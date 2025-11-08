Anticipazioni Storia di Famiglia, 9 novembre su Rai 2: protagonista l’azienda Garofoli

Nuovo appuntamento con “Storia di Famiglia”, il format condotto da Livio Beshir che racconta le eccellenze imprenditoriali italiane, in onda domenica 9 novembre alle 10.30 su Rai 2.

La puntata sarà dedicata a Garofoli, marchio simbolo del design in legno Made in Italy, noto per la produzione di porte e arredamenti di alta qualità.

Garofoli, un’eccellenza italiana tra tradizione e innovazione

La puntata ripercorrerà la storia dell’azienda fondata da Fernando Garofoli, che nel corso degli anni è riuscito a trasformare un’attività artigianale in un punto di riferimento internazionale del design e dell’arredo in legno.

Il racconto seguirà anche il passaggio generazionale con i figli Giusy e Gianluca Garofoli, che hanno contribuito alla crescita e alla modernizzazione dell’impresa, mantenendo però saldi i valori familiari e il legame con le origini.

Le persone al centro del racconto

Spazio alle testimonianze dei dipendenti storici, che condivideranno ricordi, esperienze e l’orgoglio di far parte di un’azienda dove le relazioni umane e il senso di appartenenza sono parte integrante del successo.

Le loro parole offriranno un ritratto autentico del clima aziendale, basato su fiducia, dedizione e passione per il lavoro.

Innovazione, artigianalità e tecnologia

Attraverso le riprese realizzate all’interno dello stabilimento, il pubblico potrà scoprire i processi produttivi, in cui artigianalità e tecnologia si fondono per creare prodotti unici e sostenibili.

Un viaggio che mostra da vicino come Garofoli sia riuscita a coniugare qualità, design e rispetto per la tradizione, diventando una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo.

Un racconto di valori e visione

Con la conduzione di Livio Beshir, “Storia di Famiglia” continua a valorizzare le realtà imprenditoriali che incarnano l’anima produttiva e culturale del Paese, raccontando la forza delle persone, delle idee e delle radici che rendono grande l’Italia.