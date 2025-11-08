Anticipazioni Che Tempo Che Fa 9 novembre: ospiti Verdone, Favino e Pellegrini

Nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, il talk show di Fabio Fazio, in onda domenica 9 novembre 2025 dalle 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Anche questa settimana, il programma proporrà un mix di attualità, cultura, cinema, sport e intrattenimento, con ospiti di altissimo profilo.

Carlo Verdone protagonista della puntata

Ospite d’eccezione Carlo Verdone, che racconterà la stagione conclusiva di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più amate degli ultimi anni.

Attore, regista e sceneggiatore, Verdone ripercorrerà una carriera straordinaria, lunga oltre 45 anni, costellata da riconoscimenti prestigiosi: 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro proprio per “Vita da Carlo”.

Nel corso della conversazione con Fazio, l’artista romano rivivrà anche i momenti simbolo della sua filmografia, da “Un sacco bello” a “Borotalco”, da “Viaggi di nozze” a “Il mio miglior nemico”, fino ai successi più recenti.

Nel 2018, Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, riconoscendone l’impatto culturale.

Pierfrancesco Favino presenta “Il Maestro”

Tra gli ospiti anche Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro” diretto da Andrea Di Stefano, presentato fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale il 13 novembre.

L’attore, considerato uno dei più grandi interpreti del cinema europeo, ha ottenuto nella sua carriera numerosi premi: 1 Coppa Volpi, 3 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 2 Globi d’Oro, oltre a riconoscimenti speciali come il Premio Giffoni e il Superciak d’Oro.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un racconto di famiglia

La puntata accoglierà anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia nella vita e nel lavoro.

“La Divina”, con 58 medaglie internazionali e 11 record del mondo, insieme al marito e allenatore Giunta, parlerà del libro “In un tempo solo nostro”, in cui i due raccontano la loro nuova vita da genitori.

Attualità, cultura e scienza

Ampio spazio al dibattito con ospiti di rilievo:

Paolo Giordano , Premio Strega e Premio Campiello;

, Premio Strega e Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini , vicedirettore del Corriere della Sera;

, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini , editorialista de la Repubblica;

, editorialista de la Repubblica; Francesco Costa , direttore de Il Post;

, direttore de Il Post; Nello Scavo , inviato di Avvenire;

, inviato di Avvenire; Roberto Burioni , virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele;

, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli , responsabile di Oncoematologia del Bambino Gesù, che interverrà in occasione dei Giorni della Ricerca AIRC ;

, responsabile di Oncoematologia del Bambino Gesù, che interverrà in occasione dei ; Luca Mercalli, climatologo, per un’analisi sui cambiamenti climatici.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

A chiudere la serata, l’immancabile “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, con tanti ospiti e momenti di leggerezza.

Attorno a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, siederanno:

Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality “The Traitors – Italia”;

Mara Maionchi; Nek, nuovo coach di The Voice Senior e in tour con “Nek Hits Live”;

Nino Frassica; Enzo Miccio, co-conduttore di Domenica In;

Gigi Marzullo; Signora Coriandoli; Raul Cremona, nei teatri con “Bravissssssimo!”;

Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Giucas Casella.

Un talk tra ironia, cultura e grande televisione

“Che Tempo Che Fa” continua a confermarsi uno degli appuntamenti più seguiti e amati della domenica sera, capace di unire leggerezza e approfondimento, con Fabio Fazio alla guida di un racconto televisivo che valorizza la conversazione intelligente e la qualità del pensiero.