La settima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 8 novembre su Rai 1, ha regalato emozioni a non finire. Tra infortuni, lacrime e polemiche, a trionfare è stato Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, mentre a lasciare provvisoriamente il programma è stata la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

L’assenza di Andrea Delogu e gli infortuni

La serata si è aperta con un annuncio importante di Milly Carlucci: Andrea Delogu è rimasta assente anche in questa puntata dopo il grave lutto che l’ha colpita con la tragica scomparsa del fratello Evan in un incidente stradale. La conduttrice tornerà in pista con Nikita Perotti nella puntata del 15 novembre, ma dovrà affrontare uno spareggio a tre per rientrare in gara.

Non è stata l’unica assenza pesante della serata. Carlo Aloia, il maestro di Nancy Brilli, si è infortunato al polpaccio durante gli allenamenti ed è finito all’ospedale Gemelli per accertamenti. Come ha spiegato Milly Carlucci durante un collegamento con La vita in diretta: “Oggi abbiamo avuto un altro infortunio, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti. Sembra qualcosa al polpaccio o ai tendini”.

Francesca Fialdini ci prova nonostante l’infortunio

Grande preoccupazione anche per Francesca Fialdini, che si è infortunata al piede destro la scorsa settimana. La conduttrice, considerata una delle favorite alla vittoria finale insieme a Giovanni Pernice, ha voluto esserci comunque rispettando il regolamento che prevede la presenza in pista per non perdere la possibilità di continuare la gara.

Il maestro ha preparato una coreografia speciale per non sforzare troppo il piede infortunato, permettendo alla coppia di esibirsi. Nonostante le difficoltà, Fialdini ha dimostrato grande determinazione e professionalità.

Lo spareggio iniziale: fuori la Signora Coriandoli

All’inizio della puntata si è svolto lo spareggio rimandato dalla scorsa settimana tra Nancy Brilli (in coppia con Filippo Zara al posto dell’infortunato Carlo Aloia) e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale.

Prima del verdetto non sono mancate le tensioni. Selvaggia Lucarelli ha chiesto direttamente a Nancy se avesse davvero mandato il suo avvocato a verificare i minuti di Barbara D’Urso davanti alla giuria rispetto ai suoi. L’attrice ha negato categoricamente l’accusa.

Al termine dello spareggio, a lasciare provvisoriamente il programma è stata la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, con la possibilità di rientrare nelle prossime settimane grazie al ripescaggio.

Monica Guerritore: omaggio ad Anna Magnani

Ballerina per una notte è stata Monica Guerritore, attrice e regista del film dedicato ad Anna Magnani uscito nelle sale il 6 novembre. In coppia con Luca Urso, la Guerritore ha regalato un’esibizione toccante in omaggio alla grande attrice italiana, emozionando il pubblico dell’Auditorium del Foro Italico.

Il punteggio ottenuto dalla ballerina per una notte ha determinato l’ammontare del tesoretto della settimana, poi diviso tra Rossella Erra (portavoce dei Tribuni del Popolo insieme a Sara Di Vaira e Matteo Addino) e Alberto Matano.

La prova speciale: vince Barbara D’Urso

La gara è iniziata con una prova speciale davvero particolare e impegnativa: i concorrenti hanno dovuto ballare per 45 secondi senza i loro maestri, dopo aver riconosciuto lo stile di ballo dalla musica. Una sfida che ha messo alla prova le capacità tecniche e l’autonomia dei vip in gara.

La giuria ha stilato un podio assegnando punti extra importanti per la classifica finale:

Barbara D’Urso : 10 punti

: 10 punti Paolo Belli : 5 punti

: 5 punti Martina Colombari: 3 punti

Il trionfo di Paolo Belli: il valzer dell’emozione

La performance più emozionante della serata è stata quella di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il musicista ha preceduto il suo valzer con un racconto toccante: l’anno di sofferenza vissuto insieme alla moglie Deanna durante la sua malattia.

L’emozione era palpabile in ogni movimento. Paolo ha ballato con eleganza straordinaria e grande presenza scenica, commosso ma determinato. Ha accompagnato in modo convinto la ballerina professionista, dimostrando una padronanza della pista non comune tra i concorrenti vip.

