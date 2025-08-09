VIP e celebrities italiani e internazionali nati il 9 agosto

Il 9 agosto è una data che ha dato i natali a numerose personalità del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della cultura. Da stelle di Hollywood a grandi nomi del cinema italiano, passando per campioni sportivi e figure politiche di rilievo, questa giornata rappresenta un vero e proprio concentrato di talento e successo.

Stelle internazionali del cinema e TV

Gillian Anderson – L’iconica Dana Scully

Nata: 9 agosto 1968 a Chicago Professione: Attrice

Gillian Anderson è probabilmente la celebrità più famosa nata in questo giorno, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato l’indimenticabile Dana Scully nella serie televisiva “X-Files” al fianco di David Duchovny. Nel suo curriculum vanta anche prestigiose serie come “Sex Education”, “The Crown”, “Hannibal” e “American Gods”, oltre a numerosi film di successo.

Anna Kendrick – La stella di Pitch Perfect

Anna Kendrick (depositphotos)

Nata: 9 agosto 1985 a Portland, Maine Professione: Attrice, cantante, regista

Anna Kendrick ha iniziato la sua carriera a Broadway a soli 12 anni, ottenendo una candidatura ai Tony Award. È diventata famosa per i suoi ruoli in “Pitch Perfect”, “Tra le nuvole” (che le è valso una candidatura all’Oscar), e nella saga “Twilight” dove interpretava Jessica Stanley. Nel 2024 ha debuttato alla regia con “Woman of the Hour”.

Eric Bana – L’Hulk australiano

Nata: 9 agosto 1968 a Melbourne Professione: Attore

Eric Bana è noto soprattutto per aver interpretato Bruce Banner nell’Hulk del 2003 diretto da Ang Lee e Ettore nel kolossal “Troy”. Tra i suoi film più famosi ricordiamo “Black Hawk Down”, “Munich”, “Star Trek – Il futuro ha inizio” e “Lone Survivor”.

Bill Skarsgård – Il terrificante Pennywise

Nato: 9 agosto 1990 in Svezia Professione: Attore

Bill Skarsgård è diventato celebre per aver interpretato Pennywise il clown danzante nei film “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019), basati sul romanzo di Stephen King. Appartiene alla famosa famiglia di attori Skarsgård.

Altri nomi internazionali

Melanie Griffith (1957): Attrice americana candidata all’Oscar nel 1989 per “Una donna in carriera”, ex moglie di Antonio Banderas

(1957): Attrice americana candidata all’Oscar nel 1989 per “Una donna in carriera”, ex moglie di Antonio Banderas Audrey Tautou (1976): Attrice francese famosa per “Il favoloso mondo di Amélie” e “Il codice da Vinci”

(1976): Attrice francese famosa per “Il favoloso mondo di Amélie” e “Il codice da Vinci” Kevin McKidd (1973): Attore scozzese noto per il ruolo del Dr. Owen Hunt in “Grey’s Anatomy”

(1973): Attore scozzese noto per il ruolo del Dr. Owen Hunt in “Grey’s Anatomy” Adelaide Kane (1990): Attrice australiana famosa per aver interpretato la regina di Scozia nella serie TV “Reign”

(1990): Attrice australiana famosa per aver interpretato la regina di Scozia nella serie TV “Reign” Sam Elliott (1944): Leggendario attore americano dal caratteristico baffo

(1944): Leggendario attore americano dal caratteristico baffo Whitney Houston (1963-2012): La regina del pop, dichiarata dal Guinness dei primati nel 2008 l’artista più premiata e popolare al mondo

Personalità italiane di spicco

Romano Prodi – Il professore

Nato: 9 agosto 1939 a Scandiano Professione: Politico ed economista

Romano Prodi ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte e di Presidente della Commissione europea. È una delle figure più importanti della politica italiana ed europea degli ultimi decenni.

Filippo Inzaghi – Superpippo

Filippo Inzaghi (depositphotos)

Nato: 9 agosto 1973 a Piacenza Professione: Ex calciatore e allenatore

Filippo Inzaghi è stato campione del mondo nel 2006 e vice-campione d’Europa con la Nazionale italiana. Con Milan e Juventus ha vinto due Champions League, una Coppa del mondo per club e tre scudetti. È il primo e unico giocatore ad aver segnato in tutte le competizioni internazionali per club.

