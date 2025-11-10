Un viaggio tra borghi, riti, sapori e identità. Dal 12 novembre 2025 arriva in tutte le librerie e negli store online “Il Paese delle tradizioni”, il nuovo libro di Beppe Convertini, edito da Rai Libri. Dopo il successo dei precedenti volumi “Paesi miei” e “Il Paese Azzurro”, il conduttore di “Uno Mattina in Famiglia” torna con un’opera che celebra l’Italia più autentica, quella fatta di persone, storie e luoghi che custodiscono la memoria del Paese.

Beppe Convertini racconta l’Italia autentica nel nuovo libro “Il Paese delle tradizioni” (Rai Libri)

Un viaggio nell’Italia che resiste

Nel suo nuovo libro, Convertini accompagna il lettore in un viaggio emozionante tra nord e sud, attraversando campagne, borghi e comunità locali dove le tradizioni continuano a vivere grazie alla passione di chi le tramanda. “Il Paese delle tradizioni” è una vera e propria mappa emotiva e culturale dell’Italia, un racconto che restituisce il senso dell’appartenenza e dell’identità nazionale.

Ogni pagina è un piccolo affresco di vita quotidiana: feste patronali, antichi mestieri, dialetti, sapori e colori che compongono il mosaico di un Paese ricco di storia e umanità.

Le parole dell’autore

«Questo libro è un atto d’amore verso l’Italia e verso le sue genti» – racconta Beppe Convertini.

«Ho incontrato donne e uomini straordinari che ogni giorno custodiscono la nostra identità con orgoglio e semplicità. Il Paese delle tradizioni è un viaggio nel cuore dell’Italia autentica, quella che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare, perché è fatta di verità e di sentimento».

Un messaggio che rispecchia il percorso umano e professionale dell’autore, da anni impegnato nel raccontare l’Italia attraverso i suoi volti e paesaggi, sia in televisione che sulla carta.

Dalla TV alla carta: un racconto che continua

Dopo aver accompagnato milioni di spettatori nei programmi “Linea Verde” e “Azzurro – Storie di Mare”, Convertini porta la sua esperienza di narratore della bellezza italiana nel mondo editoriale.

Oggi, oltre a essere volto di “Uno Mattina in Famiglia” e protagonista su Rai 1 nel programma “Ballando con le Stelle”, firma con “Il Paese delle tradizioni” il naturale proseguimento del suo percorso narrativo, incentrato sulla riscoperta dell’Italia vera e delle sue radici.

Un libro che fa bene all’anima e al Paese

Come nei suoi precedenti lavori, anche in questo nuovo volume il valore della memoria e della comunità è centrale. Il libro è un invito a riscoprire il senso dell’appartenenza, un omaggio alle origini e alla bellezza delle piccole cose.

Ogni racconto, fotografia e testimonianza diventa un ponte tra passato e presente, capace di risvegliare nel lettore l’orgoglio di appartenere a una nazione unica per ricchezza culturale, paesaggistica e umana.

La collaborazione con UNPLI

Il volume nasce in collaborazione con UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, presieduta da Antonio La Spina, che ha contribuito alla realizzazione del progetto con l’impegno dei migliaia di volontari attivi nella promozione culturale e turistica dei territori.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto» – afferma Antonio La Spina, presidente nazionale UNPLI.

«Le Pro Loco rappresentano la memoria viva dei territori, le sentinelle delle nostre radici. Insieme a Beppe Convertini abbiamo voluto raccontare un’Italia che continua a vivere grazie all’impegno e alla passione delle comunità locali».

La collaborazione con UNPLI rafforza il messaggio di fondo del libro: le tradizioni non appartengono al passato, ma sono linfa vitale del presente e strumento di coesione sociale.

Un volume arricchito da immagini e storie

Arricchito da un ampio apparato fotografico, “Il Paese delle tradizioni” alterna parole e immagini in un racconto che restituisce la bellezza autentica dei luoghi italiani.

Le fotografie immortalano scene di vita quotidiana, feste popolari, volti e mani che lavorano, dettagli che parlano di un’Italia che continua a resistere e a sorprendere. Ogni immagine diventa un documento di memoria collettiva, una testimonianza visiva della vitalità del Paese.

Un tour tra città e borghi

Per presentare il libro, Beppe Convertini intraprenderà un tour di incontri e firma copie che toccherà grandi città e piccoli borghi.

Un viaggio che rispecchia lo spirito del libro: portare la cultura e la bellezza tra la gente, nei luoghi simbolo delle tradizioni italiane. Ogni tappa sarà un momento di incontro, dialogo e condivisione, un’occasione per ascoltare nuove storie e rafforzare il legame tra autore e territorio.

Una dichiarazione d’amore all’Italia

Il libro è, in fondo, una dichiarazione d’amore verso il Paese e le sue genti.

Un invito a riscoprire ciò che ci unisce, a valorizzare le radici comuni, a guardare con orgoglio alle comunità che, con dedizione, mantengono viva l’anima dell’Italia.

In un’epoca in cui tutto corre veloce, “Il Paese delle tradizioni” ci ricorda l’importanza di fermarsi, osservare e ascoltare: le voci del passato che parlano ancora, i luoghi che resistono, le persone che ogni giorno fanno grande questo Paese.