X Factor 2025: speciale su Francesco Gabbani il 28 agosto

L’attesa per la nuova stagione di X Factor 2025 è quasi finita: il talent show tornerà da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Al tavolo dei giudici ritroveremo Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conferma della conduttrice Giorgia e la grande novità rappresentata da Francesco Gabbani, new entry dell’edizione 2025.

Per accompagnare il pubblico verso il debutto, è in programma uno speciale tutto dedicato al cantautore toscano: “Gabbani, Vanoni, la musica”, in onda giovedì 28 agosto alle 21:15 su Sky e NOW, sempre disponibile anche on demand.

Uno speciale per conoscere il nuovo giudice

La puntata sarà l’occasione per raccontare la storia e la carriera di Francesco Gabbani, tra musica, aneddoti e ricordi personali.

Il programma ripercorre:

la sua adolescenza a Carrara ,

, la gavetta tra piccole esibizioni e lavori dietro le quinte,

il successo con i brani diventati hit, da Occidentali’s Karma ad Amen , fino a Viceversa e Viva la vita ,

ad , fino a e , i trionfi al Festival di Sanremo, dove ha conquistato un primato storico vincendo prima tra le Nuove Proposte e poi, l’anno successivo, tra i Big.

Un percorso che lo ha reso una delle voci più originali della musica italiana contemporanea.

La presenza di Ornella Vanoni

Ad arricchire lo speciale ci sarà Ornella Vanoni, amica e collega con cui Gabbani ha condiviso esperienze artistiche importanti.

Nel 2021 il cantautore aveva scritto per lei “Un sorriso dentro al pianto”, brano che ha segnato una tappa significativa nella carriera della cantante.

Durante la puntata, Gabbani e Vanoni ricorderanno il loro primo incontro e racconteranno la nascita della loro amicizia, con riflessioni sul valore della musica e sulla necessità di sostenere i giovani talenti.

Consigli prima del debutto a X Factor

Lo speciale sarà anche un’occasione per ascoltare i consigli di Ornella Vanoni a pochi giorni dal debutto di Francesco Gabbani come giudice di X Factor.

Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore sarà infatti chiamato a valutare nuovi talenti, portando la sua esperienza e sensibilità all’interno di uno dei format più seguiti della TV italiana.

La gavetta e le prime esperienze

Il racconto si soffermerà anche sulla lunga gavetta di Gabbani, cresciuto nella musica grazie al negozio di strumenti musicali dei genitori a Carrara.

Tra le esperienze ricordate ci sono anche quelle da fonico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, un esempio di come la sua carriera sia stata costruita passo dopo passo, tra palco e backstage.

Lo speciale mostrerà anche la sua “giocheria”, lo studio personale dove oggi registra brani, suona diversi strumenti, dipinge tele colorate e coltiva passioni come la collezione di calzini.

Verso X Factor 2025

Con questo ritratto, il pubblico avrà la possibilità di conoscere meglio l’artista prima del suo esordio come giudice a X Factor 2025, al via l’11 settembre.

La sua presenza promette di portare al tavolo dei giudici una prospettiva nuova, frutto di una carriera costruita tra gavetta, successi e premi prestigiosi.

Quando e dove vederlo

L’appuntamento con “Gabbani, Vanoni, la musica” è fissato per:

Giovedì 28 agosto 2025

Ore 21:15

Sky e NOW, sempre disponibile anche on demand e su Sky Go

Un viaggio che permetterà al pubblico di scoprire il lato più intimo di un artista pronto a una nuova sfida televisiva.