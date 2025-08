VIP italiani e internazionali nati il 5 agosto: stelle del Leone che hanno illuminato il mondo

Il 5 agosto è una data speciale nel calendario delle celebrità, una giornata che ha dato i natali a personalità straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nei loro rispettivi campi. Dal primo uomo sulla Luna alle icone della televisione italiana, dai politici che hanno fatto la storia ai campioni dello sport: scopriamo insieme chi sono i VIP che spengono le candeline in questa calda giornata estiva.

Tutti accomunati dal segno zodiacale del Leone (23 luglio – 22 agosto), questi personaggi si distinguono per carisma naturale, creatività esplosiva e leadership innata – qualità che li hanno portati al successo nelle loro carriere.

Le stelle italiane del 5 agosto

Monica Setta: la regina dell’informazione televisiva

Monica Setta (Brindisi, 5 agosto 1964) è indubbiamente una delle protagoniste più apprezzate del panorama giornalistico e televisivo italiano. Nata nel capoluogo pugliese 60 anni fa, rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento.

Il percorso formativo e i primi passi

Figlia unica di un dirigente d’azienda abruzzese di Bussi sul Tirino e di una insegnante di Rieti, entrambi trasferiti in Puglia per lavoro, Monica cresce in un ambiente che stimola la sua passione per la cultura e l’informazione. Frequenta il liceo classico Benedetto Marzolla di Brindisi, diplomandosi nel 1983 con il massimo dei voti.

Il sogno del giornalismo la porta a Roma, dove si iscrive a Filosofia presso l’Università La Sapienza, laureandosi nel 1988 con una tesi sulla Storia dei partiti politici intitolata “Giulio Pastore fra la Cisl e la DC. La nascita di Forze nuove e la sinistra democristiana”.

La carriera giornalistica: dai primi successi al grande giornalismo

Gli esordi (1987-1992) Durante gli anni universitari, Monica inizia a collaborare con diverse testate: Il Popolo, Nuovi tempi, La Gazzetta del Mezzogiorno e Avvenire. Nel 1989 diventa giornalista professionista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo.

Il periodo milanese (1992-1995) Nel febbraio 1992 accetta la proposta di lavorare per Milano Finanza/MF del gruppo Class. È in questo periodo che stabilisce rapporti importanti con figure di spicco del mondo imprenditoriale, tra cui Silvio Berlusconi e Cesare Romiti. È proprio Monica Setta che annuncia in anteprima, con uno scoop di risonanza internazionale, l’intenzione del Cavaliere di scendere in campo, in un’intervista a MF uscita nel maggio del 1993.

L’avventura con Indro Montanelli (1994-1995) Preferisce seguire il grande giornalista Indro Montanelli nella nuova avventura editoriale de La Voce, dove viene assunta come caposervizio economia.

Il periodo RCS (1996-2007) Dal 1996 entra nel gruppo RCS, lavorando prima per Capital, poi per Il Mondo (dove firma la rubrica “Pranzi e cene del gotha” voluta da Paolo Mieli) e successivamente per iO Donna del Corriere della Sera come capo della redazione romana.

Il successo televisivo

Gli esordi in TV (2002) L’esordio televisivo avviene nel contenitore Omnibus de La 7 nel 2002, con una rubrica condotta insieme ad Antonello Piroso, prima di approdare alla conduzione del programma quotidiano pomeridiano “Donne allo specchio”.

Il periodo Rai (2003-2013) Monica entra in Rai nel 2003, lavorando principalmente su Rai 2. Tra i programmi più significativi:

Domenica In (2006-2009) come opinionista fissa con Mara Venier

(2006-2009) come opinionista fissa con Mara Venier Il fatto del giorno

Mattino Cinque e Domenica Cinque come opinionista

e come opinionista Collaborazioni con Rai Gulp e Rai Yoyo

Il ritorno trionfale (2019-oggi) Nel 2019 torna in Rai dopo 6 anni come conduttrice di Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi. L’edizione 2019-2020 è da ricordare per gli ottimi ascolti, confermandola per multiple stagioni consecutive.

Nel 2022 debutta Generazione Z e Storie Di donne al bivio su Rai 2, programmi che consolidano il suo ruolo di conduttrice versatile e apprezzata.

