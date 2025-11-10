Il bar è da sempre un simbolo dell’Italia nel mondo. Un luogo dove il profumo del caffè si mescola alle chiacchiere tra amici, dove l’aperitivo non è solo una bevanda ma un vero e proprio rito sociale. Oggi questa abitudine tutta italiana ha superato i confini nazionali, trasformandosi in un fenomeno globale capace di unire culture e generazioni.

Secondo un rapporto di Euromonitor International, il mercato degli aperitivi è in costante crescita in tutto il mondo, non solo per quanto riguarda le bevande alcoliche ma anche per gli analcolici, sempre più richiesti durante i momenti di socialità. Dall’Italia agli Stati Uniti, dal Regno Unito al Nord Europa, l’aperitivo ha conquistato ogni angolo del pianeta, diventando sinonimo di convivialità e stile di vita.

Il bar come punto d’incontro: un fenomeno culturale

In Italia il bar è molto più di un semplice locale. È un luogo di incontro, una seconda casa, uno spazio dove fermarsi a scambiare idee, parlare di attualità o semplicemente rilassarsi.

Oltre 4 italiani su 10 (41%) frequentano il bar nell’orario dell’aperitivo, confermando che questo momento resta uno dei preferiti della giornata. Il 26% lo sceglie per la pausa pranzo, il 21% per la colazione e il 12% in altri momenti della giornata.

Il rituale dell’aperitivo non conosce orari rigidi: dal tardo pomeriggio fino a sera, rappresenta un momento di pausa e condivisione. Tra i simboli di questa tradizione c’è l’analcolico bitter, protagonista non solo nelle ore serali ma anche come break pomeridiano, segno di un’evoluzione del gusto e delle abitudini.

I dati dello studio Sanbittèr: il bar come spazio di dialogo

A raccontare questa tendenza è una ricerca condotta da Sanbittèr, storico marchio di aperitivi, che ha promosso una SWOA (Social Web Opinion Analysis) su un campione di 480 professionisti del settore – tra barman, gestori e proprietari di bar – e un monitoraggio di 1.200 persone tra i 18 e i 55 anni.

L’indagine ha analizzato il rapporto degli italiani con il bar e le tematiche più discusse durante l’aperitivo, raccogliendo messaggi, post e commenti pubblicati sui social network e nei blog.

Cosa si discute al bar: le “chiacchiere” che uniscono gli italiani

Il risultato è un vero e proprio spaccato della società italiana. Le chiacchiere da bar restano un termometro delle passioni e delle preoccupazioni quotidiane.

Secondo lo studio, il 59% degli italiani parla di calcio, lo sport nazionale per eccellenza. A questo si aggiunge un 29% che discute di altri sport.

Il 49% affronta argomenti di politica, il 46% temi di attualità internazionale, mentre il 44% si concentra su ambiente e sostenibilità.

Segue il 41% che parla di alimentazione e cibo, il 37% di lavoro, il 35% di shopping, il 33% di gossip e il 21% di cinema.

Ecco la Top 10 delle chiacchiere da bar più comuni durante l’aperitivo:

Calcio – 52% Politica – 49% Eventi internazionali – 46% Ambiente – 44% Cibo e alimentazione – 41% Lavoro – 37% Shopping – 35% Gossip – 33% Altri sport – 29% Cinema – 21%

Questi dati confermano che il bar rimane un microcosmo sociale, dove si parla di tutto: dalle notizie del giorno alle passioni personali, dai personaggi dello spettacolo alle sfide del lavoro.

Gli argomenti e i personaggi più discussi

Entrando nel dettaglio, il 41% degli intervistati afferma di parlare spesso di influencer e personaggi del web, segno dell’impatto dei social media anche nella vita quotidiana.

Il 36% discute del capoufficio o del lavoro, il 29% cita esponenti politici, mentre il 27% si divide tra sportivi e divi di Hollywood.

Solo il 21% parla di altri protagonisti del mondo televisivo, a dimostrazione di come le nuove forme di comunicazione abbiano cambiato il modo di vivere le conversazioni informali.

La filosofia di Sanbittèr: l’aperitivo come gesto di italianità

A commentare i risultati è Mattia Billiato, Senior Brand Manager Aperitivi Sanbittèr, che sottolinea come il marchio da sempre si riconosca nei valori dell’aperitivo italiano:

“L’aperitivo non è solo un momento della giornata, ma un modo di stare insieme, di raccontarsi e confrontarsi. È nel piacere di condividere un sorriso e un brindisi che si esprime la nostra idea di italianità: fatta di piccoli gesti e grande convivialità.”

Parole che riassumono perfettamente la forza di un rituale semplice ma universale, capace di unire persone di età, provenienze e gusti diversi.

Quante volte si va al bar? I dati sulla frequenza

Lo studio mette in evidenza anche le abitudini legate alla frequenza.

Il 43% degli intervistati fa “tappa” al bar 3 o 4 volte al giorno : colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo.

degli intervistati fa “tappa” al bar : colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo. Il 31% lo frequenta una volta al giorno .

lo frequenta . Il 15% va al bar due o tre volte a settimana.

Un ritmo che dimostra quanto il bar resti un punto fermo nella quotidianità italiana, anche in un’epoca in cui il lavoro agile e la vita digitale sembrano ridurre gli spazi di socialità.

Perché si va al bar: libertà, confronto e socialità

Ma perché gli italiani continuano a scegliere il bar come luogo di incontro?

Il 57% del campione spiega che lo fa perché è un luogo dove potersi esprimere liberamente, senza filtri.

L’orario dell’aperitivo, in particolare – generalmente dopo le 18 – è il momento più gettonato per ritrovarsi con amici e colleghi.

I motivi principali che spingono a scegliere questa fascia oraria sono:

41% : perché c’è più gente e quindi più socialità

: perché c’è più gente e quindi più socialità 35%: per il piacere di confrontarsi, scambiare idee e opinioni

Il bar, quindi, resta uno spazio di libertà, dove si può parlare, sorridere e sentirsi parte di una comunità.

L’aperitivo come stile di vita globale

Ciò che un tempo era un rito tutto italiano oggi è diventato un simbolo di convivialità internazionale. In ogni parte del mondo, dal centro di Londra ai rooftop di New York, si brinda “all’italiana”, magari con un bitter analcolico o uno spritz.

L’aperitivo ha saputo evolversi restando fedele alla sua essenza mediterranea: una pausa di gusto, una parentesi di leggerezza e dialogo, un modo di celebrare la vita quotidiana.

E proprio per questo, le chiacchiere da bar restano un pilastro della nostra cultura: un momento autentico, spontaneo e insostituibile, capace di raccontare meglio di ogni altro l’anima degli italiani.