Torre Maizza - Savelletri

Vip presenti e in arrivo in Puglia dopo Ferragosto

di 18 Agosto 2025

Ferragosto è passato, ma la stagione delle feste o degli arrivi VIP in Puglia è in pieno fervore. Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino, che debutta nel nuovo DOC, erano a Borgo Egnazia; mentre nei locali di Ostuni, a partire dal giapponese super chic Tito Schipa (controllato dalle famiglie del presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis), si fanno notare Giulia Salemi ma anche Tiberio Timperi (fotografato insieme al sindaco di Ostuni, Pomes).

Il colpaccio però è di Franco Girasoli, il super top manager di Torre Maizza (gruppo Rocco Forte), che aspetta nei prossimi giorni Gianna Nannini. E chissà che alla rockstar italiana più famosa al mondo Girasoli non faccia provare la Grand Suite: piscina privata, vasca idromassaggio, giardino e affaccio privatissimo sul campo da golf. La Suite “The Queen” è una delle ultime costruite a Maizza ed è già opzionata ( Nannini a parte) fino a novembre.

Monica Setta a Torre Maizza

E dopo il compleanno del 5 agosto, Monica Setta prepara un altro evento per fine mese al Lido Bambù in località Capitolo a Monopoli, con dinner sulla spiaggia. Festa per l’onomastico o qualche altra occasione top secret?

