Anticipazioni Linea Verde, 9 novembre su Rai 1: viaggio in Toscana tra miniere, castagne e natura sull’Amiata

di 8 Novembre 2025

Nuovo appuntamento con “Linea Verde”, il programma che racconta l’Italia attraverso la sua natura, i sapori e le tradizioni, in onda domenica 9 novembre alle 12.20 su Rai 1.
Alla conduzione Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, protagonisti di un viaggio tra paesaggi, storie e persone alla scoperta della Toscana amiatina, partendo da Santa Fiora, uno dei borghi più belli d’Italia.

Santa Fiora, tra acque sorgive e antiche miniere

La puntata si apre con la visita a Santa Fiora, borgo noto per la Peschiera, le acque sorgive e la storia mineraria che ha segnato per secoli la vita della comunità.
Fabio Gallo approfondirà proprio questo tema, raccontando la storia delle miniere attraverso testimonianze dirette che riportano alla memoria il lavoro, la fatica e la solidarietà dei minatori.

Il marrone santafiorese, simbolo dell’autunno

Peppone Calabrese organizzerà una grande festa del marrone, dedicata al celebre marrone santafiorese, una delle eccellenze agroalimentari della zona.
Durante la puntata verrà mostrata l’intera filiera delle castagne, dalla raccolta nei boschi fino alla loro trasformazione in prodotti tipici, simbolo dell’autunno toscano.

Natura e biodiversità del Monte Amiata

Margherita Granbassi condurrà invece il pubblico nel Parco Faunistico del Monte Amiata, dove osserverà la vita dei lupi accolti nella riserva e scoprirà il progetto di tutela dell’asino amiatino, una razza antica e oggi in ripresa grazie all’impegno di allevatori e volontari.

Tra musica popolare e sapori del territorio

Non mancheranno momenti di musica e cultura locale con il Coro dei Minatori di Santa Fiora, reso celebre da Simone Cristicchi, e le ricette tradizionali a base di castagne preparate con ingredienti genuini e saperi contadini tramandati nel tempo.

Linea Verde” è un programma di Andrea Caterini, scritto con Carola Ortuso, Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Marta Santella e Yari Selvetella.
Produttore esecutivo Sonia Marcantuono, regia di Emilia Mastroianni.

Betty Barletta

Betty Barletta

Caporedattore di Lifestyleblog.it. Adoro il mondo del Lifestyle

