di 18 Agosto 2025

Martedì 19 agosto 2025, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno.
A condurre la serata saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, già voce storica del network emiliano.

Il programma, che mescola musica e intrattenimento, fa tappa a Forlì, trasformando la piazza della città in un grande palco a cielo aperto.

Una line-up ricca di big e giovani talenti

La seconda serata di Yoga Radio Estate porta sul palco una line-up variegata, che unisce grandi nomi della musica italiana a nuove proposte emergenti.

Gli artisti attesi a Forlì sono:

  • The Kolors
  • Boomdabash
  • Tananai
  • Orietta Berti
  • Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique
  • Gabry Ponte
  • Tiromancino
  • Alex Wyse
  • Il Pagante
  • Settembre
  • Petit
  • Willie Peyote
  • Luk3
  • Nina Zilli
  • Finley
  • Arianna

Una line-up che mescola generi e stili diversi, capace di coinvolgere un pubblico trasversale: dal pop al rap, dall’elettronica alla canzone d’autore.

I protagonisti più attesi

Alcuni nomi spiccano come veri protagonisti della serata.

  • The Kolors arrivano dopo il successo estivo dei loro ultimi singoli, confermandosi come una delle band più amate dal pubblico giovane.
  • I Boomdabash, re delle collaborazioni estive, porteranno energia e ritmo con le loro sonorità reggae e pop.
  • Tananai, ormai stabile tra i protagonisti della scena musicale italiana, presenterà le sue hit più conosciute.
  • La presenza di Orietta Berti regalerà momenti di leggerezza e ironia, grazie alla sua capacità di conquistare generazioni diverse.
  • Fabio Rovazzi torna sul palco accompagnato dai Fuckyourclique, con cui promette spettacolo e divertimento.
  • Non mancherà Gabry Ponte, storico dj e produttore che farà ballare la piazza con i suoi successi.
  • I Tiromancino porteranno il loro stile cantautorale, mentre Nina Zilli offrirà soul ed eleganza vocale.

Giovani in crescita

Accanto ai big, Yoga Radio Estate lascia spazio anche a nomi emergenti come Alex Wyse, Settembre, Petit, Luk3, Il Pagante, Willie Peyote, i Finley e Arianna.
Questa scelta conferma la missione del format: valorizzare la musica dal vivo e creare un ponte tra artisti affermati e nuove leve.

Una produzione firmata Radio Bruno

Il format nasce dalla collaborazione tra Italia 1 e Radio Bruno, storica emittente radiofonica che da anni organizza eventi musicali live di grande successo.
Il palco di Yoga Radio Estate diventa un punto di incontro tra televisione, radio e pubblico, con l’obiettivo di portare nelle piazze italiane la stessa energia che anima i concerti dal vivo.

Quando e dove vederlo

Il nuovo appuntamento con Yoga Radio Estate è fissato per:

  • Martedì 19 agosto 2025
  • Prima serata, ore 21.30 circa
  • Italia 1

La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per chi vorrà seguirla da smartphone, tablet o PC.

Un evento che unisce musica e intrattenimento

Con una scaletta così ricca, Yoga Radio Estate si conferma uno degli eventi estivi più seguiti, capace di alternare grandi successi radiofonici a sorprese live.
La formula vincente unisce spettacolo, leggerezza e la possibilità per il pubblico di vivere la musica dal vivo anche attraverso la TV.

