Anticipazioni Da noi a ruota libera 9 novembre: ospiti Gassman, Pandolfi e Guanciale

Nuovo appuntamento con “Da noi a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 9 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Una puntata ricca di emozioni, grandi ospiti e storie che raccontano la forza dei legami e delle scelte di vita.

Gassman e Pandolfi, protagonisti di “Un Professore 3”

In studio Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, protagonisti della terza stagione della serie di successo “Un Professore”, in arrivo su Rai 1 dal 20 novembre.

I due attori parleranno del loro ritorno sul set, del legame con i personaggi e del successo che la fiction continua a riscuotere tra gli spettatori.

Martina Colombari e Luca Favilla da “Ballando con le stelle”

Non mancherà uno spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, con Martina Colombari e il suo maestro Luca Favilla, che racconteranno la loro esperienza nel dance show del sabato sera di Rai 1 tra emozioni, prove e dietro le quinte.

La storia di Manuel, un ritorno alle origini

Nel corso della puntata, Manuel condividerà una storia di vita toccante: affidato alla nascita a una coppia siciliana, dopo una carriera da manager all’estero, ha deciso di tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani. Un racconto che parla di amore, riconoscenza e radici familiari.

Lino Guanciale e il ritorno del Commissario Ricciardi

Lino Guanciale presenterà la nuova stagione de “Il Commissario Ricciardi”, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, che tornerà su Rai 1 dal 10 novembre. L’attore racconterà le sfumature del suo personaggio e la magia di una Napoli raccontata tra mistero e umanità.

Con sensibilità e naturalezza, Francesca Fialdini guida ogni domenica un racconto televisivo che unisce attualità, emozione e grandi protagonisti.