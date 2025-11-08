Nuovo appuntamento con “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi, in onda sabato 8 novembre alle 14.00.

Il format, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime Rai in collaborazione con Stand by Me, continua il suo viaggio tra le piazze e i paesi italiani, raccontando l’Italia vera attraverso uno dei suoi luoghi simbolo: il bar di paese, punto di incontro, socialità e confronto.

Il bar di paese come specchio dell’Italia

Ogni settimana “Bar Centrale” approda in un luogo diverso, portando in televisione le voci e le storie delle comunità locali.

Nella puntata di sabato, l’inviato Lorenzo Branchetti sarà in collegamento da Ormea, piccolo borgo della provincia di Cuneo, incastonato tra le Alpi Liguri e conosciuto per la sua caratteristica forma a cuore.

Da questo bar speciale, simbolo di una quotidianità semplice ma autentica, arriveranno testimonianze di vita, tradizione e solidarietà, raccontate dai protagonisti stessi del territorio.

In studio con Elisa Isoardi: dialoghi e riflessioni sull’attualità

Nel salotto televisivo che riproduce l’atmosfera calda e accogliente di un bar, Elisa Isoardi guiderà il pubblico in un pomeriggio fatto di parole, emozioni e storie reali.

Al suo fianco, gli ospiti fissi del programma:

Serena Bortone , con la sua sensibilità giornalistica;

, con la sua sensibilità giornalistica; Rosanna Lambertucci , punto di riferimento nel mondo della salute e del benessere;

, punto di riferimento nel mondo della salute e del benessere; Gigi Marzullo , con la sua ironia e il suo sguardo profondo sulla comunicazione;

, con la sua ironia e il suo sguardo profondo sulla comunicazione; Davide Rondoni, poeta e scrittore, voce attenta al mondo dei sentimenti e dei valori.

Insieme affronteranno i temi della settimana, commentando fatti d’attualità, curiosità e vicende umane che riflettono l’Italia reale, quella che vive, lavora e resiste nei suoi piccoli centri.

L’Italia che si incontra davanti a un caffè

“Bar Centrale” è un programma che restituisce il valore dell’incontro e dell’ascolto, riportando in primo piano la dimensione umana del racconto.

Nel bar, luogo dove ogni giorno si condividono storie, opinioni e sogni, Elisa Isoardi riesce a creare un dialogo autentico con il pubblico, mescolando leggerezza, riflessione e calore umano.

Ogni puntata diventa così uno spaccato del Paese, dove si intrecciano generazioni, esperienze e dialetti, offrendo una fotografia sincera e viva dell’Italia di oggi.

Il valore del territorio e delle persone

La tappa di Ormea rappresenta al meglio lo spirito del programma: un piccolo centro che diventa simbolo di coesione e identità locale, dove il bar non è solo un luogo fisico ma anche un punto d’incontro dell’anima collettiva.

Attraverso i racconti e le testimonianze, il pubblico scoprirà le radici e i valori di chi, con passione, mantiene vive le tradizioni e guarda al futuro con speranza.

Con Elisa Isoardi alla guida, “Bar Centrale” continua a essere uno spazio televisivo autentico, empatico e vicino alla gente, dove ogni storia trova il suo posto davanti a un caffè e un sorriso.