Beppe Vessicchio è morto: il maestro ci lascia a 69 anni

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio, morto oggi all’ospedale San Camillo di Roma all’età di 69 anni. La notizia ha scosso profondamente il panorama culturale nazionale, portando via uno dei più amati direttori d’orchestra e arrangiatori del nostro paese.

Le cause della morte

Secondo il bollettino ufficiale diffuso dall’ospedale San Camillo Forlanini, il maestro Vessicchio si è spento nel reparto di rianimazione a seguito di una polmonite interstiziale che è precipitata molto rapidamente, con complicazioni severe che non hanno lasciato scampo. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo in questo momento di dolore, comunicando che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Chi era Beppe Vessicchio

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Giuseppe Vessicchio, conosciuto affettuosamente come Beppe o Peppe, era molto più di un semplice musicista. Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e volto televisivo, aveva saputo conquistare il cuore del pubblico italiano grazie alla sua competenza musicale e alla sua personalità carismatica.

Gli esordi napoletani

I primi passi nella musica li mosse nella sua città natale, collaborando con alcuni dei più importanti artisti della scena partenopea degli anni Settanta come Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Nino Buonocore e Lina Sastri. Un’esperienza formativa che gli permise di affinare il suo talento e di costruire le basi per una carriera straordinaria.

La collaborazione con Gino Paoli

Un capitolo fondamentale della sua carriera fu la lunga e proficua collaborazione con Gino Paoli, che Vessicchio considerava come una figura paterna. Insieme scrissero a quattro mani alcuni dei brani più celebri del cantautore genovese, tra cui “Ti lascio una canzone”, “Cosa farò da grande” e “Coppi”, successi che hanno segnato la storia della musica leggera italiana.

Il re di Sanremo

La figura di Vessicchio è indissolubilmente legata al Festival di Sanremo, palcoscenico dove divenne una vera e propria istituzione. La sua prima apparizione risale al 1990, quando diresse l’orchestra per artisti come Mia Martini e Mango. Da allora divenne una presenza quasi costante sul palco dell’Ariston, trasformandosi nel volto più riconoscibile tra i direttori d’orchestra del festival.

Premi e riconoscimenti sanremesi

Il palmares di Vessicchio al Festival è impressionante:

Premio come miglior arrangiatore nel 1994 , 1997 e 1998

, e Riconoscimento speciale nel 2000 dalla giuria presieduta da Luciano Pavarotti

dalla giuria presieduta da Quattro vittorie come direttore d’orchestra con “Sentimento” degli Avion Travel (2000), “Per dire di no” di Alexia (2003), “Per tutte le volte che” di Valerio Scanu (2010) e “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni (2011)

Il momento iconico con Elio e le Storie Tese

La popolarità di Vessicchio esplose definitivamente nel 1996, quando diresse Elio e le Storie Tese nella celebre esecuzione de “La terra dei cachi”. Il suo “Pronti, partenza, via!” divenne parte integrante del brano e un momento cult della storia del festival, consolidando la sua immagine come personaggio amato dal grande pubblico.

Amici e la nuova popolarità

Oltre a Sanremo, Vessicchio conquistò le nuove generazioni grazie alla sua partecipazione come insegnante di musica e direttore d’orchestra nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. La sua presenza nel programma gli regalò una popolarità trasversale, permettendogli di avvicinare i giovani alla musica colta con la sua competenza e il suo approccio coinvolgente.

Un maestro per i grandi della musica

Nel corso della sua straordinaria carriera, Vessicchio ha collaborato con i più importanti artisti italiani, lasciando un’impronta indelebile nella musica del nostro paese. Ha scritto “Sogno” per Andrea Bocelli e ha curato gli arrangiamenti per nomi del calibro di:

Roberto Vecchioni

Zucchero Fornaciari

Biagio Antonacci

Ornella Vanoni

Max Gazzè

Fiordaliso

Lorella Cuccarini

Ha anche diretto in mondovisione l’orchestra che suonò in onore di John Lennon dal Cremlino, uno dei momenti più prestigiosi della sua carriera internazionale.

Gli ultimi anni e l’eredità

Dal 2017 Vessicchio era direttore artistico dello Zecchino d’Oro, occupandosi della commissione che seleziona i brani della storica manifestazione canora per bambini. Nel 2018 accettò l’incarico di dirigere Rockin’1000, l’orchestra rock più grande del mondo, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Durante il Festival di Sanremo 2020 ricevette una memorabile standing ovation dal pubblico dell’Ariston, testimonianza dell’affetto che il pubblico italiano nutriva nei suoi confronti. Nel 2022 tornò sul palco del festival suonando il piano insieme a Le Vibrazioni nella serata delle cover con “Live and Let Die”.

La sua ultima apparizione televisiva risale a circa un mese fa, quando partecipò come ospite al programma “Tu si que vales”.

La vita privata

Vessicchio era felicemente sposato dal 1989 con Enrica Mormile, compagna della sua vita dal 1977. Di lei disse in un’intervista: “È una persona importantissima, che mi ha aiutato a non cedere. Non è facile fare musica agli inizi”. Dalla loro unione nacque la figlia Alessia, che rese il maestro nonno di Teresa e addirittura bisnonno di Alice e Caterina.

Il cordoglio del mondo della cultura

La notizia della scomparsa ha generato un’ondata di commozione e cordoglio. Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha dichiarato di essere molto dispiaciuto, sottolineando come Vessicchio avesse rappresentato tanto per il festival e per la città. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha voluto ricordare il maestro scrivendo: “Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana. Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso”.

Un’icona della musica italiana

Con la scomparsa di Beppe Vessicchio, l’Italia perde non solo un eccellente musicista, ma un’icona culturale che ha saputo rendere la musica colta accessibile a tutti, mantenendo sempre altissimi standard professionali. La sua barba bianca, il suo sorriso e la sua bacchetta divennero simboli familiari per milioni di italiani.

Il maestro lascia un’eredità artistica enorme, fatta di arrangiamenti raffinati, collaborazioni prestigiose e momenti televisivi entrati nell’immaginario collettivo. La sua capacità di coniugare competenza tecnica e comunicazione empatica rimarrà un esempio per le future generazioni di musicisti.

Il mondo della musica italiana dice addio a uno dei suoi protagonisti più amati, un maestro che ha accompagnato intere generazioni con la sua arte e il suo talento straordinario.