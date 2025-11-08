Anticipazioni Amici 9 novembre: ospiti Ornella Vanoni, Annalisa e Diana Del Bufalo

Nuovo appuntamento con “Amici”, il talent show più amato della tv italiana, condotto da Maria De Filippi, in onda domenica 9 novembre alle 14.00 su Canale 5.

Una puntata ricca di musica, danza ed emozioni, con ospiti d’eccezione e nuove sfide tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia.

Ornella Vanoni e Annalisa giudici della gara di canto

La puntata vedrà in studio due grandi protagoniste della musica italiana.

La prima è Ornella Vanoni, icona senza tempo, artista straordinaria e voce inconfondibile, che porterà la sua esperienza e la sua sensibilità nella valutazione della gara di canto.

Accanto a lei, Annalisa, cantautrice multiplatino e regina del pop italiano, che non solo sarà giudice, ma presenterà anche il suo nuovo singolo “Esibizionista”, tratto dall’album “Ma io sono fuoco” (uscito il 10 ottobre per Warner Music Italy).

Un doppio ruolo per Annalisa, che tornerà nella scuola dove ha mosso i primi passi come allieva, ora da protagonista della scena musicale italiana.

Francesca Tocca giudica la sfida di Maria Rosaria

Sul fronte della danza, la ballerina di danze latino americane Maria Rosaria sarà protagonista di una nuova sfida valutata da Francesca Tocca, ballerina professionista del programma e figura di riferimento per la scuola di ballo di Amici.

La giuria della gara di ballo

A valutare la gara di ballo sarà Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, simbolo di grazia, tecnica e disciplina, che offrirà al pubblico il suo sguardo raffinato e professionale sul mondo della danza.

Diana Del Bufalo ospite sul palco

Ospite speciale della puntata sarà Diana Del Bufalo, attrice e cantante amatissima, pronta a regalare un momento di leggerezza e simpatia.

Diana tornerà presto nei teatri italiani con lo spettacolo “Tra sogni e desideri”, in scena da dicembre, e racconterà la sua nuova avventura artistica tra musica e recitazione.

Una domenica tra musica e talento

Come sempre, Maria De Filippi guiderà con il suo stile inconfondibile le storie dei giovani allievi della scuola, accompagnando il pubblico tra sfide, emozioni e crescita personale, in un mix che continua a conquistare milioni di spettatori.

Prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, con la produzione esecutiva di Paola Di Gesu e la regia di Andrea Vicario, “Amici” conferma anche in questa stagione la sua formula vincente: scoprire e valorizzare il talento in tutte le sue forme.