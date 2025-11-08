Anticipazioni Kilimangiaro 9 novembre: intelligenza artificiale e vette del mondo

Nuovo appuntamento con “Kilimangiaro”, il programma condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 9 novembre alle 16.45 su Rai 3.

Un viaggio tra conoscenza, natura e umanità, dove ogni tappa è un’occasione per esplorare, capire e riflettere sul mondo che cambia.

L’intelligenza artificiale spiegata da Nello Cristianini

La puntata si aprirà con Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, che guiderà il pubblico in un viaggio nel cuore dell’IA.

Dal genio di Alan Turing alle sfide etiche e sociali del presente, Cristianini illustrerà come le macchine stiano modificando il modo in cui viviamo, comunichiamo e prendiamo decisioni. Un racconto accessibile e ricco di spunti per comprendere una delle trasformazioni più decisive del nostro tempo.

Hervé Barmasse e la scalata al Numbur Peak

Dalla conoscenza alle vette del mondo: Hervé Barmasse racconterà l’impresa della prima salita assoluta della parete sud del Numbur Peak, una delle montagne più inesplorate del Nepal.

L’alpinista valdostano, insieme al tedesco Felix Berg e al polacco Adam Bielecki, ha raggiunto quota 6.900 metri dopo una sfida estenuante. La sua testimonianza offrirà anche un’occasione per parlare delle anomalie climatiche che stanno cambiando la stagione himalayana e l’ambiente d’alta quota.

Aldo Cazzullo e il viaggio spirituale di San Francesco

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo e nella spiritualità sulle tracce di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e simbolo di pace e umiltà.

Attraverso il suo libro “Francesco. Il primo italiano”, Cazzullo ripercorrerà la vita del santo e il suo impatto sulla cultura italiana, mostrando come l’arte, la fede e la storia abbiano custodito nei secoli il suo messaggio universale.

Mario Calabresi e il valore della fatica

In chiusura, Mario Calabresi porterà le pagine del suo libro “Alzarsi all’alba”, una raccolta di storie di impegno, memoria e dedizione.

Un invito a riscoprire il valore della costanza e della fatica in un’epoca dominata dalla fretta e dalla ricerca di risultati immediati.

Con il suo stile inconfondibile, Camila Raznovich intreccia viaggi, cultura e introspezione, offrendo ogni settimana un racconto che unisce scienza, spiritualità e avventura umana.