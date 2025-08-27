Evoluzione di un bestseller

Dal 2017 ad oggi, la Volkswagen T-Roc ha conquistato oltre due milioni di clienti nel mondo, diventando uno dei SUV compatti più venduti della casa di Wolfsburg. Ora, a distanza di otto anni dal debutto, il modello si rinnova completamente con una nuova generazione che promette di alzare ulteriormente l’asticella del segmento C-SUV.

La nuova T-Roc arriverà nelle concessionarie europee a novembre 2025, con un design più dinamico, interni di qualità superiore, una gamma motori completamente elettrificata e un pacchetto tecnologico che attinge direttamente dalle sorelle maggiori Tiguan e Tayron.

Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico Nuova Volkswagen T-Roc 2025: il crossover compatto diventa più maturo e tecnologico

Un design più sportivo e aerodinamico

Il nuovo look della T-Roc segna un deciso passo avanti in termini di personalità. Il frontale, più affilato e orizzontale, integra i nuovi fari Matrix LED IQ.LIGHT con la barra luminosa centrale e il logo VW retroilluminato. Il cofano più basso e le prese d’aria ridisegnate accentuano il carattere sportivo.

Il profilo laterale evidenzia proporzioni più da coupé, con sbalzi ridotti e spalle muscolose, mentre al posteriore spiccano i gruppi ottici full LED con la nuova firma luminosa tridimensionale.

Le dimensioni crescono: la nuova T-Roc misura 4,37 metri in lunghezza (+12 cm) e 2,63 metri di passo (+28 mm), a vantaggio dell’abitabilità interna. Importante anche il miglioramento aerodinamico: il Cx scende a 0,29, con benefici in termini di consumi ed efficienza.

Abitacolo premium e tecnologico

L’interno compie un vero salto di qualità. La plancia è stata completamente ridisegnata con materiali soft-touch, inserti retroilluminati e un design orizzontale più pulito.

Tra le novità principali:

Digital Cockpit Pro con display da 12,9’’ ad alta risoluzione

con display da 12,9’’ ad alta risoluzione Head-Up Display proiettato sul parabrezza

proiettato sul parabrezza Nuovo rotore multifunzione per il controllo immediato di volume, modalità di guida e illuminazione ambientale

per il controllo immediato di volume, modalità di guida e illuminazione ambientale Schermo centrale fino a 15 pollici, con sistema MIB4 di ultima generazione

La qualità percepita si avvicina a quella di Tiguan, con sedili ergoActive certificati AGR regolabili elettricamente in 14 posizioni, funzione massaggio e riscaldamento/ventilazione.

La capacità di carico varia da 465 litri a sedili in uso fino a 1.580 litri con schienale abbattuto.

Gamma motori: solo soluzioni elettrificate

In linea con la strategia Volkswagen, la nuova T-Roc rinuncia definitivamente alle versioni a benzina e diesel tradizionali. La gamma sarà composta esclusivamente da propulsori ibridi mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid, oltre alla variante sportiva R attesa in seguito.

Al lancio saranno disponibili due versioni mild-hybrid a 48V:

1.5 eTSI da 116 CV

1.5 eTSI da 150 CV

Entrambe abbinate al cambio automatico DSG7. Successivamente arriverà la variante full hybrid (probabilmente basata sul nuovo sistema 1.5 TSI evo2 da 204 CV) e il 2.0 TSI da 200 CV con trazione integrale 4MOTION.

Sistemi di assistenza da segmento superiore

La nuova T-Roc eredita i più avanzati sistemi di assistenza della gamma VW.

Tra le principali novità:

Travel Assist con cambio corsia automatico

Regolazione predittiva della velocità , che adatta la marcia in base a limiti stradali, curve e rotonde

, che adatta la marcia in base a limiti stradali, curve e rotonde Park Assist Pro con funzione Memory , che memorizza fino a 50 metri di percorso per eseguire parcheggi autonomi

, che memorizza fino a 50 metri di percorso per eseguire parcheggi autonomi Remote Parking , che consente al guidatore di parcheggiare il veicolo dall’esterno tramite app

, che consente al guidatore di parcheggiare il veicolo dall’esterno tramite app Exit Assist, che segnala l’arrivo di ciclisti o veicoli quando si aprono le portiere

Allestimenti e personalizzazione

La gamma sarà articolata in quattro allestimenti:

Base T-Roc

Life

Style (più orientato al comfort e alla tecnologia)

(più orientato al comfort e alla tecnologia) R-Line (con accenti sportivi)

Saranno disponibili sei nuove tinte carrozzeria, tra cui Blu Celestial, Rosso Flame e Giallo Canary, con possibilità di tetto a contrasto nero. I cerchi in lega variano da 17 a 19 pollici.

Tecnologia connessa

Il nuovo infotainment MIB4 supporta aggiornamenti OTA (Over-the-Air), comandi vocali evoluti e piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’app VW Connect permette inoltre di controllare da remoto numerose funzioni del veicolo, inclusi climatizzazione, geolocalizzazione e stato della batteria per le versioni ibride plug-in.

Prezzi e disponibilità

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma si stima che il listino partirà da circa 32.000 euro per la versione 1.5 eTSI da 116 CV, posizionandosi in linea con i principali rivali come Peugeot 3008, Nissan Qashqai e Hyundai Tucson.

La commercializzazione inizierà da novembre 2025, con ordinativi aperti dall’autunno.