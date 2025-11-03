Il terremoto che ha scosso il Genoa nelle ultime ore non ha lasciato indifferente Mario Balotelli, che ha reagito con durezza all’esonero di Patrick Vieira dalla panchina rossoblù. L’ex attaccante non ha trattenuto la propria soddisfazione sui social, pubblicando una serie di stories su Instagram dal tono inequivocabile e pungente nei confronti dell’allenatore francese.

“Karma is a bitch. Dio vede e provvede”, ha scritto SuperMario, citando anche il celebre brano di Taylor Swift per sottolineare come, a suo avviso, la giustizia abbia fatto il suo corso. Un commento che certifica definitivamente la rottura insanabile tra i due protagonisti, già deteriorata ai tempi del Nizza e mai realmente ricomposta durante la breve parentesi genovese.

Il messaggio al veleno di Balotelli

Ma l’attaccante classe 1990 non si è fermato alla prima frecciata. In un lungo sfogo pubblicato nelle sue Instagram Stories, Balotelli ha rincarato la dose con parole molto forti che non lasciano spazio a interpretazioni.

“Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto”, ha scritto l’ex bomber di Inter e Milan.

Il messaggio continua con un chiaro riferimento al lavoro svolto da Alberto Gilardino e dall’ex presidente Zangrillo: “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione”.

Una critica pesantissima a Vieira, accusato di aver sfruttato il lavoro altrui senza comprenderne il valore e senza dimostrare vero attaccamento ai colori rossoblù. Balotelli ha poi concluso il suo sfogo con un messaggio di incoraggiamento alla squadra: “Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora”.

La storia travagliata tra Balotelli e Vieira

Il rapporto burrascoso tra i due non è certo una novità. Balotelli e Vieira hanno condiviso il campo da calcio prima come compagni di squadra, sia all’Inter che al Manchester City, in un periodo in cui entrambi erano giocatori affermati.

Il vero scontro, però, è avvenuto al Nizza nella stagione 2018-19, quando Vieira divenne l’allenatore di Balotelli. Il rapporto professionale si rivelò un disastro totale: divergenze sulla filosofia di gioco, visioni contrastanti sul calcio e incompatibilità caratteriali portarono a una convivenza impossibile.

In un’intervista al Daily Mail, Vieira aveva dichiarato senza mezzi termini: “La sua mentalità non si addice a uno sport collettivo come il calcio. Al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l’etica del lavoro. È stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”.

Balotelli giocò appena dieci partite senza segnare alcun gol, prima di lasciare la squadra direzione Marsiglia. Anche l’attaccante aveva risposto alle critiche: “Il problema era che il modo di giocare di Vieira non mi andava bene. Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d’accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrei mai lasciato il Nizza”.

Il ritorno di fiamma al Genoa (che non è mai sbocciato)

Quando Balotelli è arrivato al Genoa nella scorsa stagione sotto la gestione Gilardino, l’obiettivo era chiaro: rilanciarsi in Serie A dopo anni difficili. L’ingaggio di SuperMario aveva entusiasmato i tifosi rossoblù, ma l’arrivo di Vieira sulla panchina dopo l’esonero di Gilardino ha completamente stravolto i piani.

In un primo momento sembrava che i due avessero sepolto l’ascia di guerra, ma la realtà è stata ben diversa. Balotelli è stato praticamente escluso dal progetto tecnico, collezionando appena sei presenze per un totale misero di 56 minuti in campo, mai da titolare.

Inizialmente la giustificazione ufficiale parlava di un “ritardo di condizione”, ma ben presto divenne evidente che il problema fosse il rapporto deteriorato con l’allenatore. A luglio di quest’anno, dopo la scadenza del contratto che ha chiuso la sua parentesi al Genoa, Balotelli aveva già lanciato una stoccata a Vieira: “Vuole solo essere protagonista”, aveva dichiarato, lasciando intendere che l’egocentrismo del tecnico francese fosse incompatibile con il bene della squadra.

L’esonero di Vieira: una separazione inevitabile

La decisione del Genoa di separarsi da Patrick Vieira è arrivata dopo un inizio di stagione disastroso. Con la squadra ultima in classifica con appena tre punti conquistati in nove partite e zero vittorie all’attivo, la posizione del francese era diventata insostenibile.

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Cremonese, la dirigenza rossoblù ha prima esonerato il direttore sportivo Marco Ottolini, poi, dopo una notte di riflessioni, ha deciso per la separazione consensuale con Vieira. Una scelta maturata rapidamente, considerando che venerdì il tecnico aveva ancora la fiducia della società.

Per la sfida contro il Sassuolo, la guida tecnica è stata affidata temporaneamente alla coppia formata da Domenico Criscito, storica bandiera del club oggi alla guida dell’Under 17, e Roberto Murgita, in possesso del patentino UEFA Pro. Una soluzione ponte in attesa della nomina del nuovo allenatore.

Chi sostituirà Vieira sulla panchina del Genoa

La dirigenza rossoblù sta lavorando a ritmi serrati per individuare il nuovo tecnico che avrà il difficile compito di risollevare le sorti di una squadra in piena crisi. Secondo le ultime indiscrezioni, tre sono i nomi principali nella lista dei candidati.

Daniele De Rossi è attualmente il favorito. L’ex campione del mondo, reduce dall’esperienza alla Roma conclusa solo un mese fa con la risoluzione consensuale del contratto, rappresenterebbe una scelta di carisma ed energia. De Rossi sarebbe già arrivato a Genova per incontrare la dirigenza e discutere di cifre, durata del contratto e strategia da mettere in campo per la salvezza. Il suo modulo di riferimento, il 4-3-3, si adatterebbe perfettamente alla rosa attuale.

Paolo Vanoli è l’altro nome caldo. L’allenatore, reduce dalle esperienze positive al Venezia e al Torino, era già stato accostato in passato al Grifone ed è molto stimato dalla dirigenza. Tuttavia, la sua candidatura potrebbe essere complicata dall’interesse della Fiorentina, dove l’esonero di Pioli sembra imminente e Vanoli sarebbe in pole position per prenderne il posto.

Luca Gotti completa il terzetto dei papabili. Profilo più concreto e pragmatico, Gotti rappresenterebbe una scelta di esperienza e solidità per affrontare la battaglia salvezza.

Una decisione attesa nelle prossime ore

Il nuovo direttore sportivo Diego Lopez non può permettersi errori nella scelta del successore di Vieira. La situazione è critica e serve una svolta immediata per allontanare il Genoa dalla zona retrocessione il prima possibile.

La decisione finale dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore, subito dopo la partita contro il Sassuolo che vedrà Criscito e Murgita alla guida della squadra. I tifosi rossoblù attendono con ansia di conoscere il nome del nuovo tecnico che dovrà riaccendere la speranza e riportare entusiasmo in un ambiente profondamente deluso.

Nel frattanto, lo sfogo di Balotelli continua a far discutere e rappresenta l’ennesimo capitolo di una rivalità che sembra destinata a non placarsi mai. Per SuperMario, l’esonero di Vieira è la conferma che il karma, prima o poi, presenta sempre il conto.