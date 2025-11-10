Nella puntata di oggi, lunedì 10 novembre, de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 16.00, il pubblico ha assistito a un momento di grande emozione.

Alessia Vessicchio, figlia del compianto maestro Peppe Vessicchio, ha affidato ai microfoni della trasmissione un ricordo toccante del padre, scomparso di recente, lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica e nel cuore degli italiani.

Un messaggio di dolore e gratitudine

Con voce spezzata dalla commozione, Alessia Vessicchio ha condiviso le sue parole, semplici e sincere, di fronte all’ondata di affetto ricevuta in questi giorni:

“In questo momento credo che, a nome della mia famiglia, è giusto che ringraziamo, perché c’è stato un affetto… sono tutti sconvolti come noi, sono tutti assolutamente increduli. Posso dire che sono fortunata perché l’ho avuto? Tutte queste frasi fatte, io vi chiedo scusa, non le riesco a dire.”

Un dolore profondo, espresso con pudore e autenticità, che ha commosso studio e telespettatori.

“Io, in questo momento, sono devastata. Lo trovo profondamente terribile quello che è successo. Eravamo assolutamente impreparati, perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena che torno a casa’. Quindi io vi chiedo scusa e posso solo dirvi grazie, ma davvero di cuore, a tutti. A tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Grazie.”

Parole che raccontano la tragedia improvvisa e l’umanità di una figlia che, nonostante il dolore, trova la forza di ringraziare chi ha mostrato vicinanza alla famiglia in un momento tanto difficile.

Peppe Vessicchio, il “maestro” della musica italiana

Il maestro Peppe Vessicchio è stato una figura amatissima della televisione e della musica italiana. Direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e musicista, ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti del panorama nazionale.

Conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua lunga e affettuosa presenza al Festival di Sanremo, dove ha diretto l’orchestra per decenni, Vessicchio era diventato un simbolo di eleganza, cultura musicale e umanità.

La sua scomparsa improvvisa, a soli 69 anni, ha scosso profondamente colleghi, artisti e fan, che sui social hanno espresso incredulità e affetto ricordandolo come “il maestro di tutti”.

L’eredità di un uomo gentile

Peppe Vessicchio non era solo un musicista: era un educatore, un divulgatore, un punto di riferimento per chi amava la musica e la cultura.

Il suo modo di comunicare — sempre misurato, ironico, elegante — ha reso il suo nome sinonimo di qualità e umanità.

La figlia Alessia, nel suo breve intervento, ha dato voce a un sentimento condiviso da molti: la gratitudine per ciò che il padre ha rappresentato e lasciato.

Il suo “grazie” finale, semplice e disarmante, ha chiuso uno dei momenti più intensi della puntata.

Un’Italia che si ferma per ricordare

Sui social, nel frattempo, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e testimonianze di affetto. Musicisti, artisti, colleghi e spettatori ricordano Peppe Vessicchio come “una delle anime più belle della musica italiana”.

La Rai, attraverso La Volta Buona, ha voluto dedicare uno spazio speciale a questo ricordo, restituendo al pubblico il ritratto di un uomo che ha unito il talento alla bontà, l’arte alla sensibilità, lasciando dietro di sé una lezione di stile e amore per la musica.