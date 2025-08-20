Vip e celebrities nati il 20 agosto: stelle del cinema e della musica

Il 20 agosto rappresenta una data straordinariamente ricca di talenti nel panorama mondiale dello spettacolo, della musica e dell’arte. Dalle leggende di Hollywood alle icone della musica pop, passando per attrici premiate con l’Oscar e attori che hanno interpretato i supereroi più amati, questo giorno estivo ha dato i natali a personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura contemporanea. Scopriamo insieme chi sono i vip e le celebrities che festeggiano il compleanno in questa calda giornata di agosto.

Le stelle di Hollywood: Amy Adams e Andrew Garfield

Amy Adams: la regina del cinema contemporaneo

Amy Adams, nata a Vicenza nel 1974 ma cresciuta in Colorado e due volte vincitrice del Golden Globe per American Hustle – L’apparenza inganna e Big Eyes. La talentuosa attrice americana ha costruito una carriera straordinaria che spazia dalla commedia romantica al cinema d’autore. Tra gli altri film in cui è apparsa ricordiamo Come d’incanto, Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, Vice – L’uomo nell’ombra, L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Animali notturni, Arrival, Bella da morire e Prova a prendermi e nella miniserie televisiva Sharp Objects.

Adams ha dimostrato una versatilità interpretativa eccezionale, passando con disinvoltura dai musical Disney ai drammi psicologici più complessi. La sua interpretazione in “Arrival” le ha valso riconoscimenti internazionali, consolidando il suo status di una delle attrici più rispettate di Hollywood.

Andrew Garfield: dal teatro di Broadway a Spider-Man

Andrew Russell Garfield (Los Angeles, 20 agosto 1983) è un attore britannico con cittadinanza statunitense. L’attore ha saputo conquistare il pubblico mondiale attraverso una carriera variegata che include cinema, teatro e televisione. Raggiunge la notorietà nel 2012, recitando nel ruolo di Peter Parker nel film The Amazing Spider-Man.

La carriera di Garfield è caratterizzata da scelte artistiche coraggiose: Nel 2016 la sua interpretazione nel ruolo di Desmond Doss in La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson gli ha valso la nomination ai Golden Globe, BAFTA, Screen Actors Guild Award, Satellite Award e al Premio Oscar al miglior attore. L’attore continua a brillare anche sul palcoscenico, dimostrando che il teatro rimane la sua prima passione.

Le icone della musica: Demi Lovato e Robert Plant

Demi Lovato: la voce potente del pop contemporaneo

Demetria Devonne Lovato coniugata Lutes, detta Demi (Albuquerque, 20 agosto 1992), è una cantautrice e attrice statunitense. La carriera della pop star americana è iniziata precocemente nel mondo Disney, ma ha saputo evolversi in una delle voci più potenti e rispettate della musica contemporanea.

Ha esordito durante l’infanzia nel programma Barney & Friends, ma ha ottenuto notorietà grazie al suo ruolo nella pellicola Disney Camp Rock e al fortunato singolo da essa tratto This Is Me. La sua evoluzione artistica è stata impressionante: All’epoca del suo secondo album Here We Go Again, era diventata l’artista femminile più giovane della storia a debuttare in prima posizione nella classifica americana degli album.

I successi più significativi di Demi Lovato:

Skyscraper : primo grande successo nella top 10 Billboard

: primo grande successo nella top 10 Billboard Heart Attack : conferma del suo talento vocale

: conferma del suo talento vocale Sorry Not Sorry : successo internazionale

: successo internazionale Confident: album che le è valso la prima candidatura al Grammy

Robert Plant: la leggenda del rock

Il cantante Robert Plant, che è nato nel 1948, rappresenta una delle voci più iconiche della storia del rock. Come frontman dei Led Zeppelin, Plant ha ridefinito il concetto di performance rock e la sua influenza continua a ispirare generazioni di musicisti.

Le stelle britanniche: Ben Barnes e Misha Collins

Ben Barnes: dal Principe Caspian a Westworld

Benjamin Thomas Barnes (born 20 August 1981) is an English actor and singer. L’attore britannico ha saputo costruire una carriera internazionale grazie al suo carisma e alla sua versatilità interpretativa. He is best known for his roles as Prince Caspian in The Chronicles of Narnia film series (2008–2010), Logan Delos in the HBO science fiction series Westworld (2016–2020), Billy Russo/Jigsaw in the Marvel series The Punisher (2017–2019), The Darkling in the Netflix series Shadow and Bone (2021–2023).

La formazione artistica di Barnes è stata completa: In King’s, he sang in choirs and played percussions (drums and piano) in jazz orchestras and concert bands. Questa preparazione musicale gli ha permesso di affrontare ruoli che richiedevano anche competenze canore e musicali.

Misha Collins: l’angelo di Supernatural

L’attore americano Misha Collins (1974) che ha interpretato Castiel in Supernatural. Collins ha conquistato una fan base internazionale grazie al suo ruolo iconico nella serie televisiva di maggior successo, diventando uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Le stelle italiane del 20 agosto

Eleonora Daniele: la regina dell’informazione Rai

Eleonora Daniele (Padova, 20 agosto 1976) è una giornalista e conduttrice televisiva italiana che rappresenta oggi uno dei volti più apprezzati e rispettati della televisione pubblica italiana. La sua carriera straordinaria è iniziata in modo inaspettato e si è evoluta fino a renderla una delle personalità più influenti del panorama televisivo nazionale.

