Nuovo appuntamento con “GialappaShow”, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 10 novembre alle 21.30 in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Il format, ormai arrivato al giro di boa, promette una puntata ricca di comicità, parodie e ospiti d’eccezione.

Anna Foglietta ospite speciale accanto al Mago Forest

Sul palco, insieme al Mago Forest, ci sarà Anna Foglietta, attrice amatissima e presidente della onlus Every Child Is My Child, protagonista di una versione inedita e ironica di sé stessa.

Anteprima e momenti cult

L’episodio si apre con una scena esilarante: Enzo Iacchetti suona al citofono insieme a Miriam (interpretata da Brenda Lodigiani), in un siparietto che introduce la sigla ispirata alla soap “Beautiful”, con tutto il cast coinvolto.

Ospiti e sketch della serata

Tra le guest star, Giancarlo Magalli farà un cameo nel nuovo episodio di “Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Spazio anche a Carolina Crescentini, protagonista dell’irriverente “Vererrimo”, parodia di Verissimo condotta da Silvia Toffanin alias Brenda Lodigiani.

Sul fronte musicale, gli Inti Illimani si esibiranno con i Neri per Caso e Giulia Mei al pianoforte, sulle note di “Cancion Del Poder” e “Smell Like Teen Spirit” dei Nirvana. Non mancherà Giovanni Vernia, che tornerà sul palco sotto le mentite spoglie di Cesare Cremonini.

I personaggi e le parodie

Brenda Lodigiani torna nei panni di Ester Ascione, mentre Giulia Vecchio propone una doppia parodia: quella di Monica Setta in “Robba de donne” e quella di Milly Carlucci, oltre alla “sua” Valeria Bruni Tedeschi.

Ubaldo Pantani e Alessandro Betti saranno protagonisti dei nuovi episodi di “Grande Fratello Rip 2” e di “Ultimo appuntamento”, con la partecipazione di Giulia Vecchio e Carlo Amleto.