Barbara De Rossi – L’attrice romana

Nata: 9 agosto 1960 a Roma Professione: Attrice e conduttrice TV

Barbara De Rossi nasce a Roma il 9 agosto 1960. Nel 1976 vince “Miss Teenager” e inizia una carriera che la porterà a diventare una delle attrici più amate della televisione e del cinema italiano. Vanta quasi quarant’anni di carriera.

Andrea Iannone – Il pilota d’Abruzzo

Andrea Iannone (Depositphotos)

Nato: 9 agosto 1989 a Vasto Professione: Pilota di MotoGP

Andrea Iannone inizia la sua carriera nel 2004 partecipando al Campionato Spagnolo Velocità. Nonostante le ottime potenzialità, non è ancora riuscito ad aggiudicarsi un titolo mondiale, con un terzo posto in Moto2 come miglior risultato.

Altri VIP italiani

Enzo Biagi (1920-2007): Il grande giornalista italiano nato a Lizzano in Belvedere, figura storica del giornalismo nazionale

(1920-2007): Il grande giornalista italiano nato a Lizzano in Belvedere, figura storica del giornalismo nazionale Mauro Corona (1950): Scrittore, scultore e alpinista nato a Piné, specializzato nell’intaglio del legno

(1950): Scrittore, scultore e alpinista nato a Piné, specializzato nell’intaglio del legno Toni Servillo (1959): Attore e regista napoletano

(1959): Attore e regista napoletano Clemente Mimun (1958): Giornalista televisivo

Il segno zodiacale del Leone

Chi è nato il 9 agosto appartiene al segno del Leone. Le persone nate in questo giorno sono autoritarie, altruiste, influenti, riflessive e perspicaci. Questo potrebbe spiegare la forte presenza di leader e personalità carismatiche tra i nati in questa data.

Nuove generazioni e social media

Influencer e content creator

Tra i personaggi più giovani nati il 9 agosto troviamo:

Anwar Jibawi (1991): Storico youtuber americano molto popolare

(1991): Storico youtuber americano molto popolare Justice Smith (1995): Giovane attore americano in ascesa

Sport e altre personalità

Nel mondo dello sport

Simone Giannelli : Pallavolista ritenuto dagli esperti l’astro nascente della Nazionale italiana di pallavolo

: Pallavolista ritenuto dagli esperti l’astro nascente della Nazionale italiana di pallavolo Alessio Di Mauro : Ex tennista italiano

: Ex tennista italiano Mário Zagallo (1931-2024): Ex allenatore e giocatore della Nazionale di calcio brasiliana, con cui ha vinto ben tre mondiali

Nel mondo della cultura

Tommaso Landolfi (1908-1979): Scrittore e traduttore italiano

(1908-1979): Scrittore e traduttore italiano Luciana Castellina (1929): Politica e giornalista italiana

Curiosità sui nati del 9 agosto

Il 9 agosto si è rivelato particolarmente prolifico per il mondo dell’intrattenimento, con ben quattro attrici di Hollywood nate nello stesso giorno: Gillian Anderson, Anna Kendrick, Melanie Griffith e Audrey Tautou. Una coincidenza che dimostra quanto questa data sia stata fortunata per il cinema internazionale.

Tragedie e ricordi

Purtroppo, il 9 agosto è anche il giorno in cui si ricorda la scomparsa di Whitney Houston, una delle voci più potenti della musica mondiale, che ci ha lasciato nel 2012.

I protagonisti del presente

Molte delle celebrità nate il 9 agosto continuano a essere protagoniste del panorama contemporaneo:

Anna Kendrick sta continuando la sua carriera come regista

sta continuando la sua carriera come regista Gillian Anderson è tornata al successo con “The Crown” e “Sex Education”

è tornata al successo con “The Crown” e “Sex Education” Romano Prodi rimane una figura di riferimento in politica

rimane una figura di riferimento in politica Andrea Iannone continua la sua carriera nelle corse motociclistiche

Una data da ricordare

Il 9 agosto si conferma quindi una data particolarmente ricca di talenti, che spaziano dal cinema alla politica, dallo sport alla cultura. Personaggi famosi o personalità note, nate il giorno 9 agosto che hanno lasciato e continuano a lasciare il segno nei rispettivi campi di attività.

Dalle stelle di Hollywood ai grandi nomi della politica italiana, dai campioni sportivi agli intellettuali, il 9 agosto rappresenta davvero una giornata speciale nel calendario delle celebrità mondiali.