Atalanta-Sassuolo 0-3: disfatta nerazzurra alla New Balance Arena

La domenica pomeriggio alla New Balance Arena si è trasformata in un incubo per l’Atalanta di Ivan Juric. Il Sassuolo ha letteralmente dominato la scena, travolgendo i padroni di casa con un pesante 0-3 che fa malissimo alla classifica e solleva interrogativi sulla panchina del tecnico croato. Una prestazione da dimenticare per la Dea, che colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo l’illusoria vittoria in Champions League contro il Marsiglia.

Il match: Berardi protagonista assoluto

La partita si è decisa già nel primo tempo, quando al 29′ l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore per il Sassuolo. Domenico Berardi non ha tremato dal dischetto, spiazzando Carnesecchi e portando gli emiliani in vantaggio. Il penalty è arrivato dopo un grave errore difensivo della coppia Hien-Ahanor, che ha spianato la strada all’incursione di Pinamonti in area, fermato irregolarmente dal portiere bergamasco.

La ripresa è iniziata nel peggiore dei modi possibili per i nerazzurri. Appena due minuti e il Sassuolo ha raddoppiato: ancora una volta Andrea Pinamonti si è reso protagonista, questa volta in veste di goleador. Una giocata fantastica di Berardi ha innescato l’attaccante, che con un destro preciso ha trafitto nuovamente Carnesecchi.

Il tris che chiude definitivamente i conti

Al 66′ è arrivato il definitivo 0-3, firmato ancora da Berardi con una doppietta personale. Un contropiede perfetto orchestrato dal Sassuolo ha visto il capitano neroverde concludere in rete con il mancino, spegnendo definitivamente le già flebili speranze di rimonta dell’Atalanta. Per l’attaccante del Sassuolo si tratta della prima doppietta in Serie A da dicembre 2023.

Le prestazioni individuali: luci e ombre

Dal lato Atalanta, pochissimi si salvano da questa disfatta. Davide Zappacosta è stato uno dei pochi a mostrare carattere e voglia di combattere, tentando più volte l’incursione sulla fascia sinistra. Anche Carnesecchi, nonostante i tre gol subiti, ha evitato un passivo più pesante con alcune parate importanti.

Disastrosa invece la prova di Isak Hien, protagonista in negativo: oltre all’errore che ha causato il rigore del vantaggio, il difensore svedese ha perso diversi palloni pericolosi e rischiato di concedere un altro penalty nel finale di primo tempo, salvato solo dal fuorigioco avversario.

Il Sassuolo perfetto di Grosso

Dall’altra parte, il Sassuolo di Fabio Grosso ha disputato una gara praticamente perfetta. Idzes è stato monumentale in difesa, con il salvataggio sulla linea all’8′ su conclusione di Lookman che ha cambiato le sorti della partita. In mediana, Thorstvedt ha dominato il centrocampo con recuperi, inserimenti e l’assist per il terzo gol, mentre Pinamonti conferma il suo momento magico con quattro reti in trasferta in questo campionato, nessuno ha fatto meglio.

Crisi nera per l’Atalanta: Juric a rischio

Juric (Depositphotos)

I numeri parlano chiaro e delineano una crisi conclamata per la squadra bergamasca. Dal 20 settembre la Dea ha raccolto appena cinque punti in sette giornate, con cinque pareggi consecutivi seguiti da due sconfitte. Solo quattro i gol segnati in questo periodo nero.

Il confronto con la scorsa stagione è impietoso: dopo 11 giornate l’Atalanta aveva 22 punti con sette vittorie, ora siede a quota 13 con un rendimento ben al di sotto delle aspettative. I fischi della tribuna, che non si sentivano da anni alla New Balance Arena, certificano il momento difficilissimo.

La posizione di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra è sempre più traballante. Dopo l’exploit in Champions contro il Marsiglia sembrava tutto risolto, ma la prestazione odierna ha riacceso tutte le critiche e i dubbi sulla guida tecnica della squadra.

La classifica cambia: Sassuolo aggancia l’Europa

Con questa vittoria il Sassuolo compie un sorpasso importante in classifica, portandosi a 16 punti e scavalcando proprio l’Atalanta che resta ferma a 13. I neroverdi si trovano ora in ottava posizione, a ridosso della zona europea, e possono guardare con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione.

Per l’Atalanta invece è notte fonda: tredicesima posizione e necessità urgente di invertire la rotta. La dirigenza bergamasca dovrà prendere decisioni importanti nelle prossime ore, con Juric che rischia seriamente l’esonero dopo appena pochi mesi dall’inizio della sua avventura in nerazzurro.

I prossimi impegni decisivi

Le prossime giornate saranno cruciali per entrambe le squadre. L’Atalanta deve assolutamente ritrovare la vittoria in campionato, che manca dal 21 settembre contro il Torino, per non compromettere ulteriormente una stagione iniziata con ben altre ambizioni. Il Sassuolo invece vuole dare continuità a questo splendido momento di forma, soprattutto in trasferta dove ha inanellato il terzo risultato utile consecutivo.