Federica Pellegrini: la Divina del nuoto mondiale

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini (Mirano, 5 agosto 1988) è senza dubbio una delle più grandi atlete italiane di tutti i tempi. Nata a Mirano, in provincia di Venezia, ha dominato il nuoto mondiale per oltre un decennio.

I record e i successi

Palmares olimpico e mondiale:

Oro olimpico nei 200m stile libero a Pechino 2008

nei 200m stile libero a Pechino 2008 Argento olimpico nei 200m stile libero ad Atene 2004 (a soli 16 anni)

nei 200m stile libero ad Atene 2004 (a soli 16 anni) 8 titoli mondiali in vasca lunga

in vasca lunga 6 titoli europei in vasca lunga

in vasca lunga Prima donna a scendere sotto 1’53” nei 200m stile libero

La Divina, come è stata soprannominata, ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi per 5 edizioni consecutive (2004-2021), diventando un’icona dello sport mondiale.

Il post-carriera

Dopo il ritiro agonistico nel 2021, Federica si è dedicata ad altri progetti, diventando capitano e allenatrice, oltre a lavorare come commentatrice televisiva e ambassador di vari brand.

J-Ax: il re del rap italiano

VIP italiani e internazionali nati il 5 agosto: stelle del Leone che hanno illuminato il mondo

Alessandro Aleotti, in arte J-Ax (Milano, 5 agosto 1972), è uno dei rapper più influenti e apprezzati del panorama musicale italiano. Nato a Milano 52 anni fa, ha contribuito a definire il rap italiano moderno.

La carriera musicale

Gli Articolo 31 (1990-2006) Fonda insieme a DJ Jad il gruppo Articolo 31, che diventa uno dei più importanti del rap italiano con album storici come “Strade di città” e “Così com’è”.

La carriera solista (2006-oggi) Dal 2006 intraprende la carriera solista, spaziando dal rap al pop, collaborando con artisti di calibro internazionale e conquistando più volte la vetta delle classifiche italiane.

Il successo televisivo Oltre alla musica, J-Ax si è affermato anche in televisione, partecipando come giudice a X Factor e conducendo programmi di successo.

Annalisa: la voce d’oro della musica italiana

VIP italiani e internazionali nati il 5 agosto: stelle del Leone che hanno illuminato il mondo

Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa (Savona, 5 agosto 1985), è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo.

Il percorso artistico

Da Amici al successo Diventa famosa dopo aver partecipato alla decima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove si classifica seconda e vince il Premio della critica.

La carriera discografica Ha pubblicato numerosi album di successo, collaborando con artisti internazionali e conquistando più volte il Festival di Sanremo con brani che sono diventati veri e propri tormentoni estivi.

Giò Di Tonno: il vincitore di Sanremo

Giovanni Di Tonno, in arte Giò Di Tonno (Pescara, 5 agosto 1973), è un cantante e attore teatrale che ha raggiunto la notorietà vincendo nel 2008 la 58esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con la cantante argentina Lola Ponce con il brano “Colpo di fulmine”.

Il percorso artistico

Inizia presto ad approcciare la musica: a soli otto anni studia pianoforte. La sua carriera spazia dal teatro alla televisione, sempre mantenendo la musica come filo conduttore.

Carlo Freccero: il visionario della televisione

Carlo Freccero (Savona, 5 agosto 1947) è un giornalista e autore televisivo che ha ricoperto importanti ruoli ai vertici delle televisioni sia pubbliche che private nazionali. È considerato uno dei più influenti direttori di rete della storia della televisione italiana.

I successi televisivi

Ha contribuito a lanciare programmi cult come “Blob”, “Mai dire Gol” e molti altri format che hanno rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano.

Le icone internazionali del 5 agosto

Neil Armstrong: il primo uomo sulla Luna

Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, 5 agosto 1930 – Cincinnati, 25 agosto 2012) è stato l’astronauta e aviatore statunitense che ha scritto una delle pagine più importanti della storia dell’umanità.

L’impresa lunare

Il 21 luglio 1969, Armstrong diventa il primo uomo a posare piede sulla Luna alle 02:56 UTC, pronunciando le storiche parole: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind” (“Questo è un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”).

