Ballando con le stelle stasera 8 novembre: anticipazioni e classifica

L’appuntamento con il dance show più amato della televisione italiana torna questa sera con la settima puntata di Ballando con le stelle. Lo spettacolo condotto da Milly Carlucci, affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, va in onda alle 21.25 su Rai 1 con tante sorprese e colpi di scena che potrebbero cambiare gli equilibri della competizione.

Ospite speciale e ballerina per una notte

La serata si preannuncia ricca di emozioni grazie alla presenza di Monica Guerritore, che vestirà i panni di ballerina per una notte. L’attrice, attualmente impegnata come protagonista e regista del film dedicato alla vita di Anna Magnani (nelle sale dal 6 novembre), renderà omaggio alla grande diva del cinema italiano danzando in coppia con Luca Urso sul palco dell’auditorium del Foro Italico.

Il ballottaggio che decide la seconda eliminazione

Dopo l’uscita di scena nella scorsa puntata di Beppe Convertini e Veera Kinnunen, prima coppia eliminata dell’edizione, questa sera si deciderà il secondo concorrente che dovrà abbandonare la gara. A sfidarsi nel ballottaggio saranno Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale e Nancy Brilli con Carlo Aloia. Il pubblico da casa, attraverso il televoto sui profili ufficiali del programma, decreterà chi potrà continuare il percorso nella ventesima edizione dello show.

Gli infortuni che preoccupano: Fialdini e Aloia in dubbio

La puntata di stasera è avvolta da alcune incognite legate alle condizioni fisiche di alcuni protagonisti. Francesca Fialdini, che si è infortunata la scorsa settimana, dovrebbe essere regolarmente in gara nonostante il problema al piede. Il suo maestro Giovanni Pernice ha preparato una coreografia speciale studiata per non sforzare troppo l’articolazione lesionata, permettendo alla conduttrice di scendere comunque in pista.

Situazione più critica invece per Carlo Aloia, insegnante di Nancy Brilli, che nelle ultime ore si è fatto male durante le prove ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Come confermato da Milly Carlucci durante il collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta, le sue condizioni sono da valutare e potrebbero compromettere l’esibizione della coppia.

Il ritorno di Andrea Delogu: speranze per il pubblico

Uno dei temi più delicati riguarda la possibile presenza di Andrea Delogu, che nelle scorse settimane ha vissuto il tragico lutto per la morte del fratello Evan in un incidente stradale. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, la conduttrice dovrebbe essere tornata al lavoro e potrebbe fare il suo rientro nel programma già questa sera, affiancata dal suo partner Nikita Perotti. La sua partecipazione resta tuttavia da confermare ufficialmente.

La classifica dopo la sesta puntata

La scorsa settimana ha visto il trionfo di Fabio Fognini e Giada Lini, che hanno conquistato la vittoria della sesta puntata dimostrando una crescita costante e sorprendente. Il tennista, inizialmente considerato un outsider, ha saputo migliorare settimana dopo settimana grazie al suo spirito competitivo e alla sintonia con la partner.

Tra le coppie più in forma della competizione spiccano:

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice – costantemente ai vertici, hanno vinto ben tre puntate su sei

Martina Colombari e Luca Favilla – vincitori della quinta puntata con 72 punti

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca – trionfatori della quarta puntata, sempre tra i favoriti

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli – in costante crescendo

Fabio Fognini e Giada Lini – rivelazione dell'edizione

Al contrario, le coppie in difficoltà sono quelle che si giocano tutto questa sera nel ballottaggio, con Emma Coriandoli costantemente ai margini della classifica e Nancy Brilli che deve fare i conti anche con l’infortunio del suo maestro.

La giuria e i tribuni del popolo

A valutare le performance dei concorrenti ci sarà come sempre la giuria capitanata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. I cinque giudici dovranno esprimere i loro voti tecnici e le loro opinioni, spesso fonte di accesi dibattiti.

In qualità di tribuni del popolo troveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, che avranno il potere di contestare le votazioni della giuria e di ribaltare alcuni verdetti premiando i concorrenti ritenuti ingiustamente penalizzati.

Non mancherà il principe del tesoretto Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, che insieme a Rossella Erra potrà assegnare punti bonus alle coppie che più lo avranno convinto. La Paolo Belli Big Band accompagnerà dal vivo tutte le esibizioni con arrangiamenti curati da Luigi Saccà.

Le prove che attendono i concorrenti

Come ogni sabato sera, le coppie in gara dovranno affrontare balli caraibici, standard e latino-americani, ma non solo. Il format prevede anche prove a sorpresa che metteranno alla prova la versatilità e la capacità di adattamento dei concorrenti, valutate sia dalla giuria tecnica che dal pubblico a casa.

Il verdetto finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al televoto popolare, che potrà esprimersi direttamente tramite i social network e i profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Dove seguire la puntata

Per chi non potrà vedere la diretta, tutte le esibizioni saranno disponibili sul sito ufficiale www.ballandoconlestelle.rai.it e su RaiPlay. Molto seguito anche Ballando Segreto, il format digitale che svela tutti i retroscena e le curiosità del dietro le quinte, registrando numeri altissimi di visualizzazioni sulla piattaforma streaming della Rai.

Inoltre, questa edizione vede il ritorno di Ballando on the Road, lo spin-off che quest’anno approda nuovamente in Calabria, valorizzando le bellezze paesaggistiche della regione attraverso esibizioni di ballerini professionisti.