La verità di quel racconto e la potenza emotiva di quel ballo hanno dato vita a un momento magico, tanto che per la prima volta dall’inizio del programma, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina sono arrivati in cima alla classifica stilata dalla giuria tecnica. Complici gli alti voti della giuria, i punti ottenuti per la prova speciale e quelli aggiuntivi del tesoretto, la vittoria è stata meritata e sorprendente.

Barbara D’Urso in lacrime per i figli

Un altro momento di grande intensità emotiva ha visto protagonista Barbara D’Urso. La conduttrice ha commosso tutti parlando dei suoi figli durante le prove, scoppiando in lacrime. Un momento di grande umanità e sincerità che ha mostrato il lato più intimo e vulnerabile della conduttrice, lontano dai riflettori a cui è abituata.

Le altre esibizioni della serata

Anche le altre coppie hanno dato il massimo per conquistare pubblico e giuria. Marcella Bella ha presentato un charleston sulle note di “Survivor” insieme al suo maestro Chiquito, mettendo in campo energia e grinta.

Fabio Fognini ha conquistato il pubblico con un elegante valzer viennese in coppia con Giada Lini, dimostrando che anche un campione di tennis può essere aggraziato sulla pista da ballo.

Nancy Brilli, nonostante la sostituzione dell’ultimo momento del maestro Carlo Aloia con Filippo Zara, ha ballato un cha cha sulle note di “Diavolo in me” di Zucchero, dimostrando grande professionalità e voglia di esserci.

Le polemiche: Magnini minaccioso

Non è mancato un momento di forte tensione con Filippo Magnini. Il nuotatore ha avuto un atteggiamento definito “minaccioso” durante le discussioni con la giuria, non gradendo alcuni commenti ricevuti sui suoi progressi. L’atmosfera si è fatta piuttosto tesa in studio, con Magnini visibilmente contrariato.

La polemica ha acceso gli animi e ha aggiunto ulteriore pepe a una serata già ricca di colpi di scena.

Il ballottaggio finale e Rosa Chemical salvo

Al termine della puntata, sono finite al ballottaggio tre coppie:

Filippo Magnini e Giada Lini

e Giada Lini Marcella Bella e Chiquito

e Chiquito Rosa Chemical e Chiara Veronesi

Il pubblico da casa ha votato attraverso i social network, dai profili ufficiali di Ballando con le Stelle. Ad uscirne vincitore con il 48% delle preferenze è stato Rosa Chemical, che ha potuto rientrare definitivamente in gara tra gli applausi del pubblico.

Filippo Magnini e Marcella Bella dovranno invece affrontare un altro spareggio insieme ad Andrea Delogu all’inizio della prossima puntata del 15 novembre. Un momento che si preannuncia carico di tensione, con tre coppie a rischio eliminazione.

La classifica finale: Fialdini resiste

A vincere la puntata considerando anche il voto social è stata ancora una volta Francesca Fialdini, che nonostante l’infortunio ha potuto contare sul prezioso tesoretto di Alberto Matano e sul sostegno massiccio del pubblico da casa. Un risultato straordinario che testimonia l’affetto del pubblico per la conduttrice e la sua determinazione nel voler proseguire la gara.

La classifica della giuria tecnica ha invece visto trionfare Paolo Belli, in quella che è stata definita una delle serate più emozionanti di questa ventesima edizione.

La giuria e le valutazioni

Come sempre, a giudicare le esibizioni delle coppie in gara c’è stata la temuta giuria composta da Carolyn Smith (presidente), Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Le palette si sono alzate con verdetti spesso contrastanti, alimentando discussioni e polemiche che sono ormai un marchio di fabbrica del programma. I tribuni del popolo hanno avuto modo di contestare diverse valutazioni, premiando concorrenti che secondo loro erano stati penalizzati.

Prossimo appuntamento: il grande ritorno

La prossima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 15 novembre alle 21.25 su Rai 1. Il grande ritorno sarà quello di Andrea Delogu, che dopo il momento difficilissimo vissuto per la perdita del fratello Evan tornerà finalmente in pista.

Dovrà però superare uno spareggio a tre insieme a Filippo Magnini e Marcella Bella per rientrare definitivamente in gara. L’attesa è altissima per vedere se riuscirà a conquistare nuovamente il pubblico e la giuria, e per scoprire come reagirà emotivamente al ritorno in una competizione così intensa dopo un lutto così devastante.

La strada verso la finale si fa sempre più stretta e ogni puntata diventa decisiva per le ambizioni delle coppie rimaste in gara.