La carriera

Prima di diventare astronauta, Armstrong fu:

Ufficiale della United States Navy durante la Guerra di Corea

durante la Guerra di Corea Pilota collaudatore presso il National Advisory Committee for Aeronautics

presso il National Advisory Committee for Aeronautics Ingegnere aerospaziale con oltre 900 voli di prova

La sua impresa lunare lo ha reso un’icona mondiale e un simbolo dell’ingegno umano.

Marine Le Pen: la leader politica francese

Marine Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 5 agosto 1968) è una delle figure politiche più influenti e controverse dell’Europa contemporanea.

La carriera politica

Figlia del politico Jean-Marie Le Pen, Marine ha ereditato la leadership del Front National (ora Rassemblement National), modernizzandolo e rendendolo una forza politica di primo piano in Francia.

I risultati elettorali:

Candidata alla presidenza della Repubblica francese nel 2012, 2017 e 2022

della Repubblica francese nel 2012, 2017 e 2022 Deputata dell’Assemblée nationale

dell’Assemblée nationale Leader del principale partito di opposizione francese

John Huston: il maestro del cinema

John Huston (Nevada, 5 agosto 1906 – Middletown, 28 agosto 1987) è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema americano.

I capolavori cinematografici

Film indimenticabili:

“Il tesoro della Sierra Madre” (1948) – Oscar per la regia

“Il falcone maltese” (1941)

“La giungla di asfalto” (1950)

“L’africana” (1951)

Huston ha definito il cinema hollywoodiano classico, influenzando generazioni di registi.

Guy de Maupassant: il maestro del racconto

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant (Château de Miromesnil, 5 agosto 1850 – Parigi, 6 luglio 1893) è stato uno dei più grandi scrittori francesi dell’Ottocento.

L’eredità letteraria

Opere principali:

“Palla di sego” (1880)

“Una vita” (1883)

“Bel-Ami” (1885)

Oltre 300 racconti brevi

Considerato uno dei fondatori del racconto moderno, Maupassant ha influenzato la letteratura mondiale con il suo stile diretto e la sua capacità di cogliere l’essenza umana.

Ettore Majorana: il genio della fisica

Ettore Majorana (Catania, 5 agosto 1905 – scomparso nel 1938) è stato uno dei fisici teorici più brillanti del XX secolo.

Il contributo scientifico

Allievo di Enrico Fermi, Majorana ha dato contributi fondamentali alla fisica nucleare e quantistica. La sua misteriosa scomparsa nel 1938 ha generato leggende e teorie che persistono ancora oggi.

Le scoperte:

Equazione di Majorana per particelle neutre

per particelle neutre Studi pionieristici sulla fisica nucleare

Contributi alla meccanica quantistica

Altri VIP internazionali del 5 agosto

Le stelle contemporanee

Mark Strong (Londra, 5 agosto 1963) Attore britannico famoso per ruoli in film come “Sherlock Holmes”, “Green Lantern” e “Kingsman”.

James Gunn (St. Louis, 5 agosto 1966) Regista e sceneggiatore americano, noto per “Guardiani della Galassia” e “The Suicide Squad”.

Helene Fischer (Krasnoyarsk, 5 agosto 1984) Cantante tedesca di origine russa, una delle artiste più vendute in Germania.

Colin McRae (Lanark, 5 agosto 1968) Leggendario pilota di rally scozzese, campione del mondo nel 1995.

Le caratteristiche del segno: perché il 5 agosto produce talenti

Il Leone: segno di leadership naturale

Le persone nate il 5 agosto appartengono al segno del Leone, caratterizzato da:

Qualità dominanti:

Carisma naturale – evidente in tutti questi personaggi

– evidente in tutti questi personaggi Creatività esplosiva – elemento distintivo nelle loro carriere

– elemento distintivo nelle loro carriere Leadership innata – qualità che li ha portati al successo

– qualità che li ha portati al successo Generosità – nel condividere i propri talenti

– nel condividere i propri talenti Determinazione – nel perseguire i propri obiettivi

L’influenza astrologica Il Leone è governato dal Sole, che conferisce:

