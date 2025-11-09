Atalanta-Sassuolo: formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Atalanta e Sassuolo, in programma alle 12:30 alla New Balance Arena di Bergamo. Una partita cruciale per entrambe le squadre, appaiate a quota 13 punti in undicesima posizione e alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo: diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 12:30 di domenica 9 novembre. Per seguire il match sarà necessario scaricare l’app DAZN su smart TV compatibili o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox. Gli abbonati Sky potranno vedere la gara su DAZN 1 (canale 214) attivando Zona DAZN. Disponibile anche lo streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’app o il sito DAZN.

L’arbitro dell’incontro sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar e Marco Ceccon. Al VAR opererà Daniele Paterna.

L’Atalanta cerca la svolta dopo la vittoria europea

I nerazzurri di Ivan Juric arrivano al match con grande urgenza di risultato. L’ultima vittoria in campionato risale al 21 settembre contro il Torino, seguita da una serie infinita di cinque pareggi consecutivi e la sconfitta con l’Udinese nell’ultimo turno. Un rendimento che ha fatto scivolare la Dea in una posizione di classifica ben al di sotto delle aspettative.

La vittoria per 2-1 contro il Marsiglia in Champions League potrebbe però aver sbloccato l’ambiente. Il gol decisivo di Lazar Samardzic al 90′ ha regalato tre punti preziosi e potrebbe rappresentare la svolta psicologica necessaria. “Siamo in ritardo e non possiamo rallentare più”, ha dichiarato Juric alla vigilia, sottolineando l’urgenza di invertire la rotta.

L’allenatore croato deve fare i conti con le assenze di Bakker, Brescianini e Scalvini, ma può finalmente contare sul recupero di Gianluca Scamacca dopo il lungo infortunio. L’ex attaccante del Sassuolo potrebbe partire dalla panchina, con Krstovic in vantaggio per una maglia da titolare.

Probabili formazioni Atalanta

Juric dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto in Europa. In porta Carnesecchi, protetto dal trio difensivo Kossounou-Hien-Ahanor. Sulle fasce Bellanova a destra e Zalewski a sinistra. A centrocampo Ederson e Pasalic. Sulla trequarti spazio a Lookman e Samardzic, con Krstovic punta centrale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; Lookman, Samardzic; Krstovic. All. Juric

Il Sassuolo vuole continuare la risalita

Pinamonti (Depositphotos)

I neroverdi di Fabio Grosso hanno raccolto 10 punti nelle ultime sei partite, un rendimento che li ha portati ad agganciare proprio l’Atalanta in classifica. La sconfitta casalinga contro il Genoa nell’ultimo turno ha però fermato la marcia, e ora la squadra emiliana cerca riscatto sul difficile campo bergamasco.

Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha dato buoni risultati nelle ultime settimane. L’unico dubbio riguarda l’attacco, dove Fadera insidia Laurienté per completare il tridente con Berardi e Pinamonti.

Probabili formazioni Sassuolo

In difesa davanti a Muric spazio a Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. Il centrocampo a tre vedrà Matic in regia, affiancato da Koné e Thorstvedt.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

I precedenti e le chiavi tattiche

Lo storico degli scontri diretti pende nettamente dalla parte nerazzurra. Nelle ultime stagioni l’Atalanta ha spesso dominato contro il Sassuolo, trovando vittorie larghe e spettacolari.

Dal punto di vista tattico, sarà fondamentale il duello a centrocampo: l’esperienza di Matic contro la fisicità di Ederson potrebbe essere determinante. Sulle fasce, la velocità di Bellanova e Zalewski dovrà fare la differenza contro la retroguardia neroverde.

In attacco, occhi puntati su Lookman, uno dei giocatori più in forma dell’Atalanta, e su Domenico Berardi, sempre pericoloso con il suo mancino magico.

Curiosità e statistiche

L’Atalanta non vince in Serie A da 7 partite (5 pareggi e 1 sconfitta), la serie negativa più lunga dalla gestione Gasperini. Il Sassuolo ha segnato almeno un gol in 8 delle ultime 10 trasferte di Serie A, confermandosi squadra sempre pericolosa anche lontano dal Mapei Stadium.

L’appuntamento è fissato per le 12:30 alla New Balance Arena: chi avrà la meglio in questa sfida salvezza?