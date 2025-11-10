Beppe Convertini racconta l’Italia autentica nel nuovo libro “Il Paese delle tradizioni” (Rai Libri)

Un viaggio tra borghi, riti, sapori e identità. Dal 12 novembre 2025 arriva in tutte le librerie e negli store online “Il Paese delle tradizioni”, il nuovo libro di Beppe Convertini, edito da Rai Libri. Dopo il successo dei precedenti volumi “Paesi miei” e “Il Paese Azzurro”, il conduttore di “Uno Mattina in Famiglia” torna con un’opera che celebra l’Italia più autentica, quella fatta di persone, storie e luoghi che custodiscono la memoria del Paese.
Un viaggio nell’Italia che resiste
Nel suo nuovo libro, Convertini accompagna il lettore in un viaggio emozionante tra nord e sud, attraversando campagne, borghi e comunità locali dove le tradizioni continuano a vivere grazie alla passione di chi le tramanda. “Il Paese delle tradizioni” è una vera e propria mappa emotiva e culturale dell’Italia, un racconto che restituisce il senso dell’appartenenza e dell’identità nazionale.
Ogni pagina è un piccolo affresco di vita quotidiana: feste patronali, antichi mestieri, dialetti, sapori e colori che compongono il mosaico di un Paese ricco di storia e umanità.
Le parole dell’autore
«Questo libro è un atto d’amore verso l’Italia e verso le sue genti» – racconta Beppe Convertini.
«Ho incontrato donne e uomini straordinari che ogni giorno custodiscono la nostra identità con orgoglio e semplicità. Il Paese delle tradizioni è un viaggio nel cuore dell’Italia autentica, quella che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare, perché è fatta di verità e di sentimento».
Un messaggio che rispecchia il percorso umano e professionale dell’autore, da anni impegnato nel raccontare l’Italia attraverso i suoi volti e paesaggi, sia in televisione che sulla carta.
Dalla TV alla carta: un racconto che continua
Dopo aver accompagnato milioni di spettatori nei programmi “Linea Verde” e “Azzurro – Storie di Mare”, Convertini porta la sua esperienza di narratore della bellezza italiana nel mondo editoriale.
Oggi, oltre a essere volto di “Uno Mattina in Famiglia” e protagonista su Rai 1 nel programma “Ballando con le Stelle”, firma con “Il Paese delle tradizioni” il naturale proseguimento del suo percorso narrativo, incentrato sulla riscoperta dell’Italia vera e delle sue radici.
Un libro che fa bene all’anima e al Paese
Come nei suoi precedenti lavori, anche in questo nuovo volume il valore della memoria e della comunità è centrale. Il libro è un invito a riscoprire il senso dell’appartenenza, un omaggio alle origini e alla bellezza delle piccole cose.
Ogni racconto, fotografia e testimonianza diventa un ponte tra passato e presente, capace di risvegliare nel lettore l’orgoglio di appartenere a una nazione unica per ricchezza culturale, paesaggistica e umana.
La collaborazione con UNPLI
Il volume nasce in collaborazione con UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, presieduta da Antonio La Spina, che ha contribuito alla realizzazione del progetto con l’impegno dei migliaia di volontari attivi nella promozione culturale e turistica dei territori.
«Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto» – afferma Antonio La Spina, presidente nazionale UNPLI.
«Le Pro Loco rappresentano la memoria viva dei territori, le sentinelle delle nostre radici. Insieme a Beppe Convertini abbiamo voluto raccontare un’Italia che continua a vivere grazie all’impegno e alla passione delle comunità locali».
La collaborazione con UNPLI rafforza il messaggio di fondo del libro: le tradizioni non appartengono al passato, ma sono linfa vitale del presente e strumento di coesione sociale.
Un volume arricchito da immagini e storie
Arricchito da un ampio apparato fotografico, “Il Paese delle tradizioni” alterna parole e immagini in un racconto che restituisce la bellezza autentica dei luoghi italiani.
Le fotografie immortalano scene di vita quotidiana, feste popolari, volti e mani che lavorano, dettagli che parlano di un’Italia che continua a resistere e a sorprendere. Ogni immagine diventa un documento di memoria collettiva, una testimonianza visiva della vitalità del Paese.
Un tour tra città e borghi
Per presentare il libro, Beppe Convertini intraprenderà un tour di incontri e firma copie che toccherà grandi città e piccoli borghi.
Un viaggio che rispecchia lo spirito del libro: portare la cultura e la bellezza tra la gente, nei luoghi simbolo delle tradizioni italiane. Ogni tappa sarà un momento di incontro, dialogo e condivisione, un’occasione per ascoltare nuove storie e rafforzare il legame tra autore e territorio.
Una dichiarazione d’amore all’Italia
Il libro è, in fondo, una dichiarazione d’amore verso il Paese e le sue genti.
Un invito a riscoprire ciò che ci unisce, a valorizzare le radici comuni, a guardare con orgoglio alle comunità che, con dedizione, mantengono viva l’anima dell’Italia.
In un’epoca in cui tutto corre veloce, “Il Paese delle tradizioni” ci ricorda l’importanza di fermarsi, osservare e ascoltare: le voci del passato che parlano ancora, i luoghi che resistono, le persone che ogni giorno fanno grande questo Paese.