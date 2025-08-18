Martedì 19 agosto 2025, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno.

A condurre la serata saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, già voce storica del network emiliano.

Il programma, che mescola musica e intrattenimento, fa tappa a Forlì, trasformando la piazza della città in un grande palco a cielo aperto.

Una line-up ricca di big e giovani talenti

La seconda serata di Yoga Radio Estate porta sul palco una line-up variegata, che unisce grandi nomi della musica italiana a nuove proposte emergenti.

Gli artisti attesi a Forlì sono:

The Kolors

Boomdabash

Tananai

Orietta Berti

Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique

e i Gabry Ponte

Tiromancino

Alex Wyse

Il Pagante

Settembre

Petit

Willie Peyote

Luk3

Nina Zilli

Finley

Arianna

Una line-up che mescola generi e stili diversi, capace di coinvolgere un pubblico trasversale: dal pop al rap, dall’elettronica alla canzone d’autore.

I protagonisti più attesi

Alcuni nomi spiccano come veri protagonisti della serata.

The Kolors arrivano dopo il successo estivo dei loro ultimi singoli, confermandosi come una delle band più amate dal pubblico giovane.

arrivano dopo il successo estivo dei loro ultimi singoli, confermandosi come una delle band più amate dal pubblico giovane. I Boomdabash , re delle collaborazioni estive, porteranno energia e ritmo con le loro sonorità reggae e pop.

, re delle collaborazioni estive, porteranno energia e ritmo con le loro sonorità reggae e pop. Tananai , ormai stabile tra i protagonisti della scena musicale italiana, presenterà le sue hit più conosciute.

, ormai stabile tra i protagonisti della scena musicale italiana, presenterà le sue hit più conosciute. La presenza di Orietta Berti regalerà momenti di leggerezza e ironia, grazie alla sua capacità di conquistare generazioni diverse.

regalerà momenti di leggerezza e ironia, grazie alla sua capacità di conquistare generazioni diverse. Fabio Rovazzi torna sul palco accompagnato dai Fuckyourclique , con cui promette spettacolo e divertimento.

torna sul palco accompagnato dai , con cui promette spettacolo e divertimento. Non mancherà Gabry Ponte , storico dj e produttore che farà ballare la piazza con i suoi successi.

, storico dj e produttore che farà ballare la piazza con i suoi successi. I Tiromancino porteranno il loro stile cantautorale, mentre Nina Zilli offrirà soul ed eleganza vocale.

Giovani in crescita

Accanto ai big, Yoga Radio Estate lascia spazio anche a nomi emergenti come Alex Wyse, Settembre, Petit, Luk3, Il Pagante, Willie Peyote, i Finley e Arianna.

Questa scelta conferma la missione del format: valorizzare la musica dal vivo e creare un ponte tra artisti affermati e nuove leve.

Una produzione firmata Radio Bruno

Il format nasce dalla collaborazione tra Italia 1 e Radio Bruno, storica emittente radiofonica che da anni organizza eventi musicali live di grande successo.

Il palco di Yoga Radio Estate diventa un punto di incontro tra televisione, radio e pubblico, con l’obiettivo di portare nelle piazze italiane la stessa energia che anima i concerti dal vivo.

Quando e dove vederlo

Il nuovo appuntamento con Yoga Radio Estate è fissato per:

Martedì 19 agosto 2025

Prima serata, ore 21.30 circa

Italia 1

La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per chi vorrà seguirla da smartphone, tablet o PC.

Un evento che unisce musica e intrattenimento

Con una scaletta così ricca, Yoga Radio Estate si conferma uno degli eventi estivi più seguiti, capace di alternare grandi successi radiofonici a sorprese live.

La formula vincente unisce spettacolo, leggerezza e la possibilità per il pubblico di vivere la musica dal vivo anche attraverso la TV.