Amici 2 novembre 2025: sfide, ospiti e scuse in diretta

La sesta puntata di Amici 25 trasmessa domenica 2 novembre ha regalato al pubblico di Canale 5 emozioni, colpi di scena e momenti intensi che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha confermato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere il pubblico con una formula vincente che mescola talento, confronti accesi e umanità.

Le scuse di Maria De Filippi conquistano il pubblico

Uno dei momenti più significativi della puntata è stato sicuramente quando Maria De Filippi ha chiesto scusa pubblicamente a Gard, uno degli allievi della scuola. La conduttrice ha voluto scusarsi per un commento inappropriato fatto durante le registrazioni precedenti, quando aveva definito il ragazzo “cicciottello” e fuori forma.

Con grande sensibilità e maturità, Maria ha riconosciuto il proprio errore davanti a tutta la classe: “A volte tocco dei tasti dolenti che magari vi portate dietro da una vita senza accorgermene, e me ne scuso”. Un gesto che ha dimostrato quanto sia importante prestare attenzione alle parole che usiamo, soprattutto quando si parla del corpo altrui.

La conduttrice ha anche fatto riferimento alla nuova entrata Paola, mostrando preoccupazione per il benessere emotivo degli allievi e sottolineando come certe osservazioni possano ferire involontariamente.

Le sfide decisive: Pierpaolo e Plasma mantengono il banco

La puntata si è aperta con la sfida di Pierpaolo, valutata dal coreografo internazionale Garrison Rochelle, volto storico del programma. Il giovane ballerino della squadra di Veronica Peparini ha dimostrato grande crescita tecnica ed emotiva, riuscendo a superare lo sfidante Riccardo e mantenendo così il suo posto nella scuola.

Anche Plasma, cantante del team di Rudy Zerbi, ha affrontato con successo la propria sfida. A giudicarlo è stato Charlie Rapino, Vice-President di Artist First, che ha apprezzato proprio quella “imperfezione” che rende l’artista autentico e unico, preferendolo allo sfidante Cristian.

Entrambi gli allievi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ma già sono state annunciate le prossime sfide: Maria Rosaria e Pierpaolo per il ballo, Flavia e Angie per il canto.

Gli ospiti speciali della puntata

Il pomeriggio del 2 novembre ha visto la presenza di ospiti d’eccezione che hanno arricchito il programma con le loro valutazioni professionali.

I giudici della gara di canto

Per valutare le esibizioni canore sono stati chiamati tre nomi di spicco:

Dardust , compositore e produttore musicale pluripremiato, che ha anche presentato il suo nuovo brano “Mon Coeur” con una performance suggestiva accompagnato da un duo d’archi e dal corpo di ballo formato da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele

, compositore e produttore musicale pluripremiato, che ha anche presentato il suo nuovo brano “Mon Coeur” con una performance suggestiva accompagnato da un duo d’archi e dal corpo di ballo formato da Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele Vanessa Incontrada , attrice e conduttrice che ha portato la “quota emozione” tra i giudici, concentrandosi su ciò che i ragazzi trasmettono al pubblico

, attrice e conduttrice che ha portato la “quota emozione” tra i giudici, concentrandosi su ciò che i ragazzi trasmettono al pubblico Nicolò De Devitiis, volto noto de Le Iene, che ha aggiunto uno sguardo fresco e contemporaneo

Il giudice della gara di ballo

A valutare i ballerini è stata chiamata Samantha Togni, ballerina e coreografa con grande esperienza televisiva, ex insegnante di Ballando con le Stelle. La sua competenza tecnica ha aiutato gli allievi a capire dove migliorare.

Le classifiche e i momenti clou

Nella gara di canto, Gard ha conquistato il primo posto con un’interpretazione toccante di “Fai Rumore”, seguito da Michele e Valentina rispettivamente al secondo e terzo posto. Una piccola rivincita per l’allievo dopo il momento delicato vissuto con Maria De Filippi.

Per quanto riguarda il ballo, Alex ha dominato la classifica ballando “Suavemente” insieme ad Alessia in un passo a due che ha conquistato il giudice. Alessio e Paola si sono piazzati al secondo e terzo posto, mentre Pierpaolo è finito ultimo, dovendo così affrontare nuovamente la sfida la prossima settimana.

Il compito di Alex

Un momento particolare è stato dedicato ad Alex, che ha dovuto affrontare un compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano. Il ballerino della squadra Peparini ha superato brillantemente la prova, ricevendo complimenti per la sua performance e dimostrando la sua voglia di crescere.

Giordana Angi torna ad Amici

Tra gli ospiti musicali della giornata, grande emozione per il ritorno di Giordana Angi, cantautrice cresciuta proprio nella scuola di Amici. L’artista ha presentato in anteprima televisiva il suo nuovo singolo “Dammi un bacio”, pubblicato il 31 ottobre con Warner Music Italy. Un brano che conferma la maturità artistica della cantautrice e che ha commosso sia il pubblico che gli allievi presenti in studio.

Le tensioni tra i professori

Non sono mancati i momenti di confronto acceso tra i professori. Rudy Zerbi avrebbe proposto l’eliminazione di Opi, allievo di Anna Pettinelli, scatenando discussioni animate tra i docenti. Questi scontri fanno parte del DNA del programma e tengono alta l’attenzione del pubblico.

Un’altra situazione delicata ha riguardato la nuova entrata Paola, ballerina della squadra Peparini. La ragazza, che ha iniziato a studiare danza relativamente tardi – all’età di 11 anni – e che ha dovuto lavorare per mantenersi gli studi, si è lasciata andare alle lacrime dopo la sua esibizione. Un momento di fragilità che ha commosso lo studio, con Plasma che l’ha subito consolata con un abbraccio.

Gli allievi ancora in gara

Attualmente sono 16 gli allievi che continuano il loro percorso nella scuola più famosa d’Italia, divisi tra le squadre dei vari professori:

Team Rudy Zerbi : Plasma, Riccardo, Valentina

: Plasma, Riccardo, Valentina Team Lorella Cuccarini : Angie, Michele, Michelle

: Angie, Michele, Michelle Team Anna Pettinelli : Flavia, Gard, Opi

: Flavia, Gard, Opi Team Alessandra Celentano : Emiliano, Maria Rosaria

: Emiliano, Maria Rosaria Team Emanuel Lo : Alessio

: Alessio Team Veronica Peparini: Alex, Anna, Paola, Pierpaolo

La puntata del 2 novembre ha confermato che questa edizione di Amici è ricca di talento e di storie autentiche. Tra sfide superate, emozioni vissute intensamente e la sensibilità dimostrata da Maria De Filippi nel riconoscere i propri errori, il programma continua a essere una palestra di vita dove i sogni dei giovani artisti si trasformano in realtà concrete.

L’appuntamento con Amici 25 continua ogni domenica alle 14:00 su Canale 5, con nuove prove, ospiti e momenti indimenticabili che accompagneranno questi ragazzi verso il tanto atteso serale.