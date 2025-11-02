Amici del 2 novembre su Canale 5: Maria De Filippi tra sfide e ospiti speciali

Domani, domenica 2 novembre alle 14.00 su Canale 5, torna “Amici”, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Un nuovo appuntamento con la scuola più famosa della televisione, dove 16 allievi tra cantanti e ballerini continuano il loro percorso di formazione e sfida sotto lo sguardo attento dei professori e dei giudici ospiti.

I 16 allievi della scuola di Amici

La classe di questa edizione è composta da sedici giovani talenti, divisi tra canto e ballo, seguiti dai professori che li guidano nel loro percorso artistico e personale.

Gli allievi di canto:

Plasma , Riccardo e Valentina , seguiti dal prof. Rudy Zerbi

, e , seguiti dal Angie , Michele e Michelle , della squadra della prof.ssa Lorella Cuccarini

, e , della squadra della Flavia, Gard e Opi, guidati dalla prof.ssa Anna Pettinelli

Gli allievi di ballo:

Emiliano e Maria Rosaria , sotto la guida della prof.ssa Alessandra Celentano

e , sotto la guida della Alessio , allievo del prof. Emanuel Lo

, allievo del Alex, Anna, Paola e Pierpaolo, della squadra della prof.ssa Veronica Peparini

I giudici della categoria canto

A valutare le esibizioni dei cantanti saranno tre nomi noti del mondo della musica e dello spettacolo:

Dardust , compositore, produttore e musicista multiplatino , che porterà anche la sua arte sul palco esibendosi in una performance live del brano “Mon Coeur” , accompagnato da un duo d’archi .

, , che porterà anche la sua arte sul palco esibendosi in una , accompagnato da un . Vanessa Incontrada , attrice e conduttrice televisiva , chiamata a esprimere la sua sensibilità nel giudicare le interpretazioni degli allievi.

, , chiamata a esprimere la sua sensibilità nel giudicare le interpretazioni degli allievi. Nicolò De Devitiis, conduttore e volto televisivo, che completerà la giuria con uno sguardo giovane e dinamico sul mondo della musica.

Samanta Togni giudice per la categoria ballo

Le esibizioni dei ballerini saranno valutate da Samanta Togni, ballerina, coreografa e volto storico della danza televisiva italiana.

Con la sua esperienza e il suo occhio tecnico, analizzerà stile, presenza scenica e tecnica dei ragazzi, incoraggiandoli a migliorarsi puntata dopo puntata.

Ospite musicale: Giordana Angi con “Dammi un bacio”

Sul palco di Amici torna Giordana Angi, cantautrice e musicista, tra le voci più amate nate proprio dal talent di Maria De Filippi.

L’artista presenterà in anteprima televisiva il suo nuovo singolo “Dammi un bacio”, pubblicato il 31 ottobre con Warner Music Italy.

Un brano che unisce melodia intensa e autenticità emotiva, confermando la maturità artistica raggiunta dalla cantautrice negli ultimi anni.

Le sfide della settimana: Plasma e Pierpaolo

Due gli appuntamenti cruciali della puntata: le sfide che metteranno alla prova Pierpaolo e Plasma.

La sfida di Pierpaolo sarà giudicata dal coreografo internazionale Garrison , volto storico di Amici, che valuterà la crescita del giovane ballerino e la sua capacità di interpretare con corpo ed emozione.

sarà , volto storico di Amici, che valuterà la crescita del giovane ballerino e la sua capacità di interpretare con corpo ed emozione. La sfida di Plasma, invece, sarà valutata da Charlie Rapino, Vice-President di Artist First, figura di spicco dell’industria discografica italiana, che offrirà una prospettiva professionale sul talento vocale e la personalità dell’allievo.

Un pomeriggio tra emozioni, musica e talento

La puntata promette sfide intense, momenti di grande musica e nuove emozioni, con Maria De Filippi a guidare il racconto con la sua consueta empatia e chiarezza.

Tra confronti, esibizioni e sorprese, la scuola di Amici continua a essere una palestra di vita e arte, dove i sogni dei ragazzi si trasformano in esperienze reali e la passione diventa percorso.

Dove e quando vedere Amici

L’appuntamento con “Amici” è per domenica 2 novembre alle 14.00 su Canale 5.

Una nuova puntata del talent più amato d’Italia, con Maria De Filippi e i suoi allievi pronti a regalare un pomeriggio di spettacolo, musica e storie di talento.