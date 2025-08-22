La giuria di x factor 2025

X Factor 2025, al via le selezioni con la nuova giuria

di 22 Agosto 2025

I giudici alla ricerca del talento

Una lunga sfilata di aspiranti concorrenti, tante voci da ascoltare e la missione di scovare il talento vero: è iniziata la fase delle selezioni di X Factor 2025. A guidare questa prima fase ci sono i quattro giudici: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Tra un sì e un no, il tavolo dei giudici affronta ogni prova con rigore ma anche con affiatamento. Non mancano le battute, gli sfottò e i confronti più accesi sulle scelte e sugli obiettivi di questa edizione.

Le prime immagini delle audizioni

Sono già arrivate le prime immagini dal tavolo delle selezioni: i giudici discutono su cosa significhi per loro avere talento, su cosa sia irrinunciabile in un artista e su come individuare quel qualcosa di unico che trasformi un aspirante concorrente in protagonista dello show.

Il lavoro sarà lungo e complesso, ma il quartetto appare compatto e deciso a dare un’impronta forte a questa nuova edizione.

L’appuntamento su Sky e NOW

X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, debutta giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.

