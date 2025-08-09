VIP e celebrities italiani e internazionali nati il 9 agosto

Il 9 agosto è una data che ha dato i natali a numerose personalità del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della cultura. Da stelle di Hollywood a grandi nomi del cinema italiano, passando per campioni sportivi e figure politiche di rilievo, questa giornata rappresenta un vero e proprio concentrato di talento e successo.
Stelle internazionali del cinema e TV
Gillian Anderson – L’iconica Dana Scully
Nata: 9 agosto 1968 a Chicago Professione: Attrice
Gillian Anderson è probabilmente la celebrità più famosa nata in questo giorno, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato l’indimenticabile Dana Scully nella serie televisiva “X-Files” al fianco di David Duchovny. Nel suo curriculum vanta anche prestigiose serie come “Sex Education”, “The Crown”, “Hannibal” e “American Gods”, oltre a numerosi film di successo.
Anna Kendrick – La stella di Pitch Perfect
Nata: 9 agosto 1985 a Portland, Maine Professione: Attrice, cantante, regista
Anna Kendrick ha iniziato la sua carriera a Broadway a soli 12 anni, ottenendo una candidatura ai Tony Award. È diventata famosa per i suoi ruoli in “Pitch Perfect”, “Tra le nuvole” (che le è valso una candidatura all’Oscar), e nella saga “Twilight” dove interpretava Jessica Stanley. Nel 2024 ha debuttato alla regia con “Woman of the Hour”.
Eric Bana – L’Hulk australiano
Nata: 9 agosto 1968 a Melbourne Professione: Attore
Eric Bana è noto soprattutto per aver interpretato Bruce Banner nell’Hulk del 2003 diretto da Ang Lee e Ettore nel kolossal “Troy”. Tra i suoi film più famosi ricordiamo “Black Hawk Down”, “Munich”, “Star Trek – Il futuro ha inizio” e “Lone Survivor”.
Bill Skarsgård – Il terrificante Pennywise
Nato: 9 agosto 1990 in Svezia Professione: Attore
Bill Skarsgård è diventato celebre per aver interpretato Pennywise il clown danzante nei film “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019), basati sul romanzo di Stephen King. Appartiene alla famosa famiglia di attori Skarsgård.
Altri nomi internazionali
- Melanie Griffith (1957): Attrice americana candidata all’Oscar nel 1989 per “Una donna in carriera”, ex moglie di Antonio Banderas
- Audrey Tautou (1976): Attrice francese famosa per “Il favoloso mondo di Amélie” e “Il codice da Vinci”
- Kevin McKidd (1973): Attore scozzese noto per il ruolo del Dr. Owen Hunt in “Grey’s Anatomy”
- Adelaide Kane (1990): Attrice australiana famosa per aver interpretato la regina di Scozia nella serie TV “Reign”
- Sam Elliott (1944): Leggendario attore americano dal caratteristico baffo
- Whitney Houston (1963-2012): La regina del pop, dichiarata dal Guinness dei primati nel 2008 l’artista più premiata e popolare al mondo
Personalità italiane di spicco
Romano Prodi – Il professore
Nato: 9 agosto 1939 a Scandiano Professione: Politico ed economista
Romano Prodi ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte e di Presidente della Commissione europea. È una delle figure più importanti della politica italiana ed europea degli ultimi decenni.
Filippo Inzaghi – Superpippo
Nato: 9 agosto 1973 a Piacenza Professione: Ex calciatore e allenatore
Filippo Inzaghi è stato campione del mondo nel 2006 e vice-campione d’Europa con la Nazionale italiana. Con Milan e Juventus ha vinto due Champions League, una Coppa del mondo per club e tre scudetti. È il primo e unico giocatore ad aver segnato in tutte le competizioni internazionali per club.
Barbara De Rossi – L’attrice romana
Nata: 9 agosto 1960 a Roma Professione: Attrice e conduttrice TV
Barbara De Rossi nasce a Roma il 9 agosto 1960. Nel 1976 vince “Miss Teenager” e inizia una carriera che la porterà a diventare una delle attrici più amate della televisione e del cinema italiano. Vanta quasi quarant’anni di carriera.
Andrea Iannone – Il pilota d’Abruzzo
Nato: 9 agosto 1989 a Vasto Professione: Pilota di MotoGP
Andrea Iannone inizia la sua carriera nel 2004 partecipando al Campionato Spagnolo Velocità. Nonostante le ottime potenzialità, non è ancora riuscito ad aggiudicarsi un titolo mondiale, con un terzo posto in Moto2 come miglior risultato.
Altri VIP italiani
- Enzo Biagi (1920-2007): Il grande giornalista italiano nato a Lizzano in Belvedere, figura storica del giornalismo nazionale
- Mauro Corona (1950): Scrittore, scultore e alpinista nato a Piné, specializzato nell’intaglio del legno
- Toni Servillo (1959): Attore e regista napoletano
- Clemente Mimun (1958): Giornalista televisivo
Il segno zodiacale del Leone
Chi è nato il 9 agosto appartiene al segno del Leone. Le persone nate in questo giorno sono autoritarie, altruiste, influenti, riflessive e perspicaci. Questo potrebbe spiegare la forte presenza di leader e personalità carismatiche tra i nati in questa data.
Nuove generazioni e social media
Influencer e content creator
Tra i personaggi più giovani nati il 9 agosto troviamo:
- Anwar Jibawi (1991): Storico youtuber americano molto popolare
- Justice Smith (1995): Giovane attore americano in ascesa
Sport e altre personalità
Nel mondo dello sport
- Simone Giannelli: Pallavolista ritenuto dagli esperti l’astro nascente della Nazionale italiana di pallavolo
- Alessio Di Mauro: Ex tennista italiano
- Mário Zagallo (1931-2024): Ex allenatore e giocatore della Nazionale di calcio brasiliana, con cui ha vinto ben tre mondiali
Nel mondo della cultura
- Tommaso Landolfi (1908-1979): Scrittore e traduttore italiano
- Luciana Castellina (1929): Politica e giornalista italiana
Curiosità sui nati del 9 agosto
Il 9 agosto si è rivelato particolarmente prolifico per il mondo dell’intrattenimento, con ben quattro attrici di Hollywood nate nello stesso giorno: Gillian Anderson, Anna Kendrick, Melanie Griffith e Audrey Tautou. Una coincidenza che dimostra quanto questa data sia stata fortunata per il cinema internazionale.
Tragedie e ricordi
Purtroppo, il 9 agosto è anche il giorno in cui si ricorda la scomparsa di Whitney Houston, una delle voci più potenti della musica mondiale, che ci ha lasciato nel 2012.
I protagonisti del presente
Molte delle celebrità nate il 9 agosto continuano a essere protagoniste del panorama contemporaneo:
- Anna Kendrick sta continuando la sua carriera come regista
- Gillian Anderson è tornata al successo con “The Crown” e “Sex Education”
- Romano Prodi rimane una figura di riferimento in politica
- Andrea Iannone continua la sua carriera nelle corse motociclistiche
Una data da ricordare
Il 9 agosto si conferma quindi una data particolarmente ricca di talenti, che spaziano dal cinema alla politica, dallo sport alla cultura. Personaggi famosi o personalità note, nate il giorno 9 agosto che hanno lasciato e continuano a lasciare il segno nei rispettivi campi di attività.
Dalle stelle di Hollywood ai grandi nomi della politica italiana, dai campioni sportivi agli intellettuali, il 9 agosto rappresenta davvero una giornata speciale nel calendario delle celebrità mondiali.