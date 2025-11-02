Ballando con le stelle 1 novembre: eliminato Convertini, vince Fognini

La sesta puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 1 novembre 2025 su Rai 1, ha regalato emozioni intense, performance spettacolari e la prima vera eliminazione di questa ventesima edizione. La serata è stata caratterizzata dall’assenza di Andrea Delogu, colpita dal tragico lutto per la perdita del fratello Evan, e dalla presenza di due splendide ballerine per una notte.

L’apertura: lo spareggio salvato dalla wild card

La puntata si è aperta con il tanto atteso spareggio tra Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale e Beppe Convertini con Veera Kinnunen, le due coppie finite in fondo alla classifica nella puntata precedente.

Ad avere la meglio nello spareggio è stato Beppe Convertini, ma il colpo di scena non si è fatto attendere: Sara Di Vaira ha deciso di utilizzare la sua wild card per salvare Emma Coriandoli dall’eliminazione. Con questo gesto, Ballando con le stelle ha stabilito un record particolare: arrivare alla sesta puntata senza aver ancora eliminato definitivamente alcun concorrente.

L’omaggio commovente ad Andrea Delogu

Un momento particolarmente toccante della serata ha visto Milly Carlucci, affiancata dal maestro Nikita Perotti (partner di ballo di Andrea Delogu), mandare un abbraccio alla conduttrice assente a causa della perdita del fratello diciottenne Evan, vittima di un tragico incidente in moto a Bellaria.

La commozione ha pervaso tutto lo studio, dimostrando la solidarietà e l’affetto del cast verso la concorrente in questo momento di dolore.

Le ballerine per una notte: Claudia Gerini e Claudia Pandolfi

La sesta puntata ha visto come ospiti speciali le attrici Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia “Fuori la verità” di Davide Minnella, presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Le due Claudia hanno regalato una performance spettacolare sulle note di “All that jazz” dal musical Chicago, conquistando il pubblico e aggiudicandosi il tesoretto da 50 punti da distribuire alle coppie in gara.

Le esibizioni della serata

Le performance più apprezzate

La serata ha visto tutte le coppie in gara scendere in pista, ad eccezione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe assenti per motivi personali.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli hanno sorpreso tutti con una rumba molto intensa sulle note di “Se piovesse il tuo nome”, con il cantante che ha scelto di esibirsi senza i suoi caratteristici tatuaggi, mostrandosi in una veste completamente nuova.

Martina Colombari e Luca Favilla, vincitori della puntata precedente, hanno confermato il loro ottimo livello con una salsa coinvolgente sulle note di “L’importante è finire”.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno presentato un valzer che ha conquistato apprezzamenti da parte della giuria, con Fabio Canino e Ivan Zazzaroni che si sono complimentati per i progressi evidenti.

Le esibizioni criticate

Beppe Convertini e Veera Kinnunen hanno chiuso le esibizioni con una salsa sulle note di “Mueve la colita”, ma l’esibizione non ha convinto la giuria. Carolyn Smith ha commentato: “Era divertente, ma c’è ancora da lavorare tantissimo sulla fluidità”. Ivan Zazzaroni ha ironizzato duramente: “La Colita? A me hai mosso la colite”, mentre Selvaggia Lucarelli è stata ancora più severa: “Eri l’uomo medio, ora sei medio-basso”.

Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno presentato un quickstep che ha ricevuto commenti positivi, con Zazzaroni che ha dichiarato: “È la cosa migliore in assoluto da quando è qui”.

Fabio Fognini e Giada Lini hanno convinto con un samba che ha entusiasmato la giuria. Carolyn Smith ha commentato: “Bravissimo, è un piacere guardarti”.

La classifica finale e l’assegnazione del tesoretto

Il tesoretto della serata, del valore complessivo di 50 punti, è stato diviso tra:

25 punti a Fabio Fognini e Giada Lini (assegnati da Alberto Matano)

a Fabio Fognini e Giada Lini (assegnati da Alberto Matano) 25 punti a Marcella Bella e Chiquito (assegnati da Rossella Erra)

La classifica completa

Fabio Fognini e Giada Lini: 74 punti Marcella Bella e Chiquito: 53 punti Martina Colombari e Luca Favilla: 48 punti

A sorpresa, la coppia vincitrice della serata è stata quella formata dall’ex tennista Fabio Fognini e dalla maestra Giada Lini, che hanno scalzato dalla prima posizione i favoriti Martina Colombari e Luca Favilla.

Il verdetto finale: il primo eliminato dell’edizione

Al termine della serata, tre coppie sono finite al ballottaggio:

Nancy Brilli e Carlo Aloia

Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale

Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Dopo lo spareggio finale, la coppia eliminata è stata quella formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen, diventando così la prima coppia ufficialmente eliminata dalla ventesima edizione di Ballando con le stelle.

La giuria ha motivato l’eliminazione con le continue difficoltà tecniche mostrate dal conduttore nel corso delle puntate, nonostante l’impegno profuso nelle prove.

Le assenze della serata

Oltre ad Andrea Delogu, anche Francesca Fialdini non ha potuto partecipare alla sesta puntata. La conduttrice, considerata tra le favorite per la vittoria finale insieme al maestro Giovanni Pernice, ha dovuto rinunciare per motivi personali non specificati nel dettaglio durante la trasmissione.

I giudici e il clima in studio

La giuria, composta da Carolyn Smith (presidente), Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, ha continuato a dispensare voti e commenti, alternando momenti di incoraggiamento a critiche costruttive.

I tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno avuto un ruolo determinante, con la wild card di Sara Di Vaira che ha cambiato le sorti della serata salvando Emma Coriandoli.

Ascolti e successo del programma

La sesta puntata di Ballando con le stelle ha registrato ottimi ascolti, confermando il successo della ventesima edizione. Il programma condotto da Milly Carlucci, affiancata quest’anno da Massimiliano Rosolino nella Sala delle Stelle, continua a dominare il sabato sera di Rai 1.

Cosa aspettarsi nelle prossime puntate

Con la prima eliminazione finalmente avvenuta e solo due wild card ancora disponibili (quella di Matteo Addino), la gara entra definitivamente nel vivo. Le prossime puntate vedranno probabilmente un’accelerazione nelle eliminazioni per arrivare alla fase finale con il giusto numero di concorrenti.

Il rientro di Andrea Delogu e Francesca Fialdini rimane incerto, ma entrambe potrebbero tornare nelle prossime settimane. Come sempre, tutti gli eliminati avranno la possibilità di rientrare in gara attraverso la puntata dedicata al ripescaggio.