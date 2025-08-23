Zeekr 9X: la nuova Super SUV del costruttore cinese Geely

di 23 Agosto 2025

Prossimamente, anche sul mercato europeo dovrebbe essere commercializzata la nuova Zeekr 9X a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 1.400 CV di potenza complessiva. Rappresenterà la Super SUV del costruttore cinese Geely, attesa all’imminente Salone di Chengdu 2025, in programma questo mese di agosto.

Esteticamente, la nuova Zeekr 9X sarà riconoscibile per le imponenti dimensioni, quantificate in 524 cm di lunghezza, 203 cm di larghezza, 182 cm di altezza e 317 cm di passo. Inoltre, tra le specifiche tecniche figurano il motore a benzina 2.0 Turbo da 279 CV di potenza e la piattaforma modulare SEA-S.

Nonostante la massa di oltre tre tonnellate, la nuova Zeekr 9X raggiungerà la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 3,1 secondi. Il pacco delle batterie da 70 kWh, invece, garantirà circa 300 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.

