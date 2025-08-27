Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico

Evoluzione di un bestseller
Dal 2017 ad oggi, la Volkswagen T-Roc ha conquistato oltre due milioni di clienti nel mondo, diventando uno dei SUV compatti più venduti della casa di Wolfsburg. Ora, a distanza di otto anni dal debutto, il modello si rinnova completamente con una nuova generazione che promette di alzare ulteriormente l’asticella del segmento C-SUV.
La nuova T-Roc arriverà nelle concessionarie europee a novembre 2025, con un design più dinamico, interni di qualità superiore, una gamma motori completamente elettrificata e un pacchetto tecnologico che attinge direttamente dalle sorelle maggiori Tiguan e Tayron.
Un design più sportivo e aerodinamico
Il nuovo look della T-Roc segna un deciso passo avanti in termini di personalità. Il frontale, più affilato e orizzontale, integra i nuovi fari Matrix LED IQ.LIGHT con la barra luminosa centrale e il logo VW retroilluminato. Il cofano più basso e le prese d’aria ridisegnate accentuano il carattere sportivo.
Il profilo laterale evidenzia proporzioni più da coupé, con sbalzi ridotti e spalle muscolose, mentre al posteriore spiccano i gruppi ottici full LED con la nuova firma luminosa tridimensionale.
Le dimensioni crescono: la nuova T-Roc misura 4,37 metri in lunghezza (+12 cm) e 2,63 metri di passo (+28 mm), a vantaggio dell’abitabilità interna. Importante anche il miglioramento aerodinamico: il Cx scende a 0,29, con benefici in termini di consumi ed efficienza.
Abitacolo premium e tecnologico
L’interno compie un vero salto di qualità. La plancia è stata completamente ridisegnata con materiali soft-touch, inserti retroilluminati e un design orizzontale più pulito.
Tra le novità principali:
- Digital Cockpit Pro con display da 12,9’’ ad alta risoluzione
- Head-Up Display proiettato sul parabrezza
- Nuovo rotore multifunzione per il controllo immediato di volume, modalità di guida e illuminazione ambientale
- Schermo centrale fino a 15 pollici, con sistema MIB4 di ultima generazione
La qualità percepita si avvicina a quella di Tiguan, con sedili ergoActive certificati AGR regolabili elettricamente in 14 posizioni, funzione massaggio e riscaldamento/ventilazione.
La capacità di carico varia da 465 litri a sedili in uso fino a 1.580 litri con schienale abbattuto.
Gamma motori: solo soluzioni elettrificate
In linea con la strategia Volkswagen, la nuova T-Roc rinuncia definitivamente alle versioni a benzina e diesel tradizionali. La gamma sarà composta esclusivamente da propulsori ibridi mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid, oltre alla variante sportiva R attesa in seguito.
Al lancio saranno disponibili due versioni mild-hybrid a 48V:
- 1.5 eTSI da 116 CV
- 1.5 eTSI da 150 CV
Entrambe abbinate al cambio automatico DSG7. Successivamente arriverà la variante full hybrid (probabilmente basata sul nuovo sistema 1.5 TSI evo2 da 204 CV) e il 2.0 TSI da 200 CV con trazione integrale 4MOTION.
Sistemi di assistenza da segmento superiore
La nuova T-Roc eredita i più avanzati sistemi di assistenza della gamma VW.
Tra le principali novità:
- Travel Assist con cambio corsia automatico
- Regolazione predittiva della velocità, che adatta la marcia in base a limiti stradali, curve e rotonde
- Park Assist Pro con funzione Memory, che memorizza fino a 50 metri di percorso per eseguire parcheggi autonomi
- Remote Parking, che consente al guidatore di parcheggiare il veicolo dall’esterno tramite app
- Exit Assist, che segnala l’arrivo di ciclisti o veicoli quando si aprono le portiere
Allestimenti e personalizzazione
La gamma sarà articolata in quattro allestimenti:
- Base T-Roc
- Life
- Style (più orientato al comfort e alla tecnologia)
- R-Line (con accenti sportivi)
Saranno disponibili sei nuove tinte carrozzeria, tra cui Blu Celestial, Rosso Flame e Giallo Canary, con possibilità di tetto a contrasto nero. I cerchi in lega variano da 17 a 19 pollici.
Tecnologia connessa
Il nuovo infotainment MIB4 supporta aggiornamenti OTA (Over-the-Air), comandi vocali evoluti e piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’app VW Connect permette inoltre di controllare da remoto numerose funzioni del veicolo, inclusi climatizzazione, geolocalizzazione e stato della batteria per le versioni ibride plug-in.
Prezzi e disponibilità
I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma si stima che il listino partirà da circa 32.000 euro per la versione 1.5 eTSI da 116 CV, posizionandosi in linea con i principali rivali come Peugeot 3008, Nissan Qashqai e Hyundai Tucson.
La commercializzazione inizierà da novembre 2025, con ordinativi aperti dall’autunno.