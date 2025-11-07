Alberto Matano

Ascolti tv 6 novembre 2025: “Vita in Diretta” domina il pomeriggio con il 23,1% di share

di 7 Novembre 2025

Successo per “Vita in Diretta”, che giovedì 6 novembre 2025 ha conquistato il pubblico pomeridiano di Rai 1 con ascolti in crescita e un nuovo record stagionale.

L’anteprima del programma condotto da Alberto Matano, in onda dalle 17:03 alle 17:41, ha ottenuto 1 milione 768 mila spettatori con il 20% di share, mentre la seconda parte, dalle 17:45 alle 18:40, ha raggiunto 2 milioni 518 mila spettatori e uno share del 23,1%.

Numeri che confermano il dominio del talk pomeridiano di Rai 1 e la solidità del suo pubblico, sempre fedele al racconto equilibrato di cronaca, attualità e costume.

Nel confronto diretto, “Vita in Diretta” stacca nettamente il concorrente di Rete 4, “Dentro la Notizia”, fermo al 15,9% e 13,7% di share nelle sue due parti.

Il programma di Matano continua così a essere un punto di riferimento del pomeriggio televisivo, grazie al suo tono empatico e alla capacità di unire informazione e umanità.

Bruno Bellini

Bruno Bellini

Direttore Responsabile Lifestyleblog.it - Classe '81, da Monopoli (Bari)
Dal 2015 nella Giuria Stampa del Festival di Sanremo. Dottore in Comuncazione e Multimedia

