa inserendo Neres e Lang, e nel finale anche Lucca, ma la porta del Bologna non corre mai rischi reali. Il baby Pessina può godersi una serata tranquilla, senza dover compiere interventi decisivi.

La classifica si riapre: Bologna a un punto dal Napoli

Con questa vittoria il Bologna vola a 21 punti, portandosi a un solo punto dal Napoli capolista che resta fermo a 22. Gli azzurri condividono la vetta con il Milan, ma rischiano concretamente di essere scavalcati da Roma e Inter che devono ancora giocare contro Udinese e Lazio nel resto della giornata.

Per i felsinei è una prestazione maiuscola che testimonia la crescita costante della squadra di Italiano. Il Bologna si conferma squadra solida, organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque, anche i campioni d’Italia in carica. La zona Champions League non è più un miraggio.

Conte sotto esame: il Napoli perde brillantezza

Per Antonio Conte è un campanello d’allarme importante. Il Napoli apparso al Dall’Ara è una squadra irriconoscibile rispetto a quella ammirata nelle ultime settimane. Zero tiri in porta, zero occasioni nitide, zero reazione dopo lo svantaggio. Un blackout totale che rimette tutto in discussione nella corsa scudetto.

Le scelte obbligate in difesa hanno pesato, ma non possono essere un alibi per una prestazione così opaca in fase offensiva. Romelu Lukaku è rimasto completamente isolato, Politano e Neres non sono mai entrati in partita, e il centrocampo con Anguissa, Lobotka e McTominay non ha trovato le giocate decisive per sbloccare la difesa rossoblù.

Bologna perfetto in fase difensiva

Il vero protagonista della serata è stato il collettivo del Bologna. La difesa guidata da Lucumì e supportata dal lavoro instancabile di Ferguson e Pobega a centrocampo ha annullato completamente gli attaccanti napoletani. Orsolini, Odgaard e Rowe (poi sostituito da Cambiaghi nell’intervallo per infortunio) hanno saputo ripartire con pericolosità.

Thijs Dallinga ha dimostrato di essere un attaccante completo: oltre al gol, ha lavorato tantissimo per la squadra, facendo da punto di riferimento e aprendo spazi per i compagni. Una prestazione da vero centravanti moderno.

Verso le prossime giornate: obiettivi diversi ma stessa fame

Il Bologna può guardare con fiducia al prosieguo della stagione. I 21 punti dopo 11 giornate sono un bottino prezioso che proietta i rossoblù nelle zone altissime della classifica. La squadra di Italiano ha dimostrato personalità e qualità, battendo la capolista con merito assoluto.

Per il Napoli invece è tempo di riflessioni. Conte dovrà lavorare per ritrovare brillantezza e compattezza, soprattutto in vista degli scontri diretti che arriveranno nelle prossime settimane. La corsa scudetto è ancora lunga, ma questa sconfitta dimostra che nulla può essere dato per scontato in un campionato equilibrato e competitivo come non si vedeva da anni.