Energia vitale intensa

Capacità di brillare e distinguersi

Naturale magnetismo personale

Ambizione e desiderio di eccellere

L’estate come catalizzatore di talenti

Il periodo estivo sembra favorire la nascita di personalità eccezionali:

Energia solare che stimola creatività e vitalità

che stimola creatività e vitalità Calore umano che favorisce il carisma

che favorisce il carisma Luce intensa che simboleggia la capacità di illuminare gli altri

L’eredità del 5 agosto nel panorama culturale

L’impatto sulla cultura italiana

I VIP italiani nati il 5 agosto hanno contribuito significativamente:

Nel giornalismo e TV:

Monica Setta ha ridefinito l’informazione televisiva

Carlo Freccero ha rivoluzionato il linguaggio televisivo

Nello sport:

Federica Pellegrini ha portato il nuoto italiano ai vertici mondiali

Nella musica:

J-Ax ha definito il rap italiano moderno

Annalisa rappresenta l’eccellenza vocale contemporanea

Giò Di Tonno ha conquistato Sanremo

L’influenza internazionale

Nella scienza e tecnologia:

Neil Armstrong ha aperto l’era spaziale

Ettore Majorana ha rivoluzionato la fisica teorica

In politica:

Marine Le Pen ha ridefinito la destra europea

Nel cinema e letteratura:

John Huston ha creato capolavori cinematografici

Guy de Maupassant ha definito il racconto moderno

Curiosità e aneddoti del 5 agosto

Coincidenze interessanti

Il numero 5:

Quinta giornata del mese

Spesso associato alla creatività e all’espressione personale

Simbolo di cambiamento e dinamismo

L’estate del Leone:

Periodo di massima energia solare

Stagione della creatività e dell’espressione

Momento ideale per la leadership naturale

Record e primati

Monica Setta: Prima giornalista a dare lo scoop sulla discesa in campo di Berlusconi Neil Armstrong: Primo uomo sulla Luna Federica Pellegrini: Prima donna sotto 1’53” nei 200m stile libero J-Ax: Tra i rapper italiani più longevi e influenti

L’eredità contemporanea

L’influenza sui social media

Molti di questi VIP continuano a influenzare le nuove generazioni attraverso:

Social media – mantenendo il contatto con i fan

– mantenendo il contatto con i fan Progetti educativi – trasmettendo esperienza e saggezza

– trasmettendo esperienza e saggezza Mentoring – guidando giovani talenti

– guidando giovani talenti Innovazione – continuando a sperimentare nei loro campi

I valori trasmessi

Perseveranza: tutti hanno superato difficoltà significative Eccellenza: la ricerca costante della qualità Innovazione: la capacità di reinventarsi Generosità: il dare qualcosa di significativo al mondo

Conclusioni: il 5 agosto, una data da celebrare

Il 5 agosto si conferma una data particolarmente significativa nel calendario delle celebrità mondiali. Da Monica Setta, che continua a informare e intrattenere milioni di italiani, a Neil Armstrong, che ha realizzato il sogno dell’umanità di camminare sulla Luna, passando per artisti, sportivi e intellettuali che hanno arricchito la cultura mondiale.

Il denominatore comune di tutti questi personaggi è la capacità di eccellere nei propri campi, combinando talento naturale, determinazione incrollabile e quella leadership innata tipica del segno del Leone.

L’eredità del 5 agosto ci insegna che:

Il talento va coltivato con dedizione

L’eccellenza richiede sacrificio e perseveranza

Il successo vero lascia un segno positivo nel mondo

La leadership si esprime nel servizio agli altri

Monica Setta, come gli altri VIP nati in questa data, rappresenta l’eccellenza italiana che continua a brillare, dimostrando che il 5 agosto è davvero una data speciale per chi nasce sotto il segno del Leone.

Che si tratti di informazione, sport, musica, scienza o arte, le stelle del 5 agosto continuano a illuminare il mondo con il loro talento, ricordandoci che le date di nascita a volte nascondono coincidenze straordinarie che meritano di essere celebrate e ricordate.

Auguri a tutti i VIP e alle persone comuni che compiono gli anni il 5 agosto: siete in ottima compagnia!