Gli inizi e la formazione professionale

Ultima di quattro fratelli, Eleonora trascorre l’infanzia a Saonara, dove i genitori gestiscono una salumeria. Dopo aver conseguito la maturità classica, intraprende inizialmente l’attività di attrice, partecipando a qualche spettacolo teatrale. La sua prima esperienza televisiva arriva nella primavera del 2001 come figurante nel programma “La sai l’ultima?” su Canale 5.

Il momento di svolta avviene nell’autunno del 2001 quando diventa nota al grande pubblico partecipando come concorrente alla seconda edizione del reality show “Grande Fratello”, dove viene eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. Al momento della partecipazione al programma lavorava presso una banca, ma questa esperienza televisiva cambierà completamente il corso della sua vita.

La carriera televisiva e il successo

Nel 2013 si laurea in Scienze della comunicazione alla LUMSA con lode e, dallo stesso anno, è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, diventando giornalista professionista nel gennaio 2016. Questa formazione accademica e professionale ha dato solidità e credibilità al suo percorso televisivo.

Dal settembre 2004 Eleonora diventa conduttrice di “Unomattina”, rimanendo al timone del programma per ben sette stagioni fino al 2011. Durante questo periodo dimostra le sue qualità professionali e la sua capacità di gestire un programma così importante del palinsesto Rai.

“Storie Italiane”: il programma che l’ha consacrata

Da settembre 2013 conduce “Storie Italiane” (inizialmente chiamato “Storie Vere”), programma che l’ha definitivamente consacrata come una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il format, che si occupa di cronaca, attualità e storie di vita, ha ottenuto un successo straordinario grazie al suo modo sensibile e professionale di affrontare i temi più delicati.

Dall’esperienza nel programma, nel maggio del 2015 la conduttrice ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Storie vere. Tra cronaca e romanzo”, per il quale ha vinto la sezione “opera prima” del Premio Capalbio 2015.

Vita privata e famiglia

Eleonora ha vissuto un momento molto difficile nel 2015 con la perdita del fratello Luigi, che soffriva di autismo e con cui aveva un legame molto speciale. Nel 2021 ha dedicato al fratello il libro “Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello”, raccontando il loro rapporto unico e speciale.

Nel 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, sposa l’imprenditore Giulio Tassoni in una cerimonia a Roma dove Al Bano ha cantato l’Ave Maria per gli sposi. Il 25 maggio 2020 nasce la loro figlia Carlotta, con Mara Venier scelta come madrina della piccola.

Arisa: la voce cristallina di Sanremo

Vip e celebrities nati il 20 agosto: stelle del cinema e della musica

Compie gli anni oggi anche Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, nata a Genova nel 1982 e due volte vincitrice del Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” e la seconda nel 2014 tra i Campioni con “Controvento”.

La cantautrice genovese ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano grazie alla sua voce distintiva e alla sua capacità di interpretare brani di grande intensità emotiva. I suoi successi sanremesi hanno confermato il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico.

Altri personaggi illustri nati il 20 agosto

La lista dei vip nati il 20 agosto include molti altri nomi significativi:

Cinema e televisione:

L’attore americano Brant Daugherty (1985), che è stato Noel in Pretty Little Liars

L’attore inglese Ben Barnes (1981) che è stato il Principe Caspian nelle Cronache di Narnia

Il cantante e attore Alex Newell (1992), che è stato Unique Adams in Glee

Personalità italiane:

Eleonora Daniele (1976) : conduttrice di “Storie Italiane” e giornalista Rai

: conduttrice di “Storie Italiane” e giornalista Rai Arisa – Rosalba Pippa (1982) : cantautrice e vincitrice di Sanremo

: cantautrice e vincitrice di Sanremo Raige (1983) : rapper italiano

: rapper italiano Valerio Di Benedetto (1985): attore

Il segno del Leone: caratteristiche comuni

Chi è nato il 20 agosto appartiene al segno zodiacale del Leone, caratterizzato da tratti distintivi che sembrano riflettere perfettamente le personalità di successo nate in questa data. I nati sotto questo segno sono generalmente:

Carismatici e magnetici : dotati di una presenza scenica naturale

: dotati di una presenza scenica naturale Creativi e artistici : con una predisposizione per le arti performative

: con una predisposizione per le arti performative Determinati e ambiziosi : capaci di raggiungere obiettivi elevati

: capaci di raggiungere obiettivi elevati Generosi e leali: nelle relazioni personali e professionali

L’eredità del 20 agosto

La varietà dei successi ottenuti dalle celebrities nate il 20 agosto – dagli Oscar ai Grammy, dai successi televisivi ai riconoscimenti teatrali – testimonia quanto questa data sia particolarmente fortunata nel panorama artistico mondiale. Che si tratti di conquistare Hollywood, di dominare le classifiche musicali, di brillare sul piccolo schermo o di emozionare sui palcoscenici teatrali, i vip del 20 agosto hanno sempre saputo distinguersi per la loro determinazione, il loro talento naturale e la loro capacità di lasciare un segno indelebile nella cultura contemporanea.

La loro eredità continua a ispirare artisti e performers di tutto il mondo, confermando che il 20 agosto è davvero una data speciale nel calendario delle celebrities internazionali, capace di dare i natali a personalità destinate a brillare nel firmamento dello spettacolo, della musica e dell’arte.