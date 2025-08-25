Week end di festeggiamenti in Salento per Monica Setta

Monica Setta ha organizzato un altro super compleanno. Stavolta non è il suo, ma quello del fidanzato della figlia ventisettenne Gaia Torlontano.
Lui è Alessio Vetrano, laureato in economia, siciliano doc, che ha festeggiato i 30 anni in Salento.
Pranzo a Lido Piccolo, la terrazza del famoso Lido San Giovanni a Gallipoli, e cena a La Bitta, champagneria del Porto, con decorazioni blu, candele dorate e classico pumo pugliese a tavola.
Menu a base di pesce, torta alla panna e bollicine. Poi altro brindisi al Blanc, il salotto chic gallipolino dell’architetta Stefania Tornesello, grande amica di Monica Setta.
Giro by night in barca, musica alla spiaggia della Puritate e ultimo drink al roof top del Biancodonda, il nuovo 5 stelle lusso & spa a due passi dal corso di Gallipoli.
I festeggiamenti continuano oggi ad Otranto.