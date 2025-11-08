Anticipazioni Domenica In 9 novembre: ospiti Nino D’Angelo e Luca Argentero

Nuovo appuntamento con “Domenica In”, in onda domenica 9 novembre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Alla guida, come sempre, Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio di spettacolo, attualità, musica e grandi emozioni.

Nino D’Angelo e il figlio Toni protagonisti in studio

Tra i momenti più attesi della puntata, l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e la vita personale.

In studio anche il figlio Toni D’Angelo, regista del film “18 giorni”, dedicato alla storia del celebre artista, in uscita il 20 novembre nelle sale cinematografiche.

Durante la puntata, il pubblico potrà vedere alcune scene in anteprima assoluta tratte dal film.

Cinema e attualità

Gli attori Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il film “Una famiglia sottosopra”, diretto da Alessandro Genovesi, una commedia brillante che racconta la quotidianità e i sentimenti attraverso ironia e leggerezza.

L’attualità sarà invece al centro di un dibattito con Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica, in collegamento da Milano, che insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno la notizia della settimana.

Sanremo Giovani e nuovi progetti

Spazio anche alla musica con Gianluca Gazzoli, che offrirà anticipazioni su Sanremo Giovani, il programma di Rai 2 che lo vedrà presto alla conduzione, in partenza l’11 novembre.

Libri e riflessioni

Il giornalista e scrittore Massimo Gramellini presenterà il suo nuovo libro “L’amore non ha un perché, l’amore è il perché”, un racconto intenso sul senso dei sentimenti e sulle relazioni umane, offrendo spunti di riflessione sull’amore ai tempi moderni.

Le esibizioni musicali

Non mancheranno i momenti musicali:

Andrea Sannino canterà “A Signora”, brano tratto dallo spettacolo teatrale “Semplicemente Andrè”, in scena dal 21 novembre al Teatro Augusteo di Napoli.

canterà “A Signora”, brano tratto dallo spettacolo teatrale “Semplicemente Andrè”, in scena dal 21 novembre al Teatro Augusteo di Napoli. Matteo Bocelli proporrà invece il suo nuovo singolo “Più veloce della luce”, regalando al pubblico un momento di intensa emozione.

Giochi e curiosità

Il pomeriggio si colorerà di leggerezza con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, condotto da Teo Mammucari, mentre Enzo Miccio renderà omaggio alla grande Mina, icona intramontabile della musica italiana, con un momento dedicato al suo stile e alla sua eleganza senza tempo.

Un pomeriggio di emozioni e spettacolo

Ancora una volta, Mara Venier conferma il successo di un format che unisce intrattenimento, sentimenti e attualità, creando ogni domenica un appuntamento familiare e appassionante per milioni di spettatori.