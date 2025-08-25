Week end di festeggiamenti in Salento per Monica Setta

Week end di festeggiamenti in Salento per Monica Setta

di 25 Agosto 2025

Monica Setta ha organizzato un altro super compleanno. Stavolta non è il suo, ma quello del fidanzato della figlia ventisettenne Gaia Torlontano.

Lui è Alessio Vetrano, laureato in economia, siciliano doc, che ha festeggiato i 30 anni in Salento.

Pranzo a Lido Piccolo, la terrazza del famoso Lido San Giovanni a Gallipoli, e cena a La Bitta, champagneria del Porto, con decorazioni blu, candele dorate e classico pumo pugliese a tavola.

Menu a base di pesce, torta alla panna e bollicine. Poi altro brindisi al Blanc, il salotto chic gallipolino dell’architetta Stefania Tornesello, grande amica di Monica Setta.

Giro by night in barca, musica alla spiaggia della Puritate e ultimo drink al roof top del Biancodonda, il nuovo 5 stelle lusso & spa a due passi dal corso di Gallipoli.

I festeggiamenti continuano oggi ad Otranto.

