Martedì 19 agosto 2025, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno.
A condurre la serata saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, già voce storica del network emiliano.
Il programma, che mescola musica e intrattenimento, fa tappa a Forlì, trasformando la piazza della città in un grande palco a cielo aperto.
Una line-up ricca di big e giovani talenti
La seconda serata di Yoga Radio Estate porta sul palco una line-up variegata, che unisce grandi nomi della musica italiana a nuove proposte emergenti.
Gli artisti attesi a Forlì sono:
- The Kolors
- Boomdabash
- Tananai
- Orietta Berti
- Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique
- Gabry Ponte
- Tiromancino
- Alex Wyse
- Il Pagante
- Settembre
- Petit
- Willie Peyote
- Luk3
- Nina Zilli
- Finley
- Arianna
Una line-up che mescola generi e stili diversi, capace di coinvolgere un pubblico trasversale: dal pop al rap, dall’elettronica alla canzone d’autore.
I protagonisti più attesi
Alcuni nomi spiccano come veri protagonisti della serata.
- The Kolors arrivano dopo il successo estivo dei loro ultimi singoli, confermandosi come una delle band più amate dal pubblico giovane.
- I Boomdabash, re delle collaborazioni estive, porteranno energia e ritmo con le loro sonorità reggae e pop.
- Tananai, ormai stabile tra i protagonisti della scena musicale italiana, presenterà le sue hit più conosciute.
- La presenza di Orietta Berti regalerà momenti di leggerezza e ironia, grazie alla sua capacità di conquistare generazioni diverse.
- Fabio Rovazzi torna sul palco accompagnato dai Fuckyourclique, con cui promette spettacolo e divertimento.
- Non mancherà Gabry Ponte, storico dj e produttore che farà ballare la piazza con i suoi successi.
- I Tiromancino porteranno il loro stile cantautorale, mentre Nina Zilli offrirà soul ed eleganza vocale.
Giovani in crescita
Accanto ai big, Yoga Radio Estate lascia spazio anche a nomi emergenti come Alex Wyse, Settembre, Petit, Luk3, Il Pagante, Willie Peyote, i Finley e Arianna.
Questa scelta conferma la missione del format: valorizzare la musica dal vivo e creare un ponte tra artisti affermati e nuove leve.
Una produzione firmata Radio Bruno
Il format nasce dalla collaborazione tra Italia 1 e Radio Bruno, storica emittente radiofonica che da anni organizza eventi musicali live di grande successo.
Il palco di Yoga Radio Estate diventa un punto di incontro tra televisione, radio e pubblico, con l’obiettivo di portare nelle piazze italiane la stessa energia che anima i concerti dal vivo.
Quando e dove vederlo
Il nuovo appuntamento con Yoga Radio Estate è fissato per:
- Martedì 19 agosto 2025
- Prima serata, ore 21.30 circa
- Italia 1
La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per chi vorrà seguirla da smartphone, tablet o PC.
Un evento che unisce musica e intrattenimento
Con una scaletta così ricca, Yoga Radio Estate si conferma uno degli eventi estivi più seguiti, capace di alternare grandi successi radiofonici a sorprese live.
La formula vincente unisce spettacolo, leggerezza e la possibilità per il pubblico di vivere la musica dal vivo anche attraverso la TV.