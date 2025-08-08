Vlahovic-Juventus, il dilemma che blocca il mercato

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più complessa. Il centravanti serbo, acquistato nel gennaio 2022 per cifre record, rischia di rimanere intrappolato in una situazione di stallo che penalizza sia il giocatore che il club bianconero.
Il peso dell’investimento sbagliato
L’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina per circa 70 milioni di euro si sta rivelando uno degli errori più costosi della gestione Allegri in bianconero. Il serbo, nonostante qualche lampo di classe, non è mai riuscito a giustificare completamente l’investimento fatto dalla società torinese.
Con un ingaggio da 12-13 milioni di euro annui e un contratto in scadenza nel 2026, la Juventus si trova di fronte a un bivio difficile: rinnovare a cifre elevate o rischiare di perderlo a parametro zero.
Milan interessato ma con riserve
Il Milan ha sempre considerato Vlahovic un obiettivo gradito, soprattutto da parte di Allegri che lo conosce bene e apprezza le sue caratteristiche. Tuttavia, l’operazione presenta diverse criticità:
- Costo del cartellino: la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro
- Ingaggio elevato: circa il triplo rispetto ad alternative come Hojlund
- Età: 24 anni, meno margini di crescita rispetto a profili più giovani
In casa rossonera si registra una doppia strategia: una parte della dirigenza preferirebbe puntare su alternative più economiche, mentre un’altra continua a ritenere il serbo il rinforzo ideale per completare l’attacco.
La strategia Juventus: Kolo Muani nel mirino
I bianconeri, consapevoli delle difficoltà legate al caso Vlahovic, stanno lavorando su piste alternative. Il nome caldo è quello di Randal Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain che cerca maggiore continuità.
Il direttore generale Comolli, noto per la sua attenzione ai conti, è chiamato a un ultimo rilancio per convincere il PSG a lasciar partire l’ex Eintracht Francoforte. L’operazione potrebbe svilupparsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il rischio concreto per la Juventus
Con il Milan sempre più orientato su Hojlund e poche alternative concrete all’orizzonte, Vlahovic rischia seriamente di rimanere a Torino contro la sua volontà. Una situazione che potrebbe trasformarsi in un caso simile a quello vissuto da Chiesa l’anno scorso.
Il vero incubo per la Juventus sarebbe perdere il giocatore a parametro zero nel 2026, dopo aver investito una cifra così importante per il suo cartellino. Un scenario che la dirigenza bianconera vuole assolutamente evitare.
Le opzioni sul tavolo
La Juventus ha sostanzialmente tre strade davanti:
- Rinnovo contrattuale: difficile considerando le richieste economiche del giocatore
- Cessione immediata: complicata dai costi elevati dell’operazione
- Cessione nel 2025: ultimo anno di contratto, valore residuo minimo
Mercato internazionale: poche opportunità
Sul mercato internazionale le opzioni per Vlahovic sono limitate. La Premier League potrebbe rappresentare una soluzione, ma pochi club inglesi sembrano disposti a investire cifre importanti per un giocatore in scadenza nel 2026.
Il Bayern Monaco, tradizionalmente interessato ai migliori talenti, ha altre priorità in questo momento, mentre il Paris Saint-Germain sta già rivoluzionando il proprio attacco.
L’errore commesso dalla Juventus nel gennaio 2022 continua a pesare sulle strategie di mercato del club, che si trova costretto a fare i conti con un investimento che non ha mai reso secondo le aspettative iniziali.