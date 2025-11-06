Bologna-Brann: dove vederla, formazioni e precedenti

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna al Dall’Ara per la quarta giornata di Europa League con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Bucarest. Stasera alle 21:00 i rossoblù ospitano il Brann, sorpresa norvegese del torneo con 6 punti in tre partite. Un match fondamentale per la corsa verso la qualificazione diretta agli ottavi.

Dove vedere Bologna-Brann in TV e streaming

La partita Bologna-Brann sarà trasmessa in esclusiva su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go e NOW, scaricando l’app su smart tv, tablet, pc e smartphone oppure collegando il televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L’arbitro designato dalla UEFA è il tedesco Schlager, coadiuvato da assistenti tedeschi. Una terna teutonica per un match che il Bologna non può sbagliare.

La situazione in classifica

Il Bologna occupa la 18esima posizione con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Dopo il ko all’esordio a Birmingham contro l’Aston Villa (1-0), i rossoblù hanno pareggiato 1-1 in casa con il Friburgo e conquistato una preziosa vittoria per 2-1 contro lo Steaua Bucarest. Il Brann è invece ottavo a quota 6 punti: dopo la sconfitta iniziale a Lille (2-1), i norvegesi hanno battuto Utrecht (1-0) e sorpreso i Rangers Glasgow con un netto 3-0.

L’ultimo turno: rossoblù in formato Europa

Domenica scorsa il Bologna ha centrato una splendida rimonta nel derby emiliano contro il Parma, vincendo 1-3 al Tardini dopo essere passati in svantaggio. Una prestazione che ha confermato l’ottimo momento della squadra di Italiano, imbattuta da otto partite consecutive tra tutte le competizioni. La squadra sta trovando continuità e fiducia, elementi fondamentali per affrontare con serenità anche gli impegni europei.

Il Brann arriva invece da un momento più complicato: dopo tre sconfitte consecutive in campionato, i norvegesi hanno pareggiato 1-1 contro il Werder Brema. Tuttavia, il rendimento in Europa rimane eccellente, con due vittorie di fila che hanno proiettato la squadra di Alexandersson tra le prime otto della classifica.

Emergenza centrocampo per Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

Italiano deve fare i conti con l’infortunio di Remo Freuler, colonna portante del centrocampo rossoblù fermato da una frattura alla clavicola. Al suo posto spazio a Nikola Moro in coppia con Lewis Ferguson. In difesa possibile riposo per uno tra Heggem e Lucumí, con Vitik pronto a giocare dal primo minuto. Sulle fasce Holm a destra e Lykogiannis a sinistra. Davanti confermato Orsolini, mentre Odgaard agirà da trequartista centrale. Dallinga favorito su Castro come centravanti.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes; Kornvig, Sørensen, Gudmundsson; Mathisen, Holm, Finne. All. Alexandersson

Il tecnico Alexandersson dovrebbe confermare il 4-3-3 che sta funzionando bene in Europa. In difesa il capitano Fredrik Pallesen Knudsen guiderà il reparto, mentre a centrocampo spazio al trio Kornvig-Sørensen-Gudmundsson. In attacco il tridente sarà composto da Mathisen, Holm e Finne.

Precedenti: primo incrocio assoluto

Si tratta del primo confronto in assoluto tra Bologna e Brann in competizioni ufficiali. I rossoblù affrontano per la prima volta una squadra norvegese nella loro storia europea, un match che rappresenta quindi una prima assoluta per entrambe le formazioni.

Le chiavi tattiche del match

Il Brann ha dimostrato di essere una squadra organizzata e pericolosa in Europa, capace di mettere in difficoltà anche avversari più quotati. La squadra norvegese è solida difensivamente e letale in contropiede, come dimostrano le due vittorie consecutive. Il Bologna dovrà fare attenzione a non sottovalutare l’avversario e dovrà sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco.

Per i rossoblù sarà fondamentale gestire l’assenza di Freuler, vero cervello della squadra. Ferguson e Moro dovranno garantire equilibrio e qualità in mezzo al campo, mentre Orsolini e Odgaard saranno chiamati a creare occasioni per Dallinga. La solidità difensiva sarà cruciale contro un Brann che ha già dimostrato di saper sfruttare gli spazi.

Pronostico e curiosità

I bookmaker danno il Bologna nettamente favorito con una quota di 1,37, mentre il successo del Brann è quotato a 7,25 e il pareggio a 5,00. Una differenza che testimonia la superiorità tecnica dei rossoblù, chiamati però a confermarla sul campo.

Il Bologna è imbattuto da otto partite consecutive tra tutte le competizioni e sta vivendo un momento di grande fiducia. Il Brann ha invece raccolto 6 punti in Europa League partendo da zero in classifica, dimostrando grande capacità di adattamento alla competizione internazionale.

Il Dall’Ara si prepara a spingere i rossoblù verso una vittoria che potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione al turno successivo.