Anticipazioni Storie di sera, 10 novembre su Rai 1: nuovi sviluppi sul caso Calissano e la testimonianza di Nadia Bengala

Nuovo appuntamento con “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda lunedì 10 novembre alle 23.30 su Rai 1.

La puntata affronterà due vicende delicate, tra giustizia, dolore e ricerca della verità.

Il caso Paolo Calissano: le accuse del fratello Roberto

Con importanti novità sul processo, la trasmissione tornerà sul caso di Paolo Calissano, l’attore trovato senza vita il 29 dicembre 2021, dopo un mix letale di farmaci.

In studio, Roberto Calissano, fratello dell’attore, sosterrà che Paolo sia stato tradito da chi avrebbe dovuto aiutarlo, accusando una persona a lui vicina di avergli sottratto oltre 500 mila euro. Un racconto che apre nuovi interrogativi su una storia mai del tutto chiarita.

Nadia Bengala e il dramma della figlia scomparsa

La puntata darà spazio anche a Nadia Bengala, ex Miss Italia, che parlerà del difficile rapporto con la figlia Diana, precipitata nel tunnel della droga.

La Bengala racconterà come la loro relazione si sia interrotta un anno fa, quando Diana, uscita da una comunità di recupero, ha fatto perdere ogni traccia di sé. Da allora, la madre non ha più notizie della figlia e lancia un appello per ritrovarla.

Con la sua consueta sensibilità, Eleonora Daniele guiderà il pubblico in un racconto che intreccia cronaca, sentimenti e speranza, dando voce a chi cerca risposte e giustizia.